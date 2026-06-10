【MIRROR FIT. 】 “頑張らない運動習慣”を提案。「サボれるフィットネス」で、続かない人のための新シリーズを開始！

ミラーフィット株式会社

ミラーフィット株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：黄皓）は、スマートミラートレーニングサービス「MIRROR FIT. 」(以下：ミラーフィット)において、新コンテンツシリーズ「サボれるフィットネス」saboness（サボネス）の提供を2026年5月27日より開始いたしました。



「続けられない自分」を受け入れよう。

フィットネス市場では長年、「毎日続ける」「習慣化する」ことが正解とされてきました。しかし、その裏側で多くの方が継続へのプレッシャーを抱え、「一度休んだら、もう戻れない」という体験をくり返しています。ミラーフィットのコアユーザーである30代～50代女性からも、同様の声が継続的に寄せられていました。

「一度休むとそのままやめてしまう」 「完璧にできないなら意味がないと思ってしまう」 「ハードな運動は、始める前から気持ちが折れる」 これらは、運動への意欲がないのではありません。"ちゃんとやらなければ"というプレッシャーが、動き出しを重くしているのです。ミラーフィットはこの課題に対し、「継続できないことを問題にする」のを考え直し、継続できない日があっても、また戻ってこられる流れを作る事にしました。それが本シリーズ開発のスタートです。

saboness(サボネス)「サボれるフィットネス」概要

saboness(サボネス)シリーズは、"毎日やらなくていい"を前提にした運動コンテンツです。

1本あたり5～10分の短時間設計とし、初級者向けの軽い動きを中心に構成しています。週2～3回程度からでも無理なく取り組める内容とし、「今日は少しだけ」「途中で終わる」という選択肢も肯定する設計になっています。また、レッスン内には通常動作に加え、"おサボり動作" を用意。その日のコンディションに合わせて、ユーザー自身が運動量を調整できるユーザーに寄り添ったプログラムです。

トレーナーの一声が、やる気の後押しになる設計

本シリーズでは、運動内容と同等の比重で言葉の設計を行っています。

レッスン中には、以下のようなメッセージを意図的に組み込んでいます。

「今日はこれだけで十分です」 「余裕があれば次に進みましょう」 「やらない日があっても問題ありません」 「サボる」という言葉をシリーズ名に選んだのは、それが多くの人の本音だからです。サボりたい気持ちを否定せず、サボりながらでも続けていける設計こそが、本当の意味で人に寄り添うフィットネスだと私たちは考えます。

saboness(サボネス)コンテンツメニュー紹介

１.運動不足な人の1歩目トレ

初心者でも声掛けで最後まで運動できる設計デバイスに表示される【おサボりパート】

スタートから、無理せずに！という声掛けもあり、はじめての方でも構えずにフィットネスにトライできます。おサボりパートがすぐに出てくるので、リラックスしながら進められるので運動の継続が期待できます。

２.サボって細脚トレ下半身フィットネス初心者におススメつらいときは、【おサボりパート】にチェンジ

下半身に特化したトレーニングですが、トレーナーからの励ましの言葉も多く、休憩もかなり挟んでくれるので飽きる事もなくトレーニング時間が過ぎます。自分のペースで！と言ってくれるので、安心感があります。

デザイン・世界観設計へのこだわり

「サボれるフィットネス」では、レッスン内容だけでなく、コンテンツ全体の世界観設計にもこだわりました。運動コンテンツでは“頑張ること”や“継続すること”が強調される場面も少なくありません。

一方で本シリーズでは、

頑張りすぎなくていい。少しでも動けたら十分。

という考え方を軸に、視覚的なデザインや演出も設計しています。

全体のトーンは、安心感があり、肩の力を抜いて参加できる雰囲気を意識しながらも、

「これならできそう」

「少しだけやってみようかな」

と思える前向きさを感じられる設計を目指しました。ユーザーが運動に対してプレッシャーを感じるのではなく、自然と身体を動かしたくなる空気感づくりを重視しています。

MIRROR FIT. ヨガインストラクター：Mai

本シリーズでは、MIRROR FIT. ヨガインストラクターのMaiが出演。運動初心者でも取り組みやすいテンポと、寄り添うコミュニケーションスタイルで、無理なく続けられるレッスンを提供します。

Maiプロフィール

大学卒業後、化粧品会社で美容部員として働くも、多忙とストレスから心と身体のバランスを崩したときに出会ったヨガに目覚めて、ヨガトレーナーの資格を取得する。美容の知識も活かし「健康のその先にある美しさを引き出すヨガ」を提供している。

MIRROR FIT. のビジョン

私たちはこれまで、自宅で本格的なトレーニングを実現するスマートミラーとして、多くのユーザーの運動習慣を支えてまいりました。

今後は「本格的な運動環境の提供」にとどまらず、続けられない人を置いていかないフィットネスの実現を目指します。

運動は、頑張れる人だけのものではありません。忙しい日も、疲れた日も、やる気が出ない日も--それでも少しだけ身体を動かせる選択肢を持てること。「サボれるフィットネス」は、その第一歩です。

より多くの方が、自分らしく健康と向き合える社会の実現に向けて、私たちはこれからも取り組んでまいります。

『ミラーフィット株式会社 概要』

ミラーフィット株式会社は、2020年に設立され、スマートミラー「MIRROR FIT. 」の製造開発並びに、「MIRROR FIT. 」専用のフィットネスのアプリ開発も開発しています。スマートミラーや体組成計などのプロダクト、「HITORI WELLNESS」という女性専用サロンを通じ、人々の生活の中にフィットネスを提供するだけではなく、健康習慣を含めたライフスタイルを提供しています。

社名：ミラーフィット株式会社

所在地：〒153-0061東京都目黒区中目黒一丁目 1 番 17 号 LANTIQUE BY IOQ 001号室

代表取締役：黄 皓

公式HP：https://mirrorfit.jp

公式ビジネスInstagram：https://www.instagram.com/mirrorfit_business/