[LANEIGE] SNSで話題の#キーリングコスメ「ジュースポップボックスリップティント」に新2色が2026年7月6日（月）より登場。EC限定色「ローファイモーヴ」も同日より待望の店頭販売開始

アモーレパシフィックジャパン株式会社

アモーレパシフィックジャパン株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表：羅政均）が展開する韓国発のグローバルビューティーブランド「LANEIGE（ラネージュ）」は、色持ちと保湿力を両立した人気の「ジュースポップボックスリップティント」より新2色を2026年7月6日（月）に発売。また、EC限定色として展開してきた「ローファイモーヴ」が、同日より順次店頭での販売を開始します。

音楽からインスパイアされたカラーラインナップと、キーリングとしても使える遊び心あふれる「ジュースポップボックスリップティント」に、新たに2色が仲間入り。

夕焼けの温もりをまとい、バラードのように深く染まるマルーンオレンジ「マルーンメロディ」と、K-POPステージのように大胆で自信に満ちたネオンピンク「K-POPピンク」が加わり、全10色展開へと広がります。

またEC限定色として人気を集めてきた「ローファイモーヴ」も、ついに店頭でお試しいただけるようになります。

色持ちの良さと保湿力を兼ね備えた"いいとこどり"リップティントとして、グローバル共通スローガン "POP YOUR COLOR, TINT YOUR MOOD!" のもと、やわらかく心地よい使用感とともに自分らしい個性を思いのままに引き出す、多彩なリップカラーの世界観を表しています。独自の Aqua‑Tune Complex(TM)*¹、ポリペプチド*²、セラミド*³を配合し、軽やかなのに乾燥しにくいしっとりとした仕上がりに。ジューシーな発色とうるツヤをキープし、いつでもどこでもメイク時間をより楽しく彩ります。

▼商品特徴

１．ウォーターオイルティント処方で、カラーも保湿ケアもいいとこどり

水分と油分の絶妙なバランスで、色持ちと保湿ケアを両立させたラネージュ独自の「Water-Oil Remix Technology」処方。ひと塗りした瞬間にみずみずしく鮮やかなカラー層がじんわりにじみ、その上をオイル層が唇をふんわりと包み込む。透け感のある美発色としっとりとしたつけ心地よさをキープします。



２．カラーとうるおいが長時間続く

Aqua-Tune Complex(TM)*¹、ポリペプチド*²、セラミド*³を配合。べたつきにくい軽やかな感触でありながら、しっとりうるおいを与えて、うるツヤリップに。なめらかなテクスチャーが唇をやわらかく包み込み、ジューシー発色とうるツヤを長時間キープします。

3．音楽から着想を得たパッケージとカラープレイリスト

ジュークボックス型パッケージは、「キーリングコスメ」として使えるフープ型の洗練されたデザインを採用。バッグやポーチにアクセサリー感覚で取り付けられて、必要なときにサッと使える高い実用性も備えています。

また、音楽ジャンルにちなんだ色名をつけた、デイリー使いしやすいカラーラインナップを展開。ソフトヌードから鮮やかなレッド、存在感のあるピンクまで揃い、重ね塗りでニュアンス調整も自在です。気分に合わせて“自分だけのプレイリスト”のようにカラーアレンジを楽しめる、新しい体験型コスメです。

4．唇にフィットする「リップハグ」アプリケーター

独特のテクスチャー体験を最大限に引き出すアプリケーターで、ひと塗りでムラなく塗布でき、メイク初心者も簡単に安定した仕上がりを演出します。さらに、忙しい朝でも素早く美しく仕上がり、使いやすさと仕上がりの美しさを両立したリップです。

5．低刺激処方

皮膚科テスト済、アレルギーテスト済

※全ての方に皮膚刺激・アレルギーが起こらないということではありません。

*¹ リンゴ酸ジイソステアリル、水添ポリ（C6-14オレフィン）（すべて整肌うるおい成分） *² ダイズポリペプチド（整肌うるおい成分） *³ セラミドNP（整肌うるおい成分）

▼販売概要

(左から) マルーンメロディ/K-POPピンク/ローファイモーヴ

■商品名：

・新2色

ジュースポップボックスリップティント マルーンメロディ

ジュースポップボックスリップティント K-POPピンク

・店頭販売開始

ジュースポップボックスリップティント ローファイモーヴ

■価格：2,310円（税抜 2,100円）

■容量：4.5g

■発売日：2026年7月6日（月）より順次全国発売

※お取り扱いは店舗により異なります。一部店舗のみの取り扱いとなります。

＜色展開＞

＜カラーチャート＞

▼LANEIGE（ラネージュ）とは

LANEIGEは、世界44か国に進出しグローバルで愛されているスキンケアビューティーブランドであり、「innisfree（イニスフリー）」と「ETUDE (エチュード)」などのブランドを有する韓国化粧品会社「アモーレパシフィック」の代表ブランド。

‘‘La Neige‘‘はフランス語の「雪」を意味し、「雪の結晶のように輝く美しさ」をコンセプトに掲げ、本来の肌の潤い、輝き、美しさを追求しています。

ブランドスローガンの「OPEN TO WONDER.」には、ラネージュの製品開発のルーツになっている「好奇心を開こう」そして「ラネージュの箱を開けると驚きとわくわくがいっぱい」というダブルミーニングになっています。

▽ブランド公式サイト：https://jp.laneige.com

▽公式Instagram：https://www.instagram.com/laneige_jp/

▽公式X：https://x.com/Laneige_japan

▽公式TikTok：https://www.tiktok.com/@laneige_japan

▽Qoo10：https://www.qoo10.jp/shop/laneige-q

▽楽天：https://www.rakuten.ne.jp/gold/laneige-r/

▽Amazon：https://www.amazon.co.jp/Laneige

▼アモーレパシフィック社について

1945年の創業以来、韓国を代表するカンパニーとしてアモーレパシフィック社は、自然と人間に対する深い理解をもとに、内面と外面の美しさの調和を追求しています。20以上の化粧品、パーソナルケア、ヘルスケアブランドを持ち、世界中のグローバルな消費者の様々なライフスタイルやニーズに応えてきました。革新的な方法で世界のビューティートレンドを変えていくことで高い評価を得ています。