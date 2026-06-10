アカツキ、LINEミニアプリ版オンラインくじシステム「Slash Gift for LINE」を提供開始

株式会社アカツキ

株式会社アカツキ（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：香田 哲朗、以下アカツキ）は、LINE上でオンラインくじ体験を提供するLINEミニアプリ版サービス「Slash Gift for LINE」の提供を開始したことをお知らせいたします。

第一弾の取り組みとして、株式会社テレビ東京および株式会社テレビ東京ダイレクトと連携し、テレビドラマ「孤独のグルメ」を題材とした「孤独のグルメ オンラインくじ」を展開いたします。

本取り組みにより、ユーザーはLINE上から手軽にオンラインくじへ参加できるだけでなく、購入、配送先の登録・手配、配送に関する通知の確認までをLINE上で完結できるようになります。

また、IPホルダーやコンテンツ事業者にとっては、LINE公式アカウントなどの既存のファン基盤を活用し、告知からオンラインくじ参加までの導線をLINE上に集約できます。これにより、新たな商品販売機会の創出や、ファンとの継続的なコミュニケーションにつなげることを目指します。

◼️LINEミニアプリ「Slash Gift for LINE」について

「Slash Gift」は、IP・エンターテインメント領域の商品を中心に展開するオンラインくじサービスです。

今回提供を開始したLINEミニアプリ版「Slash Gift for LINE」では、ユーザーが普段利用しているLINE上で、オンラインくじへの参加、商品の購入、配送先の登録・手配、配送に関する通知の確認までを一貫して行うことができます。

LINE公式アカウントからの導線を活用することで、企業やIPホルダーは既存のファン基盤に向けて直接アプローチしやすくなり、告知から販売、配送コミュニケーションまでをLINE上でスムーズに行うことができます。また、ファンにとっても、アプリの追加インストールや複雑な遷移を必要とせず、普段利用しているLINE上でオンラインくじを楽しむことができます。

これにより、IPとファンをつなぐ接点を、単なる情報発信にとどまらず、商品購入や配送体験まで含めた継続的なコミュニケーション導線へと拡張することを目指します。

アカツキでは、今後もLINEミニアプリ版「Slash Gift for LINE」を通じて、IPホルダー・メディア企業・ブランド企業に向けた新たなファン接点の創出と、IP・EC・デジタル体験を掛け合わせたサービス展開を推進し、多様なIPとの取り組みを拡大してまいります。

■「孤独のグルメ オンラインくじ」について

「孤独のグルメ オンラインくじ」は、テレビ東京LINE公式アカウントおよびLINEミニアプリを通じて提供する「テレ東オンラインくじ」の第一弾企画です。テレビドラマ「孤独のグルメ」の世界観を楽しめるオンラインくじとして、LINE上で手軽に参加いただけます。

商品には、S賞として「井之頭五郎」をモチーフにしたジャンパー「五郎（ゴロ）ジャン」、A賞としてTシャツ「五郎ンT」をラインナップ。そのほか、「鬼に金棒、俺に白飯だ。しゃもじ」や五郎語録フレームマグネット、歴代ビジュアルキーホルダーなど、作品の魅力を感じられるアイテムを多数展開しております。

販売期間： 2026年6月12日（金）10:00～2026年7月12日（日）23:59

販売価格：1回880円（税込） ※別途送料がかかります。

販売ページ：https://miniapp.line.me/2009652873-Tw9Ipys2/store/lottery/kodokunogurume

※商品は2026年10月上旬頃より順次発送予定となります。

詳しくは、販売ページをご覧ください。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/19676/table/772_1_1943950d998122f841bacfa5ff9e53d6.jpg?v=202606101251 ]◼️Slash Giftについて

Slash Giftはグッズや商品を「くじ形式」で販売できるオンラインくじ販売システムです。モール（https://slash.gift/store）へのストア出店と、独自ドメインによるストア開設の2種類の方法を提供しております。

モールへのストア出店の初期費用はかからず、最短2週間ほどでストア開設とくじの販売が可能です。また、くじの販売にあたって専門の担当者が豊富な販売実績とモバイルゲーム開発・運営の経験とノウハウを活かし、さまざまなサポートをさせていただきます。はじめてでも安心してオンラインくじを販売いただけます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/19676/table/772_2_e39a55b76c5496aa4e16c0bb3ef72ab0.jpg?v=202606101251 ]■株式会社アカツキ 会社概要

アカツキは「感性とテクノロジーで、世界をもっと楽しく、豊かに変えていく。」というミッションのもと事業を展開する企業です。エンターテインメント、ライフスタイル、ソリューションの3つの領域を事業の柱とし、人と事業が連携して価値を高め合います。

社内外から目的をともにする挑戦者が集うコミュニティとして、既存の枠組みに捉われない新しい価値の連鎖を生み出し、持続的な企業価値向上を目指します。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/19676/table/772_3_eba131cecc6c50b1ee6badcfe2df39d3.jpg?v=202606101251 ]

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)︎Akatsuki Inc. (C)︎Slash Gift

＜お問い合わせ先＞

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/19676/table/772_4_1c2ae6632b761b89049e3ff94701ca83.jpg?v=202606101251 ]