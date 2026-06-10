約1年ぶりの新作！「ブルサン」から海外トレンドのやみつき新フレーバーが登場。

ベル ジャポン株式会社

ベル ジャポン株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：Aytekin Yildiz（アイテキン ユルドゥズ））のフランス生まれのフレッシュチーズ「ブルサン」は、2026年6月15日（月）より、約１年ぶりとなる新フレーバー「ブルサン ホットハニー」を全国で発売いたします。

世界中で話題の“スワイシー”な味わい！ 甘さと辛さが絶妙なやみつきチーズ 「ブルサン ホットハニー」

「ブルサン」は、フレッシュチーズならではのミルク感あふれる濃厚なチーズの味わいと、厳選されたハーブや香辛料などの豊かな香り、なめらかな口どけ、そしてほろほろとした独特の食感が特長。フランスでは、「ブルサンを知らないフランス人はいない」と言われるほど、家庭の食卓に定着しているチーズです。そんなブルサンから約１年ぶりとなる新フレーバー「ホットハニー」が新登場いたします。

甘さと辛さが絶妙に重なり合う“スワイシー（Sweet × Spicy）”な味わいは、ひと口食べるとクセになる新感覚のフレーバー。ブルサンならではの濃厚でクリーミーな味わいに、ピリッとした辛さとほんのり甘いアクセントが加わり、これまでにないユニークな食体験を提供いたします。

「いつもの料理にちょっとした変化を加えたいとき」や、「おつまみや前菜を手軽に格上げしたいとき」、さらには「友人や家族と楽しむシェアシーン」など、さまざまな場面で活躍します。パンやクラッカーにのせるだけでなく、グリル料理や野菜との組み合わせなど、自由なアレンジで新しいおいしさを広げることができます。

トレンド感あふれる甘辛フレーバーを取り入れた「ホットハニー」は、日常の食卓にちょっとした驚きと楽しさをプラスし、ブルサンの新たな魅力を引き出します。いつもの食卓に、ブルサンならではのちょっと贅沢で心弾むひとときをお届けします。

商品概要

・商品名：ブルサン ホットハニー

・内容量：80g

・原産国：日本

・発売日：2026年6月15日（月）

・販売価格：オープン価格

・発売地区：全国

商品特徴

1．世界的トレンド“スワイシー（甘さ×辛さ）”の新感覚フレーバー

甘さと辛さが絶妙に重なり合う“スワイシー（Sweet × Spicy）”な味わいが特長。ブルサンの濃厚でクリーミーな味わいに、独自にブレンドしたスパイスの刺激とハニーのまろやかさが加わり、ひと口食べるとクセになるやみつきの味わいに仕上げました。

2．夏のバーベキューやお肉料理と相性抜群

グリルしたお肉や野菜に添えるだけで、甘さと辛さがアクセントとなり、いつものBBQや肉料理をワンランク上の味わいに。夏の食シーンにぴったりのフレーバーとして、新しい楽しみ方を提案します。

3．トレンド感あふれるパッケージ

ハニーの温かみとスパイシーなアクセントカラーで“スワイシー”な味わいを表現。海外感のあるデザインで、思わず手に取りたくなるビジュアルに。

【ホットハニーの楽しみ方】

豪華プレゼントが当たる！「アツい夏をキックオフ！キャンペーン」

ブルサンホットハニー ホットドックブルサンホットハニー ステーキ

新製品の発売を記念して、ブルサン公式Instagramアカウント(boursin_jp(https://www.instagram.com/boursin_jp/)) を含む対象公式アカウントから応募可能なプレゼントキャンペーンを実施します。ブルサン公式アカウント含む対象ブランドのアカウントのフォローと対象の投稿にコメントをするだけで、簡単に応募可能です。是非この機会に奮ってご応募ください。

【キャンペーン概要】

・応募期間：2025年6月15日（月）～7月31日(金)

・内容：キャンペーンの参加条件を満たした方の中から抽選で計30名様に豪華賞品をプレゼント。

・参加方法：

1. ブルサン公式Instagramアカウント(boursin_jp(https://www.instagram.com/boursin_jp/)) を含む対象のアカウントをフォロー

2．対象のキャンペーン投稿にコメント

※アカウントを非公開設定にしている方、抽選時にフォローが外れている方はご応募対象外となります。

※公式アカウントのフォローを外さないようにお願いいたします。

ブルサンについて

「ブルサン」は 1963 年、フランスのノルマンディ地方のチーズ職人、フランソワ・ブルサンの手によって生み出されました。新鮮なフレッシュチーズにガーリックやハーブを混ぜ、そのまま加熱をせずにアルミ包装するという独自の製法により、香り豊かなチーズを作り出すことに成功。誕生から約半世紀を経た現在では、フランス本国を始め世界約 35ヶ国で親しまれています。濃厚でリッチな味わい、厳選されたハーブや香辛料の豊かな香りとフレッシュチーズの味わいとの絶妙なバランス。そして独特のほろほろとした食感となめらかな口どけが「ブルサン」の特長です。

URL：https://www.bel-japon.com/boursin/

Instagram：https://www.instagram.com/boursin_jp/

X：https://x.com/boursin_jp

会社概要

商号：ベル ジャポン株式会社 代表取締役 Aytekin Yildiz（アイテキン ユルドゥズ）

創立：2005 年11 月1 日 資本金 2 億7,000 万円

事業内容：フランス・ベル社の子会社として、 キリ/ベルキューブ/ブルサン 各ブランドの輸入販売 （一部製品は国内委託製造）、マーケティング活動、新製品開発、 販売会社への営業支援、品質の向上等の業務

事業所：〒107-0062 東京都港区南青山3 丁目13 番18 号 313 南青山ビル5 階

URL：https://www.bel-japon.com/