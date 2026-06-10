「HENNGE Partner Award 2026」を発表

HENNGE株式会社

HENNGE株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小椋 一宏）は、2025年度のクラウドセキュリティサービス「HENNGE One」の展開において、特に優れた功績を挙げられたパートナー企業をたたえる「HENNGE Partner Award 2026」の受賞企業を発表します。

HENNGE Partner Awardは、HENNGEとの連携を通じてお客さまのビジネス加速に貢献した販売パートナー企業を表彰する制度です。2023年度より開始し、今回が3回目となります。

今年は、HENNGE Oneの普及や、高い価値提供の実現、エンタープライズ案件の創出など、7部門で顕著な功績を残した7社のパートナー企業を選出。6月9日に都内で開催した、パートナー企業向けのイベントで発表・表彰しました。

受賞企業は下記の通りです。

■受賞企業一覧（7社）

Best Sales Award

（最も新規契約の獲得に貢献をされたパートナー企業）

株式会社大塚商会

Best Integration Award

（独自サービスの提供において、販売から構築まで一貫した体制を推進し、高い価値提供を実現されたパートナー企業）

リコージャパン株式会社

Best ARPU Award

（全獲得契約におけるARPU（顧客あたりの平均単価）が最も高く、高付加価値な提案を実現されたパートナー企業）

株式会社USEN Smart Works（U-NEXT.HD）

Ultra Enterprise Deal Maker Award

（エンタープライズ案件創出および受注に大きく貢献されたパートナー企業）

ソフトバンク株式会社

Ultra Value Providing Award

（全獲得契約におけるHENNGE One Pro（HENNGE One最上位プラン）比率が最も高く、付加価値の高い提案を推進されたパートナー企業）

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社

Ultra Growth Rate Award

（新規獲得契約（昨年対比）数の成長率が最も高く、大きな事業成長を実現されたパートナー企業）

株式会社内田洋行

Ultra-Impact Deal Award

（新規大規模ライセンス商談の獲得にご貢献いただいたパートナー企業）

豊田通商システムズ株式会社

■今回の発表にあたり、以下のエンドースメントをいただいております。※五十音順

このたびは栄えある賞を賜り、心より御礼申し上げます。当社はHENNGE社との協業を通じ、教育分野を中心にゼロトラストを前提としたセキュリティ基盤の構築や価値提供を推進してまいりました。今後も両社の強みを融合し、自治体・教育現場のDX推進に貢献すべく更なる発展を期待しております。

株式会社内田洋行

上席執行役員 公共ICT副統括 兼 ガバメント推進事業部長 兼 自治体ソリューション事業部長

木内 麻文 様

多様で柔軟な働き方を支えるクラウドサービスの導入はますます加速しています。

そして、このクラウドサービス活用に欠かすことができないのが「HENNGE One」です。大塚商会は、今後も御社のベストパートナーとして、ビジネスの生産性と安全性を実現するクラウドセキュリティ「HENNGE One」を広めてまいります。担当の皆様にはいつも誠実なご支援をいただいています。今後もどうぞよろしくお願いします。

株式会社大塚商会

MM本部 常務執行役員

十倉 義弘様

このたびは、「HENNGE Partner Award 2026」において当社を「Ultra Enterprise Deal Maker Award」に選出いただき、誠にありがとうございます。当社は、法人のお客さまのクラウド活用におけるセキュリティ課題に対し「HENNGE One」を有力なソリューションの一つとしてご提案してまいりました。企業のSaaS活用が進む中、ID管理や情報漏えい対策、サイバーセキュリティの強化は重要な経営課題となっており、「HENNGE One」はその解決に資する有力なソリューションであると考えています。

今後もHENNGE株式会社との連携を強化し、お客さまのセキュアなクラウド活用とビジネス成長に貢献してまいります。

ソフトバンク株式会社

法人事業戦略本部 本部長 河本 亮様

当社はHENNGE様と共に、お客様のクラウドセキュリティ課題に真摯に向き合い、メールセキュリティを軸とした提案活動を推進してまいりました。今後もHENNGE様と共に、お客様に寄り添いながらお客様の事業成長を支えるパートナーとしてさらなる価値提供に努めてまいります。

