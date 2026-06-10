テックタッチ、経済産業省による「Japan Innovation Campus」第4期公募にてコワーキングメンバーに採択

テックタッチ株式会社

テックタッチ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：井無田 仲、以下テックタッチ）は、経済産業省が米国・シリコンバレーに設置した起業家支援拠点「Japan Innovation Campus」の第4期公募（コワーキングメンバー）に採択されたことをお知らせいたします。今後、将来的なグローバル展開を見据えた現地調査の足がかりとして同拠点を活用し、シリコンバレーの最先端エコシステムとの接点構築を進めてまいります。

■背景と参画の狙い

テックタッチが提供するAI型デジタルアダプションプラットフォーム（以下、DAP）「テックタッチ」は、導入社数500社、ユーザー基盤1,000万人（2026年1月時点 ※自社調べ）を突破し、国内シェアNo.1（※1）の地位を確立しています。

現在、当社はこれらの膨大なユーザー基盤と操作データを活用し、エンタープライズ領域における「AIエージェント基盤」としての位置付けを強化しております。

AIの利活用が世界規模で急速に進化する中、シリコンバレーの中核に位置する「Japan Innovation Campus」の拠点を活用することで、現地の最先端技術やスタートアップエコシステムとの接点を構築します。これにより、グローバルな視点での技術トレンドの把握や情報収集を深め、日本発の技術を通じて「誰もがAIの恩恵を享受できる社会」の実現に貢献してまいります。

■「Japan Innovation Campus」について

「Japan Innovation Campus」は、経済産業省が推進する「スタートアップ育成5か年計画」の一環として、米国カリフォルニア州パロアルトに開設された拠点です。日本のスタートアップがグローバルに飛躍するためのプラットフォームとして、現地のベンチャーキャピタル、アクセラレーター、大学、現地企業等との連携を支援しています。

「Japan Innovation Campus」：https://jp-innovation-campus.org/ja/

■AI型デジタルアダプションプラットフォーム（DAP）「テックタッチ」について

テックタッチ株式会社は、デジタルアダプションプラットフォーム（DAP）「テックタッチ」を提供し、国内シェアNo.1（※1）を誇ります。1,000万人（2026年1月時点 ※自社調べ）を超えるユーザーに利用され、大手企業や官公庁などに導入されています。「テックタッチ」は、ノーコードで操作ガイドを簡単に作成・実装できるため、システム担当者の負担を軽減し、ユーザーのスムーズなシステム利用を促進します。グッドデザイン賞、経済産業省が選ぶJ-Startup認定など、受賞多数。AI機能を強化したDAPの開発に注力するなど、あらゆる企業のIT活用を支援しています。

（※1）出典：テックタッチ株式会社「テックタッチ、DAP市場で売上高5年連続No.1を獲得市場シェア52.4%、あらゆる企業規模で導入が拡大」（2025年11月13日）https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000366.000048939.html

＜テックタッチで設定したナビゲーションの例＞

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ANlhdR2MJo4 ]

【テックタッチ株式会社 会社概要】

会社名 ：テックタッチ株式会社

設立 ：2018年3月1日

代表取締役 CEO：井無田 仲

所在地 ：〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目17-1 PMO銀座II5F・8F (総合受付 5F)

事業内容 ：デジタルアダプションプラットフォーム「テックタッチ」およびデータ戦略AIエージェント「AI Central Voice」の開発・提供

URL ：https://techtouch.jp/

メディアURL：https://techtouch.jp/media/

※記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

■ニュースリリースに関するお問い合わせ

＜製品に関するお問い合わせ＞

テックタッチ株式会社 営業担当：西野

URL：https://techtouch.jp/contact

＜取材のお問い合わせ＞

テックタッチ株式会社 広報担当：中釜・後藤・藤岡

pr@techtouch.co.jp