Momax、冷却プレート搭載、折りたたみ式冷却ファン『1° Go Freeze』発売

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株式会社ロア・インターナショナル

株式会社ロア・インターナショナル（所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：Ally Won）はライフスタイルテックブランド『Momax（モーマックス）』より、3.5cmの大型半導体冷却プレートと8190RPMのパワフル送風を組み合わせた、折りたたみ式ポータブル冷却ファン「1° Go Freeze」を発売いたします。


本製品は折りたたみ設計と本体下部のカラビナにより、手持ち・卓上・首掛けなどさまざまなスタイルで安定した使用ができます。また、100段階の風量調節と11時間のロングバッテリーにより、年々苛酷になる夏の猛暑を持続的に、快適にサポートします。



公式オンラインストアにて販売を開始しています。


https://www.mycaseshop.jp(https://www.mycaseshop.jp/mm65005)




商品特長




●ペルチェ冷却×ターボファンのダブル冷却


ペルチェ冷却技術と最大8,190RPMの高速モーター搭載。冷却プレートが肌に直接ひんやり感を届け、10.2m/sのパワフルな送風とあわせて快適にクールダウンします。



●100段階風量調整


ローリングスイッチ採用で、1～100段階まで細かく調整可能。シーンや好みに合わせて最適な風量を選べます。




●手持ち・卓上・ハンズフリー3WAY仕様


折りたたみ可能なコンパクト設計で、手持ち、卓上、ハンズフリーでも使用可能。


デスクワーク、通勤、アウトドア、旅行など、幅広いシーンで快適な涼しさをサポートします。




●ネックストラップ付属


ストラップホールを搭載し、付属のネックストラップを使って首に掛けて使用できます。持ち運びにも便利です。


●LEDディスプレイ搭載


風量レベル、バッテリー残量、冷却モードをひと目で確認可能。充電タイミングも分かりやすく、快適に使用できます。


●最大11時間使用のロングバッテリー


3,000mAhバッテリーを内蔵し、最大約11時間の連続使用が可能です。冷却モードとファンを併用した場合は最大約120分、最速風量時でも約2.8時間使用できます。



商品仕様


・商品名：1° Go Freeze 折りたたみ冷却ファン


・定価：5,500円（税込）


・カラーバリエーション：ホワイト/グリーン



カラー：ホワイト

カラー：グリーン

・サイズ：57x165x51mm


・重量：223g


・バッテリー：リチウムイオン電池（3.7V／3000mAh）


・入力：DC 5V/1.7A


・消費電力：11.1W


・充電ポート：USB-C


・風速：3.6～最大10.2m/s（±10%）


・モーター回転数：4,520～8,190rpm（±10%）


・風量調節：100段階


・充電時間※：約3時間


・使用時間：扇風機のみ： 約2.8～最大11時間


　　　　　　扇風機＋冷却モード： 約80～最大120分




Momax（モーマックス）について


Momaxは、2003年に香港で設立されたライフスタイルテックブランドです。


モバイルアクセサリーや充電機器、スマート家電などを世界50以上の国と地域で展開しています。


扇風機シリーズでは、長年培ったバッテリー技術とモバイル設計を活かし、パワフルな風量とコンパクトな携帯性を両立。ハンディファンや冷却プレート搭載モデルなど、暑い季節を快適にする製品をラインナップしています。



Momax日本公式HP


https://momax.mycase.jp



株式会社ロア・インターナショナル 概要


設立 ：2006年7月


代表取締役社長 ：Ally Won


所在地 ：〒160-0022 東京都新宿区新宿6-27-45 THE KINDAI 20 SHINJUKU 3F


事業内容 ：PC＆モバイル周辺アクセサリー、小型デザイン家電、ガジェットの輸出入および卸・流通


URL ：https://www.roa-international.com


直営販売ショップ：https://www.mycase.jp