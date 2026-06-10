「ZETA DIVISION」TCG部門 POKEMON CARD GAME まく(アライケイト)がサンフランシスコにて実施される『ポケモンワールドチャンピオンシップス2026』に出場決定！

GANYMEDE株式会社

GANYMEDE株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：西原 大輔）が運営するプロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」TCG部門 POKEMON CARD GAME まく(アライケイト)は、6月6日（土）にパシフィコ横浜にて開催された『ポケモンジャパンチャンピオンシップス2026』（以下、PJCS2026）ポケモンユナイト部門において上位入賞を果たし、2026年8月28日（金）～30日（日）にアメリカ・カリフォルニア州サンフランシスコで開催される『ポケモンワールドチャンピオンシップス2026』（以下、WCS2026）への出場権を獲得しましたのでお知らせいたします。

■『PJCS2026』カードゲーム部門 大会結果

『PJCS2026』は、ゲーム・カードゲーム・ポケモンGO・ポケモンユナイトの4部門で日本一を決定する国内最高峰の公式大会です。世界大会『Pokemon World Championships 2026』（以下、WCS2026）の日本代表決定戦を兼ねており、カードゲーム部門では全国のチャンピオンズリーグやシティリーグを勝ち抜いた精鋭たちが集結しました。

マスターリーグは2日間にわたって開催され、Day1は最大10回戦のスイスドロー方式（BO1）による予選が行われ、2敗以内の成績を収めたプレイヤーのみがDay2へ進出。Day2の本戦1では予選の勝敗数を引き継いだうえでさらにスイスドロー戦を実施し、上位8名が本戦の決勝トーナメントへ進出。BO3形式のトーナメントを勝ち抜いた者が日本チャンピオンの称号を手にします。

マスターリーグでは最終順位上位64名に『WCS2026』への出場権が、上位4名には渡航費補助つきの招待出場権が付与されます。

まくは、Day1では9勝1敗の好成績を収め、Day2への進出を決めました。DAY2の本戦では、配信注目試合（MAIN FEATURE）に選出された初戦を見事に突破。 前日からの戦績を引き継ぎ、勢いそのままに予選を1位で通過し、上位8名による決勝トーナメントへと駒を進めました。決勝トーナメントではミラーマッチで惜しくも敗退し、最終順位は5～8位となりましたが、見事『WCS2026』の出場権を獲得しました。

世界各地域のトッププレイヤーが集う最高峰の舞台に、まく(アライケイト)が挑みます。

『ポケモンワールドチャンピオンシップス2026』大会詳細

大会名：『ポケモンワールドチャンピオンシップス2026』

開催日時：2026年8月28日（金）～30日（日）

開催場所：アメリカ・カリフォルニア サンフランシスコ、モスコーニ・センター

公式サイト：https://worlds.pokemon.com/ja-jp

ZETA DIVISIONについて

2018年に設立されたZETA DIVISIONは、ゲーミングライフスタイルを確立させ新たなカルチャーを発信し続けるリーディングブランドです。ゲーマーとそれを取り巻くカルチャーをより豊かにし、新しいクリエーターを探し、次世代の文化を形成します。既存の文化にとらわれない新たなスタイルを発信しつづけ、ゲーミングカルチャーが広く親しまれる共通の価値観として確立した未来を目指し、活動してまいります。

Web：https://zetadivision.com

X：https://x.com/zetadivision

Instagram：https://www.instagram.com/zetadivision

YouTube：https://www.youtube.com/c/ZETADIVISION

TikTok：https://www.tiktok.com/@zetadivision