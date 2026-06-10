ムーンスターが誇る「FINE VULCANIZED」から最高峰の直営限定モデル「LOWBASKET SG」が登場

株式会社ムーンスター

株式会社ムーンスター（本社：福岡県久留米市／東京支社：東京都中央区勝どき／代表取締役社長：井田 祥一）は、自社工場のクラフトマンシップを体現する「FINE VULCANIZED（ファインヴァルカナイズ）」シリーズより、素材と構造を見直した、直営店舗・ECストア限定のハイエンドモデル「LOWBASKET SG」を2026年6月26日(金)より発売いたします。

「LOWBASKET SG」は、定番モデル「LOWBASKET」をベースに、素材やソール構造をアップデートした一足です。アッパーには兵庫県姫路市のタンナーに別注した、肉厚で柔らかく、豊かな表情のシボ革を使用。アウトソールには、成型されたソール（型底）を使用し、摩耗に強い独自配合のラバーを採用。また、フットベッドには、通常モデルの約2倍の厚みがあり、反発弾性に優れた特殊発泡ラバーの2層構造。靴全体の耐久性とクッション性を整えたシリーズを象徴するハイエンドモデルです。

カラーは、定番のWHITE、BLACKMONOの2色展開。どんなスタイルにも取り入れやすく普遍的なデザインは、オンオフ問わずに活躍する汎用性の高い一足です。

LOWBASKET SG \22,000（税抜\20,000） 2026年6月26日発売

■商品概要

品名 ：LOWBASKET SG

カラー ：WHITE、BLACKMONO

価格 ：\22,000（税抜\20,000）

サイズ ：23.0cm～28.0cm(ハーフサイズなし)

素材 : レザー/ラバー

■日本に数社しかないヴァルカナイズ製法で仕上げたプロダクト

地下足袋の開発から100年以上にわたり、現在も福岡・久留米の自社工場で研究と改良が続けられているムーンスターのヴァルカナイズ製法。この製法から生まれる靴には、ソールがしなやかで柔らかく、足に馴染む履き心地、丈夫で壊れにくい耐久性、そして何より熟練の手仕事でしか生み出せない、精巧で美しい“作りの良さ”が魅力です。

■「LOWBASKET SG」取扱店舗

●ALSO MOONSTAR 11:00-19:00 (月曜定休)

〒 810-0022 福岡県福岡市中央区薬院3-11-22 Tel：092-401-0781

https://inuse.jp/also_moonstar/

●MOONSTAR JIYUGAOKA 11:00-19:00 (火曜定休)

〒 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-16－27 1F Tel：03-6421-3066

https://inuse.jp/moonstar_jiyugaoka/

●PLATO MOONSTAR 11:00-19:00 (月曜定休)

〒 830-8622 福岡県久留米市白山町60番地 Tel：0942-65-3385

https://inuse.jp/plato_moonstar/

※PLATO MOONSTARでは6月30日(火)より発売

● MOONSTAR LIFESTYLE EC STORE URL: https://store.moonstar.co.jp/

MOONSTAR HP https://www.moonstar.co.jp

MOONSTAR X https://x.com/Moonstar_1873

MOONSTAR Instagram https://www.instagram.com/moonstar_jp/

＜読者からのお問い合わせ先＞株式会社ムーンスター カスタマーセンター

TEL：0800-800-1792（フリーダイヤル）平日 10:00～17:30