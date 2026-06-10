懐かしいのに新しい！「平成レトロ」をテーマとした文房具が新発売

株式会社ワッツ

100円ショップや雑貨店など全国1,900店舗以上を運営する株式会社ワッツ（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役社長：平岡史生）は、「平成レトロ」をテーマとした文房具を発売します。

シール交換におすすめのバインダーやミニサイズのメモ帳や懐かしさを感じる缶のペンケースなど、子どもから大人まで幅広い世代にお楽しみいただけるラインアップを取り揃えています。可愛い女子学生三人組の「放課後日和。」とラーメンどんぶりをモチーフとした「まんぷく王国」のキャラクターがデザインされたグッズをぜひお楽しみください！

◆商品ラインアップ

＜おはじきシール（全2種）＞

＜ぷっくりシール（全4種）＞





＜ぷにぷにメモ帳（全2種）＞

＜シールバインダー（全2種）＞

＜水性ボールペン（全2種）＞

＜マスキングテープ（全2種）＞



＜コインケース＞

＜缶ペンケース（全2種）＞

〈注意事項〉

※数量限定商品につき売り切れ次第、販売終了となります。

※一部店舗では取り扱っておりません。また、店舗の状況により販売を一時中止する場合がございます。

※画像はイメージです。

◆株式会社ワッツについて

株式会社ワッツは、大阪府大阪市中央区に本社を置き、100円ショップ「ワッツ」「meets.」「シルク」「フレッツ」や ファッション雑貨の「BuonaVita（ブォーナビィータ）」「Tokino:ne（ときのね）」、ディスカウントショップ「リアル」を全国展開する企業です。コーポレート・スローガンは「いつもに笑顔を、ワッツ」。

◆会社概要

会社名：株式会社ワッツ

代表者取締役社長：平岡 史生

所在地：〒540-0001 大阪市中央区城見1丁目4番70号 住友生命OBPプラザビル5階

設立：1995年2月22日

資本金：4億4,029万円

URL：https://www.watts-jp.com/

事業内容：日用品・雑貨の卸小売業（主に100円ショップの運営）

問い合わせ：https://www.watts-jp.com/media-contact/



◆関連リンク

ワッツホームページ https://www.watts-jp.com/

ワッツオンラインショプ https://watts-online.jp/

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