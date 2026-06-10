株式会社アドバンスト・メディア

2026年6月29日（月）、株式会社アドバンスト・メディア（本社：東京都豊島区、代表取締役会長兼社長：鈴木清幸 以下、アドバンスト・メディア）は、オンラインセミナー「『会話』をそのまま業務データ化！～ 音声 x AI x Claris FileMaker で実現する新次元の DX ～」を共催いたします。

私たちの業務には、日々多くの「会話」が存在しています。

窓口対応、電話応対、ヒアリング、申し送り、現場報告――。

しかし、その多くは手書きメモや担当者ごとの記録に依存し、入力作業や情報共有、報告書作成に多くの時間が費やされています。

本セミナーでは、AmiVoiceと AI 、Claris FileMaker を組み合わせることで、録音した音声から、話者別の全文文字起こし、AI による要約、報告書生成までを自動化し、“会話をそのまま業務データ化する“ 新しい DX の形をご紹介します。

「会話」をそのまま業務データ化！

～ 音声 x AI x Claris FileMaker で実現する新次元の DX ～

[表: https://prtimes.jp/data/corp/20223/table/767_1_4774708679e7d0a6b262f14aacbaaaf7.jpg?v=202606101251 ]

詳細・お申込みはこちら :https://content.claris.com/ja/webinar-260629/a

【本件のお問い合わせ】

株式会社アドバンスト・メディア

ACP ウェビナー事務局

Mail：ami-pfdo-webinar-ml@advanced-media.co.jp

https://www.advanced-media.co.jp/