インフルエンサーマーケは本当に”オワコン”か？ナハト流・再現性重視の運用ノウハウを「Commerce NEXT」で限定公開！

株式会社ナハト

株式会社ナハト（本社：東京都渋谷区、代表取締役：安達友基、以下「ナハト」）は、EC・流通DXの専門メディア「日本ネット経済新聞」主催の大型オンラインセミナーイベント「Commerce NEXT by 日本ネット経済新聞」＜6月24日（水）～25日（木）開催・参加無料＞に登壇することをお知らせいたします。

ナハトは、6月24日（水）のスペシャリストセッションに、取締役兼インフルエンサーDepartment統括責任者である渡辺智裕が登壇。「創業8年で売上300億円超を達成した、再現性の高いインフルエンサーマーケティングの運用ノウハウ」を余すことなく公開いたします。

弊社セッション概要

業界内で「インフルエンサーマーケティングはオワコンではないか」という声も聞かれる中、弊社は着実にクライアントの事業成長を牽引し続けています。本セッションでは、なぜナハトが結果を出し続けられるのか、その「勝利の方程式」と具体的な運用ノウハウを紐解きます。

【講演タイトル】

【創業8年で売上300億円超】インフルエンサーマーケティングは”オワコン”ではない！

柔軟剤やシャンプーのヒットで証明。インフルエンサーマーケを”成果が出る投資”に変える、ナハト流・再現性重視の運用ノウハウ

【セッション内容】

柔軟剤の「ReWEAR」を1時間で3,000個完売、ナハトのグループ会社であるBoldiesが手がけるヘアケアブランド「クレオズボーテ」を年間18億円販売するなど、弊社が手がけるマーケティング施策は確かな成果を生み出しています。ただの認知拡大に留まらない、インフルエンサーマーケティングを“成果が出る投資”へと変えるための、ナハト流・再現性重視のノウハウを詳しくお伝えします。

【登壇者プロフィール】

株式会社ナハト

取締役 / インフルエンサーDepartment統括責任者

渡辺 智裕（わたなべ ちひろ）

1996年、福島県生まれ。仏の3星レストランでの修行を経て、2018年に株式会社ナハトの創業メンバーとしてジョイン。23歳でインフルエンサーマーケティング事業を統括し、100名規模の組織へ成長させる。現在は取締役として、新規事業や自社ブランド開発など多角的に指揮。「事業創造マーケティング」を掲げ、業種を問わずあらゆる事業を創り、伸ばし続けるプロフェッショナル集団の構築を目指している。

【登壇日時】

・日時： 2026年6月24日（水） 10:40 ～ 11:20（40分）

・お申し込みはこちら：https://commercenext.jp/

イベント全体概要

「Commerce NEXT」は、昨年1,700人以上の申込者を集めたEC業界注目のセミナーイベントです。

今年はさらに講座数を拡大し、EC業界の最注目課題である「AI活用」「SNS戦略」「物価高対策」「CX向上」「セキュリティ」などの知恵やノウハウが満載のプログラムとなっています。

・イベント名： Commerce NEXT by 日本ネット経済新聞

・会期：

＜オンライン＞ 2026年6月24日（水）10:00～16:00、25日（木）10:00～16:00

＜リアル交流会＞ 2026年7月23日（木）

・配信／会場：

＜オンライン＞ EventHubにて配信（番組風のリッチな動画でお届けします）

＜リアル交流会＞ 東京都中央区のカンファレンスホール（招待時にご案内）

・主催： 株式会社日本流通産業新聞社「日本ネット経済新聞」

・参加費： 無料（事前登録制）

・お申し込みはこちら：https://commercenext.jp/

株式会社ナハト について

ナハトは、ミッションに「ドラマを起こせ。」を掲げ、マーケティングを武器に事業成長を実現する、事業創造マーケティング企業です。広告やSNS支援にとどまらず、D2C、店舗運営、二次流通、コンサルティングなど、領域を超えて自ら事業を作り伸ばしてきた実践知をもとに、認知・獲得にとどまらず、戦略やプロダクトにまで踏み込み、非連続な成長へと導きます。すべては、仲間と勝ち続けるために。2040年、3000人、2000億の企業体を目指します。詳しくは、公式サイト(https://nahato.co.jp/)をご覧ください。

【会社概要（URL：https://nahato.co.jp/）】

・所在地：東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティウエスト 15F

・代表者：安達 友基

・創 業：2018年7月

・事業内容：マーケティング事業、D2C事業、クリエイティブ事業、人材育成事業 等

【本リリースに関するお問合せ先】

・ナハト広報担当

・E-mail：pr@nahato.co.jp