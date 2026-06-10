女性リーダー育成・DE&I推進のMentor For、第18回 HR EXPO【東京】に出展

株式会社Mentor For

組織のDE&I推進を中長期で伴走支援する株式会社Mentor For（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：池原真佐子、以下 Mentor For）は、2026年6月17日（水）～19日（金）の3日間、東京ビッグサイトで開催する「第18回 HR EXPO【東京】」にブース出展いたします。

人的資本経営への注目がかつてなく高まる今、「女性リーダー育成」「組織風土づくり」「組織変革」に課題感をお持ちの人事・経営層の皆さまに向け、当日はミニセミナーや個別相談デスクの設置を予定しています。ぜひお気軽にお立ち寄りください。

◆イベント概要- 展示会名称：第18回 HR EXPO【東京】- 会期：2026年6月17日（水）～19日（金） 10:00～18:00（最終日のみ17:00まで）- 会場：〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1 東京ビッグサイト- 小間番号：E8-33- 主催：RX Japan株式会社公式HP：https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp.html▼入場には事前来場登録が必要です。

https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1672042886517824-F0I

▼Mentor Forブース出展位置（小間番号：E8-33）

東1ホール出入口を入って直進し、「Newspicks」様ブースを左に曲がり、通路8で右に曲ると右手にございます。黄色いブースが目印です。

◆Mentor Forの出展内容

▼会場案内図- https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/visit.html#map▼HR EXPO出展ブース内ミニセミナーのご案内

Mentor For出展ブース内モニター前で開催します。内容は予告なく変更となる可能性があります。

●ミニセミナー：「登用前後の「不安」を乗り越える！女性リーダーが育つメンタリング設計」

１.6月17日（水）11:00～11:15 （スピーカー：代表取締役CEO 池原 真佐子）

２.6月18日（木）11:00～11:15 （スピーカー：取締役COO 宮本 桃子）

▼個別面談予約のご案内

Mentor For出展ブース内では、Mentor For担当者との個別面談を受け付けております。事前に個別面談のご予約をいただいた方へは、特典として「メンターお役立ち資料3点セット/HR EXPO2026限定版」を後日データでお渡しします。

◆株式会社Mentor For（メンターフォー）

▼面談予約はこちらから- https://forms.gle/1KbzZDtpDSkGpUvB9

Mentor Forは、社会・組織のDE&Iを推進し、人と組織の成長に伴走することをミッションに、ロールモデル人材を「社外メンター」として育成し、女性をはじめとした多様な管理職・候補者へマッチングするサービスを提供しています。また、社内リソース・知見の活用を踏まえた社内メンター育成・制度運用支援、DE&Iコンサルテーション、研修・講演などをワンストップで支援。2026年には株式会社学研ホールディングスのグループ会社である株式会社TOASUのグループ会社として参画し、人的資本経営・女性活躍推進に向けた支援基盤を強化しています。

- 設立：2014年9月（メンター事業は2018年から）／代表取締役CEO：池原 真佐子- 所在地：〒141-0001 東京都品川区北品川5丁目5－15 大崎ブライトコア411- グループ：株式会社TOASU（株式会社学研ホールディングスのグループ会社）- 事業内容：メンター育成、社外メンターマッチング、社内メンター制度構築支援、DE&I推進コンサルティング、研修・講演- HP：https://mentorfor.jp/