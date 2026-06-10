HIOKI、パワーアナライザPW4001用「IEC高調波/フリッカ測定」ライセンスを発売

日置電機株式会社

IEC高調波／フリッカ測定機能 PW9006を搭載したパワーアナライザPW4001

HIOKI（日置電機株式会社：長野県上田市、代表取締役社長：岡澤尊宏）は、2025年に発売したパワーアナライザPW4001に、国際規格IEC 61000-4-7 (高調波・中間高調波測定規格）およびIEC 61000-4-15（フリッカ測定規格）に準拠したIEC高調波/フリッカ測定機能を追加できるライセンス「PW9006」を2026 年6月10日より販売します。 本ライセンスの導入により、産業機器、電子機器、家電、自動車関連機器など、幅広い分野の研究開発や認証評価において、国際規格に準拠した信頼性の高い「IEC高調波/フリッカ測定」のデータを取得できます。

■ 開発の背景：規格準拠測定の重要性

さまざまな電気・電子機器の普及により、これらが電力系統に与える影響が課題となっています。特に、機器から発生する「高調波」や「フリッカ（電圧変動）」は、電力の安定供給や他の機器の正常な動作を妨げる恐れがあります。IEC 61000-4-7(*1)およびIEC 61000-4-15(*2)は、こうした高調波やフリッカの測定方法を定めた国際規格です。

高調波／フリッカ測定において、規格に準拠した方法で測定することは、製品の信頼性を担保し、認証や市場投入を円滑に進めるための重要な要素です。

本オプションライセンスは、これら測定方法規格（IEC 61000-4-7／-4-15）に準拠した高調波・中間 IEC61000-4-7／IEC61000-4-15準拠 パワーアナライザPW4001用 「IEC高調波/フリッカ測定」ライセンスを発売 IEC高調波／フリッカ測定機能 PW9006を搭載したパワーアナライザPW4001 高調波およびフリッカの測定を実現します。

取得した測定データは、各種限度値規格への適合性評価に活用できます。

*1 IEC 61000-3-2、IEC 61000-3-12：機器から発生する高調波電流の限度値を定めた規格

IEC 61000-4-7：これら高調波限度値規格で要求される測定方法を規定した規格

*2 IEC 61000-3-3、IEC 61000-3-11 ：機器から発生する電圧変動・フリッカの限度値を定めた規格

IEC 61000-4-15：これらフリッカ限度値規格で要求される測定方法を規定した規格

■ 製品概要

本ライセンスの適用により、既存のパワーアナライザ「PW4001」に、IEC 61000-4-7およびIEC 61000-4-15に準拠した高調波・中間高調波解析および、フリッカ測定機能を追加できます。

これにより、産業機器、電子機器、家電、自動車関連機器など、幅広い分野の研究開発や認証評価において、国際規格に準拠した信頼性の高い「IEC高調波/フリッカ測定」のデータを取得できます。

■ 主な用途

- IEC 61000-3-2, 3-12（高調波限度値規格）、IEC 61000-3-3, 3-11（フリッカ限度値規格）で要求される測定方法（IEC 61000-4-7/-4-15）に準拠した高調波/フリッカ測定データの取得- 産業機器、家電、電子機器、自動車機器などの開発・設計段階での高調波/フリッカ測定- 認証申請や第三者評価機関への提出用データの取得- 製品品質向上や技術データ管理のための規格準拠評価

■ オプションライセンスの特長

- IEC 61000-4-7/4-15に準拠した高調波・中間高調波/フリッカ測定機能をパワーアナライザPW4001に追加できます。- パワーアナライザの高精度な電力測定性能を活用し、研究開発や評価試験の効率化を実現します。- ライセンスは、ライセンスコードを記載したカード（物理カードを発送）と、オンライン購入後にコードを発行するデジタルライセンスの2種類で提供。いずれも、既存のPW4001に簡単に導入可能です。

■ 製品ラインアップと価格

・IEC高調波／フリッカ測定機能 PW9006

PW4001用機能追加ライセンスカード、またはデジタルライセンス

価格： 250,000円（税込 275,000円）

製品の詳細はこちら（HIOKI公式サイト）(https://www.hioki.com/jp-ja/products/power-meters/power-analyzer/id_1268629)

■ 日置電機株式会社について

日置電機は、開発、生産、販売・サービスまでを一貫して自社で行う電気計測器のメーカーです。電気計測器は、あらゆる産業の基盤となることから「産業のマザーツール」とも呼ばれ、日常の生活に欠かせない電気インフラの保全、生産ラインでの検査、さらには製品の研究開発まで、幅広い分野で重要な役割を担っています。1935年の創業以来、独自の電気計測技術を追求し、「測る」で社会課題の解決を支えています。（公式サイト：https://www.hioki.com/ja）