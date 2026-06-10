～水分・塩分補給（※）しながら、“速攻クールダウン”　～（※食塩相当量として）「アイスボックス＜ソルティライチ＞」6月15日（月）よりドラッグストアルートにて再発売

森永製菓株式会社

森永製菓株式会社（東京都港区芝浦、代表取締役社長 COO・森 信也）は、カップ入りかちわり氷「アイスボックス」ブランドより、昨年発売しご好評をいただいた「アイスボックス＜ソルティライチ＞」を、2026年6月15日（月）からドラッグストアルートにて期間限定で再発売いたします。「アイスボックス＜ソルティライチ＞」は、汗をかいた身体にぴったりの、さっぱりとしたソルティライチ味のかちわり氷です。素早くクールダウンでき、汗で失われる水分・塩分（※）も補給できる商品です。（※食塩相当量として）

近年は、夏季に40℃を超える気温が観測される年も増えています。こうした中、最高気温が40℃以上の日を「酷暑日」として気象庁が定め、厳しい暑さへの注意喚起が行われるなど、猛暑対策の重要性が高まっています。さらに、新たな暑さ対策として、活動前に体の内部の温度（深部体温）を冷やす「プレクーリング」という考え方も注目されています。氷は水よりも効率的に体を冷やすことができるため、「アイスボックス」は素早く体をクールダウンさせたいときにおすすめです。

「アイスボックス」ブランドは、暑さ対策のアイテムとしても大変ご好評いただいております。厳しい暑さでもさっぱりと召し上がることができる「アイスボックス＜ソルティライチ＞を発売することで、あらゆる世代のウェルネスライフをサポートしてまいります。

■商品特長「アイスボックス＜ソルティライチ＞」

・後味がさっぱりとしたソルティライチ味

・ナトリウム、ビタミンC、クエン酸入り 水分・塩分補給※に ※食塩相当量として

・糖質やナトリウムなどの濃度を低めに設計している「ハイポトニック品質」で、

発汗により水分が不足した状態でも速やかに吸収されやすい設計

・1カップ当たり14kcal

参考情報

主力品「アイスボックス＜グレープフルーツ＞」商品特長

・後味がさっぱりとしたグレープフルーツ味

・ナトリウム、ビタミンC、クエン酸入り

・糖質やナトリウムなどの濃度を低めに設計している「ハイポトニック品質」で、

発汗により水分が不足した状態でも速やかに吸収されやすい設計

・1カップ当たり15kcal

・果汁6％

■「アイスボックス＜グレープフルーツ＞」「アイスボックス＜ソルティライチ＞」が

暑さ対策におすすめのポイント

・汗をかいたときにぴったりの機能性

・素早い水分補給に：「ハイポトニック品質」で、発汗により水分が不足した状態でも水分が速やかに吸収されやすい設計

・栄養素：ナトリウム、ビタミンC、クエン酸入りで汗をかいたときにぴったり

・速攻クールダウン：氷なので、効率的に体を冷やすことができます

・おいしくリフレッシュ

・後味がすっきりとした爽やかな味わいと、ザクシャリ食感が楽しめます

・そのままでも、お好きな飲み物を入れても、おいしく暑さ対策ができます。

・低カロリーなので、日々の暑さ対策として、罪悪感なし

■日々の暑さ対策においしく取り入れられるおすすめの食べ方

・炭酸水や紅茶などお好きな飲み物を入れて

・朝食後のデザートとして

・タンブラーで持ち歩いて、スポーツ前に

■暑さに負けずにがんばる人をサポートするSNSキャンペーンを実施

厳しい暑さの環境下で活動する人々を対象に、「アイスボックス」を通じて暑さ対策をサポートする取り組みを行っています。第1弾として、屋内外を問わず過酷な暑さの中で働く人々や、スポーツに取り組む子どもたちとその周囲で支える人々を対象に、「暑さに負けず頑張る人を応援」キャンペーンを実施いたします。本キャンペーンを通じて、職場や練習現場における暑さ対策の実践機会を提供し、暑さ対策の習慣化と意識の向上を図ります。

１.アイスボックスが働くみなさんを応援

対象：暑さの中で働く従業員を応援したい企業

期間：6月15日（月）～6月30日（火）

応募：︓森永製菓アイス公式X上の応募フォームに必要事項を入力して応募

当選：10社

景品：アイスボックス ミニ冷凍庫（10L）＋アイスボックス＜グレープフルーツ＞1ケース（20本）

２. アイスボックスが頑張る背中と見守るあなたを応援

対象：スポーツチームのサポート代表者（コーチ、保護者、スタッフ等）

期間：6月15日（月）～6月30日（火）

応募：森永製菓アイス公式X上の応募フォームに必要事項を入力して応募

当選：5チーム

景品：アイスボックス＜グレープフルーツ＞２ケース（40本）

森永製菓アイス公式X： https://x.com/MorinagaIce