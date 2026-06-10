クラウド型モバイルPOSレジ「POS＋（ポスタス）」消費税率変更に備えた「業種別・現場対応ガイド」を公開

ポスタス株式会社

ポスタス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：本田 興一、以下：ポスタス）は、政府が検討を進める飲食料品の消費税率変更に備え、飲食・小売・美容の各業種に特化した「消費税率変更（減税）現場対応ガイド」を本日より無料で公開いたします。

■背景

政府は現在、飲食料品に対する消費税率の引き下げを検討しており、2027年4月からの実施を目指して調整が進められています。

2026年6月3日に開催された社会保障国民会議の実務者会議では、飲食料品の消費税率について、0%（ゼロ税率）とする案と1%とする案が議論され、レジシステムの改修に必要な期間が税率ごとに確認されました。0%の場合は既存システムで想定されていないケースが多く、大規模な改修が必要で最大10カ月～1年程度、1%のように課税を維持したまま税率を変更する方式であれば最大5～6カ月程度との見通しが示されています。こうした背景から、早期実施を優先した現実的な選択肢として1%案が有力視される一方、0%案も引き続き検討されています。

しかし、店舗の現場が直面する課題は「レジ改修」だけではありません。税率が1%または0%となった場合でも、現行の10%・8%に新たな税率が加わり、複数税率が混在する運用となります。商品マスタの更新、レシート・インボイスの印字変更、イートイン/テイクアウトの税率判定、値札の貼替え、返品時の対応ルール策定など、現場オペレーション全体に影響が及びます。

さらに、今回の減税は2年間の時限措置となる見通しであり、その場合、減税対応と税率復帰（増税側）の2回の対応が必要になります。初回の設定を「戻しやすい設計」にしておくことが、現場負荷を大きく左右するポイントとなります。

ポスタスは、店舗運営者が制度変更に際して迷うことなく対応できるよう、業種ごとの現場で実際に起きうる課題とその対処法を体系化した本ガイドを制作・公開するに至りました。

■「消費税率変更（減税）現場対応ガイド」の概要

本ガイドは、「読めば現場が回る」をコンセプトに、業態特化型のPOSレジを開発し、多様な店舗運営を支えてきたPOSベンダーとしての知見をもとに、飲食・小売・美容の3業種に特化した対応内容を整理したものです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56468/table/242_1_1026e9b439bd6a7807087410f2ec96f0.jpg?v=202606100351 ]

■本ガイドで解説する業種別の課題と対応ポイント

【飲食業】イートイン／テイクアウトの「複数税率判定」

現在、飲食店ではイートイン（10%）とテイクアウト（8%）の2税率を運用していますが、飲食料品の税率が引き下げられた場合、テイクアウトは1%（または0%）、イートインは10%のまま据え置きとなる見通しです。さらに、酒類（10%）の扱いも加わり、1回の会計で最大3つの税率が混在する可能性があります。本ガイドでは、POS管理画面での税率設定手順に加え、スタッフが判断に迷いやすいケースとその対処法を具体的に解説しています。

【小売業】商品マスタ更新・値札貼替え・返品処理

小売店では、数千～数万点に及ぶ商品マスタの税率区分更新が必要になります。また、減税前に購入された商品の減税後の返品処理では、税率差異による返金額や処理方法の誤りが、返金額の過不足や会計不整合につながる可能性があります。本ガイドでは、クラウドPOSの一括更新機能を活用した効率的な対応手順と、見落としやすい設定漏れポイントを整理しています。

【美容業】物販商品の税率整理とセットメニュー対応

美容業では、施術メニューそのものは通常税率のため直接的な影響はありませんが、店販として販売する飲食料品（サプリメント、ドリンク等）は今回の税率引き下げの対象となる可能性があります。なお、シャンプーやコスメ等は対象外となる見通しです。また、施術と飲食料品がセットになったメニューでは税率の切り分けが必要になるほか、同一会計内で税率が混在するケースも想定されます。本ガイドでは、美容業の現場で想定されるオペレーション変更とPOS設定の確認ポイントを解説しています。

※上記の税率や対象範囲は、現時点の想定に基づくものであり、制度設計により変更される可能性があります。最新情報をご確認ください。

■現場チェックリスト（抜粋）

本ガイドには、施行前に店舗で確認すべき項目をまとめた「現場チェックリスト」を収録しています。以下はその抜粋です。

【共通】

□ POSの税率（1%または0%／8%／10%）が正しく設定されているか

□ 対象商品の税率区分（軽減対象・対象外）が整理されているか

□ レシート・インボイスの表示内容（税率別表示）が正しく出力されるか

□ 会計ソフトとの連携内容（税率区分・仕訳）が正しく反映されるか

□ 施行日前にテスト会計を実施し、主要パターンを検証したか

□ スタッフへの教育（判定基準・対応ルール）が完了しているか

【業種別（例）】

□ イートイン／テイクアウトの判定ルールが現場で共有されているか（飲食）

□ 値札・POPの表示変更が完了しているか（小売）

□ セットメニューの税率切り分けルールが整理されているか（美容）

■クラウド型POS「POS＋」の消費税率変更への対応

ポスタスが提供するクラウド型モバイルPOSレジ「POS＋（ポスタス）」は、税率設定をクラウド上で一元管理しているため、店舗に出向くことなく、管理画面から複数店舗の税率変更を一括で行うことが可能です。2019年の軽減税率導入時にも、管理画面上で税率変更が行える機能を開発し、アプリのアップデートにより全導入店舗で施行日当日から正常運用を実現した実績があります。今回想定される複数税率混在にも、同様にアプリのアップデートで対応予定です。また、今回の減税が時限措置となった場合でも、管理画面上からCSVによる一括更新で、複数店舗の税率変更が可能なため、税率復帰（戻し）にも迅速に対応できます。ただし、ポスタスは「POS設定を変えれば済む」とは考えていません。現場のスタッフ教育、値札対応、返品処理ルールの策定など、システム以外の準備も円滑な移行には欠かせません。本ガイドは、そうした現場オペレーション全体の対応を整理・支援することを目的としています。

■POS＋（ポスタス）の製品・サービスに関するお問い合わせはこちら

詳細な仕様や料金プランなど、導入に関するご相談はこちらからお問い合わせください。

https://www.postas.co.jp/inquiry

■「消費税率変更 現場対応ガイド」のダウンロードはこちら

https://www.postas.co.jp/dl/consumption_tax_rate/

■ポスタス株式会社について＜ https://www.postas.co.jp/(https://www.postas.co.jp/) ＞

ポスタス株式会社は、2013年5月にサービス提供を開始し、飲食業、小売業、理美容業、クリニック業の各業界に特化したクラウド型モバイルPOSレジ「POS＋(ポスタス)」を中心に、店舗運営の効率化ときめ細やかなおもてなしを両立する包括的なソリューションを提供しています。POSレジに加え、セルフレジ/券売機、オーダーシステム、多店舗管理システムなど、業務の自動化・省力化から顧客体験の向上まで一気通貫でサポートしています。

当社は「ともに創る、おもてなしの一歩先を」をミッションとし、深刻な日本の労働力不足に対し、テクノロジーの力で店舗運営の効率化を実現し、現場のスタッフが人にしかできないきめ細やかな接客やサービスに集中できる環境を創出します。お客様とともに、日本のおもてなし文化を守り、さらに進化させていくことを目指しています。