メイクアップアーティストが作った長期的な美しさをサポートするクリーンビューティーブランドrms beauty から「レジェンダリー リップオイル カメレオン」が新登場！

株式会社アルファネット

内側から輝きだすような美しさを引き出すメイクアップを提案するクリーンビューティーブランド rms beauty （アールエムエスビューティー）から、唇のpHに反応し鮮やかなピンクに変化する「レジェンダリー リップオイル カメレオン」が新登場。

Legendary Lip Oil- Chameleon

レジェンダリー リップオイル カメレオン 5mL \4,620（税込）

ひと塗りで叶う、輝きとうるおい。べたつき知らずのリップオイル。

スキンケア発想で生まれたリップオイル。軽やかなテクスチャーで唇を優しく包み込み、うるおいをあたえながら、魅惑的なカラーとまばゆいツヤをオン。べたつかず、いつでも手軽にぷるんとした唇に。

カメレオンは、唇のpHに反応して発色が変化。あなただけの自然でいきいきとしたピンクに染まり、血色感を引き立てます。

デイリー使いから特別なシーンまで、さりげなく存在感を放つ一本。

あなたのリップコレクションに欠かせない、“レジェンダリー”なアイテムになること間違いなし。

COLOR DESCRIPSION カラー説明

唇の自然なpHに反応し、グリーングロスがあなただけのピンクに変化。いきいきとした鮮やかなピンクカラーを引き出します。

※画像は発色イメージです。唇のpHや水分量により発色には個人差があります。KEY INGREDIENTS 主な配合成分

RMS アダプトジェニックハーバルブレンド

唇をバランスよく整え、保湿し、落ち着かせ、柔らかくする9種類のアダプトジェニックハーブをブレンドした独自の配合。

ビターチェリーシードオイル※1

ビターチェリーの種から抽出され、唇を整え、なめらかにし、コンディションを整えます。

オーガニックホホバオイル※2

環境ストレスから肌を保護します。

※1 スミノミザクラ種子油 保湿剤 ※2 ホホバ種子油 皮膚保護剤

HOW TO APPLY 使用方法

ジャンボサイズのアプリケーターとタイトなワイパーシステムを採用し、コントロールしやすく、汚れにくい使用感を実現しているため、初めて使用する際は、お好みの量がアプリケーターに付くまで数回抜き差しを繰り返しください。このプロセスは、使い続けるうちに不要になります。

ジャンボサイズのアプリケーターを使って、上唇の中央から口元の輪郭に沿ってリップオイルを塗ります。その後、下唇全体に滑らせるように塗り広げます。リップオイルは、唇に何もつけずにそのまま使用することも、お気に入りのリップカラーやライナーの上に重ねて、立体感、保湿効果、輝きをプラスすることも可能です。たった数回のスワイプで鮮やかな色味を楽しむことができます。

取扱店舗・発売日

公式オンラインストア・Cosme Kitchen

2026年6月24日（水）