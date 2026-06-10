開所半年で定員に、見学者140名超。就労継続支援B型「Lumo」が岡山市東区益野町に2号店をオープン

岡山障害者就労支援株式会社執行責任者 大賀 康正

岡山障害者就労支援株式会社（岡山市中区、代表：人見雄一）は、就労継続支援B型事業所「Lumo（ルモ）」の2号店となる「Lumo岡山東区益野店」を、オープンしました。

2号店オープンに先立ち、報道関係者向けのプレスリリース発表会を開催いたします。当日は、代表・人見による事業説明のほか、施設見学、質疑応答の時間も予定しております。

報道関係者の皆さまのご来場をお待ちしております。

2025年3月に開所した1号店は、開所から約半年で定員20名が満席となり、現在も入所を希望される方から多くのお問い合わせをいただいています。

これまでの見学者は累計140名を超え、Google口コミ評価5.0（9件）、実習満足度100％など、多くの反響を受けてまいりました。

こうした状況を受け、より多くの方に「働く機会」と「安心して通える居場所」を提供するため、2号店の開設を決定しました。

Lumoの特徴は、創業55年超の製造業企業である御津電子グループが運営する“企業型”の就労支援です。

実際に御津電子グループが受託しているプラスチック部品の検査・加工などの仕事を提供し、利用者一人ひとりの特性に合わせながら、実践的な就労支援を行っています。

また、平均工賃31,876円、月額工賃最大60,000円の実績があり、全国平均を上回る工賃水準を実現しています。

開所記念式典

2号店 施設概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/157158/table/3_1_cfc0d2f8f106d4bbd942479b1c8a5d1c.jpg?v=202606101251 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/157158/table/3_2_2145920e063d0223241a3b1acc1bca31.jpg?v=202606101251 ]

Lumoが支持される3つの理由

- 実際の企業業務を通じて働ける

Lumoでは、御津電子グループが実際に受託しているプラスチック部品の検査・加工などの仕事を提供しています。

「福祉のための作業」ではなく、実際の企業活動に近い仕事を経験できることが特徴です。

- 高い工賃水準を実現している

製造業グループの仕事を活用することで、平均工賃31,876円、月額工賃最大60,000円の実績があります。

働くことへのやりがいや、生活の安心につながる支援を大切にしています。

- 次のステップを目指せる環境がある

Lumoでは、B型事業所での就労支援にとどまらず、希望や適性に応じて、A型事業所や御津電子グループでの就職など、次のステップを目指せる環境づくりを進めています。

参考：1号店の実績

代表コメント

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/157158/table/3_3_977e8bfa1c29e6d177436eb6f8651af7.jpg?v=202606101251 ]岡山障害者就労支援株式会社 代表取締役の人見雄一

Lumoは、「一人ひとりの“やってみたい”を大切にする場所」としてスタートしました。

1号店では、多くの方に見学・体験いただき、開所から約半年で定員に達するほどの反響をいただきました。

私たちは、障がいのある方が安心して通える場所であると同時に、「働くことを通じて、自分の可能性を感じられる場所」をつくりたいと考えています。

御津電子グループがこれまで製造業で培ってきた仕事づくり、品質管理、人材育成の考え方を活かしながら、利用者一人ひとりの可能性に寄り添ってまいります。

2号店の開設を通じて、より多くの方の一歩を支え、地域に必要とされる就労支援を広げてまいります。

会社概要

本件に関するお問い合わせ先

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/157158/table/3_4_b2f8df35401424249a054823f3c80547.jpg?v=202606101251 ]

岡山障害者就労支援株式会社

Lumo岡山東区益野店

TEL：086-206-1355

メール：info@lumo-okayama.jp

岡山障害者就労支援株式会社

岡山障害者就労支援株式会社は、岡山県岡山市を拠点に、就労継続支援B型事業所「Lumo（ルモ）」を運営する福祉事業会社です。私たちは、障がいのある方が自分らしく働き、社会とつながり、将来的には一般就労や自立した生活を目指せる環境づくりに取り組んでいます。



Lumoでは、「一般社会と福祉をつなぐ架け橋になる」という考えのもと、利用者さま一人ひとりの特性や希望に合わせた支援を大切にしています。単に作業の場を提供するだけでなく、「働く楽しさ」「誰かの役に立つ喜び」「自分にもできるという自信」を感じてもらえるよう、スタッフが日々寄り添いながら支援を行っています。



運営母体である御津電子グループは、長年にわたり製造業を営んできた企業グループです。その強みを活かし、Lumoでは実際の企業活動に近い仕事や、ものづくり、検査、軽作業、データ入力、配信業務など、多様な作業機会を提供しています。福祉施設でありながら、社会や企業とつながる実践的な環境を整えることで、利用者さまが将来の選択肢を広げられる支援を目指しています。



また、Lumoでは「やってみたい」という気持ちを大切にしています。得意なことを伸ばしたい方、少しずつ生活リズムを整えたい方、一般就労を目指したい方、高工賃を目指したい方など、それぞれの目標に合わせて無理なくステップアップできることが特徴です。施設内は明るく清潔で、安心して通える環境づくりにも力を入れています。



2026年6月には、2号店となる「Lumo岡山東区益野店」をオープンしました。今後も、障がいのある方が地域社会の中で活躍できる場を広げ、福祉と企業、そして地域をつなぐ存在として、岡山から新しい就労支援の形を発信してまいります。私たちは、関わるすべての人の幸せを願い、利用者さま、スタッフ、企業、地域社会が共に成長できる事業運営を目指しています。