【ピッコマ10周年】「犬夜叉」で初の「爆読み＼0（※1）」を実施！

株式会社カカオピッコマ

株式会社カカオピッコマ（本社：東京都港区、代表取締役社長：金在龍）が運営する電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」は、サービス開始10周年を記念した特別企画の第一弾として、高橋留美子先生による人気作品「犬夜叉」にて、初の「爆読み\0（※1）」を実施いたします。

本企画は、“名作をまとめて楽しめる名作無料”をテーマに展開する10周年記念施策の第一弾です。「犬夜叉」をより多くの方に楽しんでいただけるよう、「爆読み\0（※1）」に加え、初購入クーポン配布など、様々なキャンペーンを実施します。

「犬夜叉」は、戦国時代を舞台に、人間と妖怪、仲間たちとの絆や戦いを描いた高橋留美子先生の代表作のひとつです。長年にわたり幅広い世代から支持され、今なお愛され続けています。

イベント実施概要

■『犬夜叉』初「爆読み\0」

期間中、『犬夜叉』279話（28巻まで）を対象に「爆読み\0（※1）」を実施いたします。

- 実施期間：2026年6月10日（水）00:00～8月16日（土）23:59

■初購入クーポン配布

作品購入に利用できるクーポンを配布します。

- 実施期間：2026年6月10日（水）00:00～6月17日（水）23:59

作品を読む :https://piccoma.com/web/product/6921?etype=episode

「犬夜叉」について

「犬夜叉」は、1996年より「週刊少年サンデー」（小学館）で連載された、高橋留美子先生による人気作品です。戦国時代を舞台に、犬夜叉とかごめたちが“四魂の玉”を巡る旅を繰り広げる物語で、コミックス・アニメともに国内外で高い人気を獲得。今なお多くのファンに支持される名作です。

犬夜叉

作者：高橋留美子

出版社：小学館

▼あらすじ

現代と戦国時代を行き来する少女・かごめと半妖の少年・犬夜叉が、邪悪な化け物と大激突！！ 無敵の二人のステキな大冒険ワールド！！

作品を読む :https://piccoma.com/web/product/6921?etype=episode

※１：「爆読\0」アイコンが表示されている対象作品の「待てば\0」話をチャージ無しで読むことができる機能です。

ピッコマについて

話題の人気マンガやノベル、オリジナル作品を、毎日待つだけで1作品につき1話を無料で読むことができる電子マンガ・ノベルサービスです。アプリ版「ピッコマ」は2016年4月20日のサービスリリース以来、累計5,000万ダウンロードを突破しております。※累計ダウンロード数は 2025年3月時点の iOS/Android の合算です。



●「ピッコマ」サービス概要

サービス名:ピッコマ

プラットホーム:iOS / Android / Web

利用料金:無料(一部サービス内課金あり)

アプリダウンロード:http://piccoma.com/web/redir/853

公式サイト:https://piccoma.com/web

公式 X（旧Twitter）:https://twitter.com/piccoma_jp

運営:株式会社カカオピッコマ