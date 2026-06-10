著者累計3,500万部 人気漫画家・河原和音、初の絵本！ 親子の感動物語『おにぎりを おかあさんに』2026年6月10日（水）発売

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区）は、絵本『おにぎりを おかあさんに』（文：あいはらひろゆき、絵：河原和音）を2026年6月10日（水）に発売しました。

『高校デビュー』『青空エール』『太陽よりも眩しい星』などの人気漫画家、河原和音さんが絵本の絵を初めて手がけました。

お母さんと二人で暮らす男の子が、働くお母さんのために、おにぎりを作ることを思いつき、それを届けるお話です。子どもは「おにぎり作り」に興味がわき、大人は思わず胸を打たれる、親子で一緒に読みたい絵本です。

■ギャル曽根さん大推薦！

世界で一番おいしいおにぎり！

子どもの優しさに感動しました！

この絵本で、おにぎり作りを体験し、料理をする人の気持ちを知り、食育にもつながると思います。

■作品紹介

そうたには、お父さんがいません。でも、さみしくなんかありません。

やさしくてがんばりやのお母さんがいるからです。

スーパーで働くお母さんの「お昼ごはん」に、そうたは、おにぎりを作ることを思いつきました。

でも、初めてのおにぎり作りは、なかなか思うようにいかなくて……。

「この おにぎりを おかあさんに とどけよう！」

そうたは、お母さんが働くスーパーへ、出かけます。

大好きの気持ちをこめた「初めてのおにぎり作り！」

すべて親子を応援する、胸が熱くなる絵本です。

■絵本を読んだ親子が推薦！

「お母さんに作ってみたいと思った！」

（6歳の男の子）

「泣きました。親には感動を、子にはおにぎり作りの楽しさや発見を」

（4歳の母）

「涙なしでは読めない感動的な本！」

（5歳の父）

「娘が食事を作る人の気持ちを知ることができました！」

（5歳の母）

■著者紹介

文：あいはらひろゆき

宮城県出身。作家。

主な作品に230万部を超える「くまのがっこう」シリーズ（ブロンズ新社）、「はっはっはくしょーん」「パッピプッペポー」「がんばれ！ ルルロロ」シリーズ（KADOKAWA）、『うさぎちゃんとゆきだるま』（教育画劇）など多数。

2022年逝去。

絵：河原和音（かわはら かずね）

北海道出身。漫画家。

主な作品に『先生！』（全20巻）、『高校デビュー』（全15巻）、『青空エール』（全19巻）、『素敵な彼氏』（全14巻）、『太陽よりも眩しい星』（既刊14巻）、原作担当として『俺物語!!』（作画：アルコ、全14巻）など。

累計部数3,500部を超える。『俺物語!!』は「このマンガがすごい！2013」オンナ編1位、第37回講談社漫画賞少女部門、『素敵な彼氏』は第64回小学館漫画賞少女部門を受賞。アニメ化、映画化された作品多数。

■書誌情報

書名：おにぎりを おかあさんに

文：あいはらひろゆき

絵：河原和音

定価：1,650円（本体1,500円＋税）

発売日：2026年6月10日（水）

判型：B5判

ページ数：32ページ＋見返し

ISBN：978-4-04-113293-7

対象年齢：4歳くらいから

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/pic-book/ehon/322209000355.html)