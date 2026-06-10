2026年5月のセルカオークション市場ダッシュボード

クイック・ネットワーク株式会社

クイック・ネットワーク株式会社は、2026年5月のセルカオークション出品データをもとに市場動向を分析しました。5月は大型連休の影響もあり、レジャーやライフスタイルの変化に伴う車の売却・買い替え検討が活発化し、自動車市場全体が大きく盛り上がる時期です。セルカにおいてもこの活発な市況の波を捉え、サービスへの問合せ数が4月対比124％へと大幅に上昇。市場の盛り上がりに合わせて、セルカへのお問合せも着実に積み上がった月となりました。

■ セルカオークション、5月の車種別出品数ランキング

大型連休に伴う市場の盛り上がりや乗り換え手続きの活発化を背景に、オークション市場ではファミリーユースやアクティブな用途に人気の高いミニバン、SUVが上位を維持しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/118153/table/68_1_4bf0f495bcda115e2fe59ae7d2b8870b.jpg?v=202606101251 ]

※セルカオークション出品データ（2026年4月・5月）をもとに算出

■ 車種別の注目トピック

1. 「アルファード」が首位獲得、「プリウス」も2位へ浮上

高級ミニバンの代名詞「アルファード」が1位に輝きました。また、4月に3位だった「プリウス」も出品を伸ばして2位に浮上。市場の盛り上がりに合わせるように、市場での流動性が高く、リセールバリューに期待ができる主要人気車種の取引が非常に活発に行われています。

2. 「レクサス RX」をはじめとするSUVが浮上

特筆すべきは「レクサス RX」の躍進です。4月の11位から5月は5位へと大きく順位を上げ、SUV人気の中心的存在となっています。他にも「トヨタ カローラクロス」や「スバル レガシィアウトバック」が前月比で大幅に出品数を増加させており、これからの夏シーズンを前にSUVセグメントへの流入が目立っています。

3. 「ハイエースバン」が4位をキープ、軽RV・ハイトワゴンも順位上昇

商用・レジャー双方で抜群の信頼性を誇る「ハイエースバン」が4月に続き4位を維持し、安定した需要の高さを見せました。さらに、セカンドカーや趣味の車として人気の高い「ホンダ N-BOXカスタム」が13位から8位へ、「スズキ ジムニー」が18位から10位へと順位を上げており、実用性とアクティブさを兼ね備えた車種の出品も非常に活発です。

■ 2026年5月のセルカオークション動向

1. 問合せ数は4月対比124%まで拡大！大型連休による市場の盛り上がりと連動

5月は、ゴールデンウィークという大型連休を機に愛車の売却や次の車への乗り換えを具体的に検討するユーザーが増加し、中古車市場全体が活発化する時期です。この好調な市況に連動する形で、5月のセルカ問合せ数は4月対比で124％の成長を見せました。

2. ミニバンとSUVが上位を占拠

車種別動向では、連休中の家族移動やドライブ需要の高まりを映し出すように、「トヨタ アルファード」が4月の2位から首位に浮上。さらに高級SUVの「レクサス RX」が4月の11位から5位へとジャンプアップするなど、上位をミニバンやSUVが席巻しました。また、優れた燃費性能と実用性を兼ね備えた「トヨタ プリウス」が2位へと順位を上げており、アクティブに動くシーズンならではの車両選択が反映されています。

3. ファミリーミニバンから高級セダンまで、幅広い車種の手放しが進行

今月の大きな特徴として、一部の定番人気車種にとどまらず、多様なジャンルの車種において一斉に売却・手放しの動きが広がった点が挙げられます。ファミリー層に根強い人気の「ホンダ ステップワゴンスパーダ」の出品が前月比で3倍に増えたほか、高級セダンの「トヨタ クラウン」も前月比で2倍以上に増加。さらに「トヨタ ヴェルファイアハイブリッド」も大きく出品を伸ばしており、大型連休という市場の盛り上がり期において、特定の車種に偏ることなく、様々なライフスタイルのユーザーが愛車の手放しに動いたことがデータからも証明されています。

■ 今後の予想

5月の大型連休によって高まった自動車市場の熱量は、続く6月の夏のボーナス時期、そして7月～8月の夏季休暇（お盆休み）の本格的なレジャーシーズンに向けて、さらに維持・拡大していく傾向にあります。

セルカオークションの認知度向上やバイヤー数のさらなる強化を背景に、今後も非常に活発なオークションが期待されます。

■ 勝ち抜き査定「セルカ」について

勝ち抜き査定「セルカ」は、クイック・ネットワーク株式会社が運営する、“手間なく、そして最高値で売りたい”ユーザーのために設計された業界最大級※1のCtoBオークションサービスです。

全国8,000社以上※2の中古車販売事業者が参加するオークションにおいて、入札による競り合いで価格が決定される仕組みを採用。多くの事業者に入札機会を提供しております。高額売却を目指す上ではできるだけ多くの買い手に値付けされることが必要となる車の売却において、効率的かつ効果的な仕組みとなっています。

また、従来は旧態依然とした構造が指摘されてきた中古車流通をEC化することで、取引プロセスの効率化と透明性の向上を推進し、煩雑な手続きを行うことなく、ユーザーは納得感のある価格で車を売却することを実現しています。

さらに、複数の事業者による入札によって価格が競り上がっていくプロセスを可視化することで、単なる売却にとどまらず、「自分の車が評価され、価値が高まっていく」実感やワクワク感を得られる体験を提供している点も、セルカならではの特長です。

※1：自社調べ（2026年3月時点。国内CtoB中古車オークションサービスにおける参加事業者数および取扱実績を基に算出）

※2：2026年6月時点。

【サービス概要】

サービス名： 勝ち抜き査定「セルカ」

強み： 全国8,000社以上のバイヤー様ネットワーク、売却アドバイザーによる売却支援

利点： 電話ラッシュなし、査定1回、成約手数料一律33,000円（税込）※3

公式サイト：https://www.sellca-sellcar.com/?source=prtimes

※3 2026年6月時点での金額

会社名：クイック・ネットワーク株式会社

所在地：〒650-0037 兵庫県神戸市中央区明石町44 神戸御幸ビル4F

代表者：代表取締役社長 田畑 翔利

サービスサイト：https://www.sellca-sellcar.com/?source=prtimes

コーポーレートサイト：https://quicknetwork.co.jp/