【Keychron K3 HE & K3 Ultra】Makuakeにて先行販売開始｜天然木デザイン採用、選べる2つの薄型キーボード

Keychron (HK) Innovation Limited

デスク周辺機器専門メーカーKeychron（香港設立、代表取締役：RenSong Xu）は、天然木デザインを採用したロープロファイルキーボード「Keychron K3 HE（キークロン ケイスリー エイチイー）」および「Keychron K3 Ultra（キークロン ケイスリー ウルトラ）」の先行販売を、応援購入サービス「Makuake」にて開始いたしました。

本プロジェクトでは、磁気センサースイッチ搭載モデル「K3 HE」と、高速ワイヤレス性能を搭載した「K3 Ultra」の2モデルを展開。

仕事にもクリエイティブワークにも自然に馴染む、ロープロファイル（薄型）デザインと高い操作性を両立したキーボードとして開発されました。

Makuake限定で最大20％OFFの特別価格に加え、発売初日は2,000円OFFクーポンもご用意しております。

■ Keychron K3 HE & K3 Ultra

Makuake先行販売ページ：

https://www.makuake.com/project/keychronk3-he-ultra/

■ 先行販売期間

2026年6月10日 午前11時～

■ 薄型キーボードに、天然木という新基準

K3 HEおよびK3 Ultraは、アルミニウムボディと天然木フレームを組み合わせた新しいデザインを採用。

無機質になりがちなデスク環境に自然素材の温かみを加え、仕事空間そのものの質を高めます。

性能だけではなく、毎日触れたくなるデザインも追求しました。

■ 用途に合わせて選べる2つのK3シリーズ

今回のK3シリーズは、それぞれ異なる特徴を持つ2モデルをご用意しています。

【Keychron K3 HE】

K3 HEは、Keychronのロープロファイル磁気センサースイッチを搭載した薄型キーボードです。

磁気センサースイッチによってキーの押し込み量を高精度に検知し、アクチュエーションポイントの調整やラピッドトリガーに対応。用途や好みに合わせて、自分だけの入力体験を実現できます。

さらに、「Snap Click」「One Key Multiple Actions」「Dynamic Rapid Trigger」「Analog Mode」など、磁気センサースイッチならではの先進機能も搭載。ゲームでの高速入力はもちろん、ショートカットを多用する仕事やクリエイティブワークでも高いパフォーマンスを発揮します。

【Keychron K3 Ultra】

K3 Ultraは、高速ワイヤレス性能と長時間バッテリーを兼ね備えた、次世代のロープロファイルキーボードです。

有線接続および2.4GHzワイヤレス接続時には最大8,000Hzのポーリングレートに対応。キー入力を極めて高速かつ正確にPCへ伝達し、仕事でもゲームでも快適な操作体験を実現します。

また、最大550時間駆動に対応し、充電を気にすることなく長時間の使用が可能。Bluetooth接続、2.4GHzワイヤレス接続、有線接続に対応しており、自宅やオフィス、外出先など様々な環境で柔軟に使用できます。

■ 薄型75％レイアウトで快適な作業環境を実現

コンパクトな75％レイアウトを採用しながらも、ファンクションキーや矢印キーを搭載。

デスクスペースを有効活用しつつ、高い作業効率を実現します。

また、ロープロファイル設計により手首への負担を軽減し、長時間のタイピングも快適です。

■ ソフトウェア不要。Webブラウザから自在にカスタマイズ

Keychron Launcherに対応。

ブラウザからキーマップ変更、マクロ設定、バックライト設定に加え、アクチュエーションポイントやラピッドトリガーなどの各種設定も簡単に行えます。

環境が変わっても同じ設定へすぐアクセスでき、生産性を損ないません。

■ こんな方におすすめ

・薄型キーボードが好きな方

・デスク環境のデザインにもこだわりたい方

・仕事とプライベートの両方で使いたい方

・磁気スイッチを体験してみたい方

・ワイヤレスで快適な作業環境を構築したい方

■ 製品スペック

■ 製造販売メーカー Keychronについて

Keychronは2017年に創立されたメカニカルキーボードおよびPC周辺機器ブランドです。

洗練されたデザインと高い機能性が評価され、欧州ハードウェアアワード「Best Keyboard Award」、CES Innovation Awardsなど世界的なアワードを多数受賞。

日本国内ではヨドバシカメラ、ビックカメラなど主要量販店でも展開され、多くのユーザーに支持されています。

■ お問い合わせ先

Keychron (HK) Innovation Limited

担当：工藤（広報）

メールアドレス：japan@keychron.com

公式サイト：https://keychron.co.jp