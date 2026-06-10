Momax、冷却プレート搭載、折りたたみ式冷却ファン『1° Go Freeze』発売

株式会社ロア・インターナショナル

株式会社ロア・インターナショナル（所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：Ally Won）はライフスタイルテックブランド『Momax（モーマックス）』より、3.5cmの大型半導体冷却プレートと8190RPMのパワフル送風を組み合わせた、折りたたみ式ポータブル冷却ファン「1° Go Freeze」を発売いたします。

本製品は折りたたみ設計と本体下部のカラビナにより、手持ち・卓上・首掛けなどさまざまなスタイルで安定した使用ができます。また、100段階の風量調節と11時間のロングバッテリーにより、年々苛酷になる夏の猛暑を持続的に、快適にサポートします。



公式オンラインストアにて販売を開始しています。

https://www.mycaseshop.jp(https://www.mycaseshop.jp/mm65005)

商品特長

●ペルチェ冷却×ターボファンのダブル冷却

ペルチェ冷却技術と最大8,190RPMの高速モーター搭載。冷却プレートが肌に直接ひんやり感を届け、10.2m/sのパワフルな送風とあわせて快適にクールダウンします。

●100段階風量調整

ローリングスイッチ採用で、1～100段階まで細かく調整可能。シーンや好みに合わせて最適な風量を選べます。

●手持ち・卓上・ハンズフリー3WAY仕様

折りたたみ可能なコンパクト設計で、手持ち、卓上、ハンズフリーでも使用可能。

デスクワーク、通勤、アウトドア、旅行など、幅広いシーンで快適な涼しさをサポートします。

●ネックストラップ付属

ストラップホールを搭載し、付属のネックストラップを使って首に掛けて使用できます。持ち運びにも便利です。



●LEDディスプレイ搭載

風量レベル、バッテリー残量、冷却モードをひと目で確認可能。充電タイミングも分かりやすく、快適に使用できます。



●最大11時間使用のロングバッテリー

3,000mAhバッテリーを内蔵し、最大約11時間の連続使用が可能です。冷却モードとファンを併用した場合は最大約120分、最速風量時でも約2.8時間使用できます。

商品仕様

・商品名：1° Go Freeze 折りたたみ冷却ファン

・定価：5,500円（税込）

・カラーバリエーション：ホワイト/グリーン

カラー：ホワイトカラー：グリーン

・サイズ：57x165x51mm

・重量：223g

・バッテリー：リチウムイオン電池（3.7V／3000mAh）

・入力：DC 5V/1.7A

・消費電力：11.1W

・充電ポート：USB-C

・風速：3.6～最大10.2m/s（±10%）

・モーター回転数：4,520～8,190rpm（±10%）

・風量調節：100段階

・充電時間※：約3時間

・使用時間：扇風機のみ： 約2.8～最大11時間

扇風機＋冷却モード： 約80～最大120分

Momax（モーマックス）について

Momaxは、2003年に香港で設立されたライフスタイルテックブランドです。

モバイルアクセサリーや充電機器、スマート家電などを世界50以上の国と地域で展開しています。

扇風機シリーズでは、長年培ったバッテリー技術とモバイル設計を活かし、パワフルな風量とコンパクトな携帯性を両立。ハンディファンや冷却プレート搭載モデルなど、暑い季節を快適にする製品をラインナップしています。

Momax日本公式HP

https://momax.mycase.jp

株式会社ロア・インターナショナル 概要

設立 ：2006年7月

代表取締役社長 ：Ally Won

所在地 ：〒160-0022 東京都新宿区新宿6-27-45 THE KINDAI 20 SHINJUKU 3F

事業内容 ：PC＆モバイル周辺アクセサリー、小型デザイン家電、ガジェットの輸出入および卸・流通

URL ：https://www.roa-international.com

直営販売ショップ：https://www.mycase.jp