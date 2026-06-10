インドに高付加価値印刷の検証・人材育成を担う新拠点「Revoria Experience Center」を開設

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長・CEO：浜 直樹）は、インドのデリー首都圏ハリヤナ州ファリダバード市に、プロダクションプリンター「Revoria Press(レヴォリア プレス)」シリーズを活用した高付加価値印刷の検証・人材育成を担う新拠点「Revoria Experience Center(レヴォリア エクスペリエンス センター)」を6月10日に開設します。本拠点は、急成長するインドの印刷市場において、多様な用紙への対応や特殊トナーを活用した付加価値の高い印刷物の実現に向けた出力検証およびオペレーターやデザイナーの人材育成を通じて、印刷業のお客様のビジネス拡大と生産性向上に貢献することを目的としています。

図1-A：プロダクションプリンターで印刷した、高品質な加工や加飾を伴うフォトブックの例図1-B：プロダクションプリンターで印刷した、高品質な加工や加飾を伴うフォトブックの例

インドでは、経済成長と労働人口増加を背景に、購買力を高めた中間層の急速な拡大が進み、消費活動やビジネス活動において、価格重視から品質や付加価値を重視する傾向へとシフトしています。

こうした背景から、インドの商業印刷市場においても、低コスト印刷から、デザイン性や高い印刷品質、付加価値を重視した印刷物へのニーズが高まっており、今後も高い成長が見込まれています。こうした市場環境の変化を受け、商業印刷市場では、多様化する顧客ニーズへの対応が求められています。特に、プリントショップ分野では、個人・企業から幅広い印刷物を受託する中で、特殊紙を含む多様な用紙への対応力強化が必要とされています。また、フォトブック印刷分野では、高品質な加工や加飾を伴う高付加価値印刷への対応が重視されています。

当社はこれまで、プロダクションプリンター「Revoria Press」シリーズにおける特殊トナー搭載や特殊紙への対応を通じて、高品質で付加価値の高い印刷の実現を支援してきました。特殊トナーとしては、モニター上で見る鮮やかなRGBデータの色彩に近い広色域の出力を可能にするピンクとグリーンに加え、高い光輝性を持つゴールドやシルバーを提供しています。また、凹凸のあるエンボス紙やフィルムなどの特殊紙にも対応しています。

これらの特長により、販促物やフォトブックなど、ビジュアル表現が求められる分野において、高い評価を得ています。

今回開設する「Revoria Experience Center」は、グローバルで提供実績を有する「Revoria Press」のブランド名を冠しています。本拠点では、印刷業のお客様が当社の商品・技術を実際に体験し、高付加価値印刷の提案と生産性向上につなげることを目的として、以下の機能を備えています。

図2-A：Revoria Experience Center 内観の一部図2-B：特殊紙や特殊トナーを活用した印刷物の実例を紹介

■プロダクションプリンターの最新技術を体感・出力検証

「Revoria Press」シリーズをはじめとしたプロダクションプリンターの最新技術を体感し、出力検証ができる環境を備えています。専門性の高いスタッフが、特殊紙や特殊トナーを活用し、販促物やパッケージ、フォトブックなど幅広い印刷物に関し、出力検証から活用提案までを支援します。

■印刷品質・生産性向上を支えるオペレーター教育

印刷品質の安定化や機器稼働率の向上に向け、オペレーターの技能向上を目的とした教育プログラムを提供します。

■提案力強化につながるデザイナー育成

印刷物を発注する顧客への提案力強化を見据え、デザイン視点での表現力や印刷技術への理解を高めるデザイナー育成プログラムを提供します。

■フォトブック印刷を手軽に体験

フォトブック印刷の活用機会の拡大に向け、特別な知識や高度な技術がなくても、プロダクションプリンターを活用したフォトブック印刷を手軽に体験できる環境を提供します。

今後、富士フイルムグループは本拠点を起点に、インド市場における幅広い印刷需要に応え、新たな需要創出に取り組んでいきます。

■施設概要

施設名称：Revoria Experience Center

所在地：インド デリー首都圏ハリヤナ州ファリダバード市

開設日：2026年6月10日

主な設備：Revoria Press PC2120、Revoria Press EC2100S、Revoria Press SC285S、ApeosPro C810 / C650

図3：Revoria Press PC2120

・プレスリリースに掲載されているその他のサービス、商品名などは各社の登録商標または商標です。