豊田通商システムズ株式会社

執行役員 クラウドソリューション本部 本部長

山村 淳司様

このたびは「Best Integration Award」を賜り、心より御礼申し上げます。HENNGE様との協業により、「HENNGE One for RICOH」で中堅・中小企業のお客様のDX実現や取引のクラウドシフトを「安心・安全」に推進するお役立ちをしております。本年度は、さらにセキュリティ強化が要請されております。HENNGE様との連携を一層深め、日本の中堅・中小企業のビジネス基盤の強化に貢献してまいります。

リコージャパン株式会社

執行役員 デジタルサービス企画本部 副本部長

服部 伸吾様

この度は「Best ARPU Award」をいただき、大変光栄に存じます。HENNGE様とは10年以上にわたりパートナーシップを築いてまいりましたが、こうして3年連続で評価いただけたことを大変嬉しく思います。セキュリティリスクが高まる中、時代とお客様のニーズに応え続けるHENNGE Oneと手厚いサポートのおかげで、自信を持った提案ができています。今後も両社で力を合わせ、お客様のセキュアなビジネス環境の構築に貢献してまいります。

株式会社USEN Smart Works（U-NEXT.HD）

代表取締役社長

大下 幸一郎様

HENNGEは今後も時代の変化に合わせ、テクノロジーを活用するための最適なソリューションを提供してまいります。同時に、パートナー企業各社への支援体制を充実させ、連携を強化することで、お客様のビジネスに新たな価値を提供するサービスの拡充に努めてまいります。

■HENNGE Oneについて

HENNGE Oneは、組織の生産性向上を実現する国内シェアNo.1（※）のクラウドセキュリティサービスです。 生産性向上には、SaaSをはじめとする最新テクノロジーの活用が不可欠ですが、そこにはゼロトラストセキュリティの構築など様々な課題が存在します。

HENNGE Oneでは3つのEditionを提供し、これらの課題を解決します。複数のシステムIDをまとめて保護し、効率的な働き方を実現する「Identity Edition」、組織に散在するデータの意図せぬ漏えいを防ぐ「DLP Edition」、人、プロセス、デバイスの全方位でサイバー攻撃から守る「Cybersecurity Edition」です。

導入と運用のハードルを下げるセキュリティサービスでゼロトラストを具現化し、テクノロジーの解放を実現します。

URL： https://hennge.com/jp/service/one/

■HENNGE株式会社について

「テクノロジーの解放で、世の中を変えていく。」を経営理念に、テクノロジーと現実の間のギャップを埋める独自のサービスを開発・販売しているSaaS企業です。シングルサインオン（SSO）、アクセス制御、メールやファイル共有のセキュリティ、ゼロトラストに基づいた端末の防御・管理など多岐にわたる機能を備えた国内シェアNo.1のクラウドセキュリティサービス「HENNGE One」、クラウド型メール配信サービス「Customers Mail Cloud」を提供しています。1996年11月に創業し、2019年10月、東京証券取引所マザーズ市場（現グロース市場）に上場しました。

社名の「HENNGE（へんげ）」は「変化（HENNKA）」と「チャレンジ（CHALLENGE）」を組み合わせ、あらゆる変化に挑むとの決意を表しています。

会社名：HENNGE株式会社

証券コード：4475

所在地：東京都渋谷区南平台町16番28号 Daiwa渋谷スクエア

代表者：代表取締役社長CEO 小椋 一宏

URL： https://hennge.com/

※ ITR「ITR Market View：アイデンティティ・アクセス管理／個人認証型セキュリティ市場2026」IDaaS市場：ベンダー別売上金額推移およびシェアにて、2025年度（予測）で1位獲得

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

HENNGE株式会社

Corporate Communication Division

TEL：03-6415-3660

E-mail：info@hennge.com 担当：市嶋・矢野

本プレスリリースに記載されている会社名、製品名、サービス名は、当社または各社、各団体の商標もしくは登録商標です。