アニメ30周年を記念したクリアファイルが登場！「名探偵コナン」セガ新作グッズ

株式会社セガ フェイブ

株式会社セガ フェイブは、「名探偵コナン」の新作グッズを販売いたします。

1996年1月8日に放送を開始したTVアニメ「名探偵コナン」が、今年2026年に放送30周年を迎えました。「名探偵コナン」にとって特別な年を記念してクリアファイルのVol.1が登場します。キャラクターの印象的なシーンがプリントされたクリアファイルです。少し小さめのバッグにも入るA5サイズでラインナップは全15種です。6月16日より各種ECサイトにて予約受付を開始いたします。販売は2026年11月を予定しております。

セガ フェイブでは皆様のご期待に応えるため、今後も「名探偵コナン」の様々なグッズを継続的に展開してまいります。

＜概要＞

◆名称：名探偵コナン TVアニメ「名探偵コナン」30周年記念クリアファイルVol.1

◆販売予定時期：2026年11月

◆サイズ：A5サイズ（全長約14.8×21cm）

◆種類：全15種

◆価格：1枚：550円／1BOX：8,250円 (税込)

◆主な取扱店：ECサイト「カドスト」ほか、アニメ・ホビー系関連ショップ他にて6月16日より予約受付開始。

※各販売サイトでの予約開始にお時間を頂戴する場合ございます。ご了承くださいませ。

◆権利表記：(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

◆URL：https://segaplaza.jp/lp/conan/