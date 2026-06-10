PKSHA Technology、奈良先端科学技術大学院大学（NAIST）と次世代の音声合成技術に関する共同研究を開始

株式会社PKSHA Technology

株式会社PKSHA Technology（読み：パークシャテクノロジー、本社：東京都文京区、代表取締役：上野山 勝也、以下PKSHA）は、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学（所在地：奈良県生駒市、学長：塩崎 一裕、以下NAIST）と、次世代の音声合成技術に関する共同研究を2026年6月より開始することをお知らせします。

本共同研究では、限られた音声データからでも自然で豊かな発話表現を生成できる、次世代音声合成技術の確立を目指します。特に、話者らしさを損なうことなく、感情や話し方のニュアンスを柔軟に制御するための音声生成手法の研究開発に取り組みます。これにより、対話AIやアバター、音声エージェントなどにおける多様で豊かな音声コミュニケーションの実現と、次世代音声AIの社会実装の加速を目指します。

共同研究の背景と目的

PKSHAは、これまでに自然言語処理や音声認識・音声合成、機械学習、深層学習技術を用いたアルゴリズムソリューションを提供し、多くの企業とともにAIの社会実装を推進してきました。 一方、NAISTは、情報科学領域を中心に音声情報処理分野における先端的な研究を推進しており、音声合成や音声認識に関する基盤技術の発展に貢献しています。

今回の共同研究は、「少量音声データから自然で豊かな発話表現を可能にする次世代音声合成技術の確立」をテーマに、社会実装に根ざしたPKSHAの研究開発力と、NAISTの音声情報処理分野における先端的な研究開発力を融合することで、新たな音声合成技術の創出と実用化の加速を目的としています。 本共同研究を通じて、話者らしさを損なうことなく感情や発話スタイルを柔軟に制御する音声生成技術の研究開発を進め、多様で豊かな音声コミュニケーションの実現と、次世代音声AIの社会実装の加速を目指します。

PKSHAの音声・自然言語処理分野における実績

PKSHAは、自然言語処理および音声処理分野において、基盤技術の研究開発から実サービスへの展開まで一貫して推進してきました。 例えば、日本語音声合成における自然な発話生成に寄与するアクセント推定技術の研究開発や、その成果のオープンソース化を通じて、音声合成分野の基盤技術の高度化に貢献しています。 また、音声認識・音声合成・音声解析技術を活用したソリューションの提供を進めており、コンタクトセンター領域をはじめとする実務環境において、音声データの利活用の推進に取り組んでいます。 これらの取り組みにより培われた、音声データの表現設計やモデル最適化、実運用環境における評価・改善のノウハウは、本共同研究における社会実装を見据えた技術開発の基盤となります。

奈良先端科学技術大学院大学の音声処理分野における実績

NAISTにおいては、情報科学領域を中心に音声情報処理に関する先端的な研究が推進されています。特に、Human-AI Interaction Lab（HAI Lab）では、音声の生成・認識・対話に関する基礎研究から応用研究まで幅広いテーマに取り組んでおり、音声の表現モデリングや話者特性と発話表現の関係性の分析、対話システムに関する研究などにおいて成果を蓄積しています。 また、国内外の学術会議における研究発表や論文採択を通じて国際的な評価を受けており、音声情報処理分野における基盤技術の発展に貢献しています。

奈良先端科学技術大学院大学について

奈良先端科学技術大学院大学は、情報科学、バイオサイエンス、物質創成科学の3分野を柱とする国立の大学院大学であり、先端科学技術分野における高度な研究と人材育成を推進しています。特に情報科学領域においては、人工知能、音声情報処理、自然言語処理などの分野で先進的な研究に取り組んでおり、国内外の研究コミュニティにおいて高い評価を受けています。

大学名 ：国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学

所在地 ：奈良県生駒市高山町8916番地の5

代表者 ：学長 塩崎 一裕

URL：https://www.naist.jp/

株式会社PKSHA Technology 会社概要

「未来のソフトウエアを形にする」というミッションのもと、社会課題を解決する多様なAIを提供しています。

これらを、金融・製造・教育といった各業界に最適化した＜AIソリューション＞として、また、「PKSHA AIヘルプデスク」「PKSHA ChatAgent」「面接コパイロット」など、汎用性の高い＜AI SaaS＞として展開することで、未来の働き方を支援し、人とソフトウエアが共に進化する社会を実現していきます。



会社名：株式会社PKSHA Technology

所在地：東京都文京区本郷 2-35-10 本郷瀬川ビル 4F

代表者：代表取締役 上野山 勝也

URL： https://www.pkshatech.com/



◆本件に関するお問い合わせ

pr@pkshatech.com