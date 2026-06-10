国内最大級のヘッドレスCMS『microCMS』が年に1度の主催イベント「microCMS Meetup 2026」を開催！

株式会社エイチームホールディングス

創造性と技術力で多様なITサービスを展開する株式会社エイチームホールディングスのグループ会社で、国内最大級規模（※）の利用実績を誇るヘッドレスCMS「microCMS」を運営する株式会社microCMS（本社：東京都千代田区、代表取締役：柴田和祈、以下当社）は、2026年7月22日（水）に年に1度の当社主催イベント「microCMS Meetup 2026」を開催いたします。今回の「microCMS Meetup 2026」では、昨今話題となっているAIにスポットライトを当てて、「microCMSでアップデートする、AI時代のコンテンツ運用」をテーマにAIに関するあらゆるトピックスをご紹介いたします。

※国内最大級：2025年12月microCMS社調べ。「利用実績」とは、過去に当該サービスを利用した実績がある社数の累計を指します。日本製のヘッドレスCMSを提供している大手3社を比較。他社データは、2025年12月時点で開示している情報およびQiita等ブログプラットフォームでの関連投稿記事数、Google Trendsの結果、各種公式サイトやリリース情報の調査より取得。

■「microCMS Meetup」とは？

「microCMS Meetup」は、microCMSの最新アップデートや今後の展望に加え、microCMSをご活用いただいている皆さまの取り組みを広く発表する、年に1度の当社主催イベントです。2022年から毎年開催しており、今回で5回目の開催となります。

5回目となる今年は、「microCMSでアップデートする、AI時代のコンテンツ運用」をテーマに、microCMSの最新アップデートや今後の展望に加え、microCMSユーザーの皆さまの取り組みもご紹介します。「AI時代のコンテンツ運用」をアップデートするヒントを持ち帰っていただける時間をお届けします。

なお、今年はオフライン会場のみでの開催となります。開催後日、microCMS公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCjdOq0rAB8Or1uHio9N0_pQ)にてアーカイブ動画を公開予定です。

▼昨年（microCMS Meetup 2025）の様子はこちら

https://blog.microcms.io/microcms-meetup-2025/

■「microCMS Meetup 2026」開催概要

- イベント名：microCMS Meetup 2026- 開催日時：2026年7月22日（水）18:00～21:30（開場：17:15）- 会場：TODA HALL & CONFERENCE TOKYO ホールB（東京都中央区京橋一丁目7番1号 TODA BUILDING 4階）- 開催形式：オフライン開催（オンライン配信なし／後日YouTubeにてアーカイブ公開予定）- 参加費：無料（要事前申込）- 定員：100名（先着順）- 申込URL：https://microcms.connpass.com/event/394654/- ハッシュタグ：#microcms_meetup- 主催：株式会社microCMS

※本編セッション後、20:00以降に懇親会を予定しています。

■ プログラム構成（予定）

本年は、microCMSユーザーによるライトニングトーク（LT）、ユーザー企業による事例セッション、microCMSメンバーによる開発組織・最新リリース情報の発表など、計4セッションを予定しています。「microCMSでアップデートする、AI時代のコンテンツ運用」にちなんで、AIに関連するあらゆるトピックスに触れられる機会となります。

- SESSION 1：microCMS ユーザーLT ※登壇者募集中- - microCMSをご利用中の皆さまによるライトニングトークセッション- SESSION 2：ユーザー事例セッション- - microCMSを大規模に活用いただいているユーザー企業による事例発表- SESSION 3：microCMSの開発組織アップデート- - microCMSのエンジニアリング組織の最新動向、AI活用や生産性向上の取り組みをご紹介- SESSION 4：microCMS 最新リリース情報 & これから- - この1年のリリース振り返りと、リリース予定機能・プロダクトロードマップをご紹介

各セッションの登壇者・タイトル等の詳細は、決定次第microCMS公式X（@micro_cms(https://x.com/micro_cms)）およびイベントページにてお知らせいたします。また、本編セッション後に懇親会の開催を予定しています。

■ LT登壇者募集について

本イベントでは、microCMSユーザーによるライトニングトーク（LT）セッションを実施します。本セッションでご登壇いただける方を現在募集しております。

- テーマ：microCMSに関することなら何でもOK- - 開発・運用、成功談・試行錯誤いずれも歓迎- テーマ例：- - microCMSで制作・運用しているWebサイト/サービス紹介と、その裏側- - microCMS × AI の活用事例- - コンテンツ運用を"アップデート"した話（ワークフロー改善、権限設計、品質担保、属人化解消 など）- - microCMSの拡張フィールド／API／Webhook 等の実装・活用例- - 日々の業務で役立ったmicroCMS活用Tips- 発表枠：2名（1人8分程度）- 応募方法：イベントページより参加枠「LT登壇」を選択のうえお申し込みください。発表内容に関するアンケートへのご回答もあわせてお願いいたします。- 応募締切：2026年6月23日（火）24:00

※応募多数の場合は抽選とさせていただきます。あらかじめご了承ください。

■ こんな方におすすめ

- microCMSをすでにご利用中の方／導入を検討されている方- Web制作会社・パートナー企業の方- ヘッドレスCMSやAI時代のコンテンツ運用に関心のあるWeb開発・運用担当者- microCMSの最新機能・今後のロードマップを知りたい方■「microCMS」について

microCMSはAPIベースの日本製ヘッドレスCMSです。コンテンツのためのサーバー管理は一切不要、サインアップするだけですぐに利用開始できます。快適な管理画面により、開発・運用コストを大きく削減することで、ビジネスを加速させます。

https://microcms.io/

■ 株式会社microCMSについて

株式会社microCMSは、「エンジニアの武器を作り出し、世界の進歩を後押しする」をミッションとして掲げ、日本製のヘッドレスCMSプラットフォーム「microCMS」を開発・提供しています。また、エンジニアリングの知識がなくてもサイトを作ることができるmicroCMSのテンプレートマーケットプレイス「Templates」事業を展開しています。

https://microcms.co.jp/

■ 株式会社エイチームホールディングス 会社概要

会社名：株式会社エイチームホールディングス（Ateam Holdings Co., Ltd.）

所在地：愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F

代表者：代表取締役社長 林高生

設立：2000年2月29日

資本金：1,713百万円（2025年7月31日時点）

事業内容：日常生活に密着した比較サイト・情報メディア・ツールなどの様々なウェブサービスの企画・開発・運営、法人向けデジタル集客支援に関する事業支援サービスを展開する「メディア・ソリューション事業」、多様なジャンルのゲームやツールアプリケーションを企画・開発・運営する「エンターテインメント事業」、複数の商材を取り扱うD2Cサイトの企画・開発・運営をする「D2C事業」の3つの軸で事業を展開。

URL：https://www.a-tm.co.jp/

※文中に記載されている会社名、商品名は各社の商標または、登録商標です。

― 本件に関するお問い合わせ先 ―

株式会社microCMS e-mail：info@microcms.co.jp

※大変恐れ入りますが、在宅勤務を実施しているためメールのみで対応させていただきます。ご了承くださいませ。