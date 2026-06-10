スタジオ品質のサウンドを、もっと手軽に ― Razer Seiren V3 Pro 登場

Razer Japan株式会社

（※本資料は、グローバル発表内容の日本語参考訳です。）2026年6月9日米国カリフォルニア州アーバイン発: ゲーマー向けライフスタイルブランドとして世界をリードするRazer(TM)（本社：米国カリフォルニア州およびシンガポール）は本日、プロフェッショナル品質の音声を、複雑な設定なしで実現するダイナミックマイク「Razer Seiren V3 Pro」を発表しました。配信を始めたばかりのクリエイターから経験豊富な配信者まで、あらゆるレベルのストリーマーに向けて設計されており、プロフェッショナルスタジオレベルの音声環境を、あらゆる配信環境で手軽に実現します。



Razer ライフスタイル事業部 グローバル責任者 Addie Tanは次のように述べています。

「今日のクリエイターは、カルチャーを形作る最も影響力のある存在の一つであり、何を発信するかと同じくらい、どのように聞こえるかも重要です。Seiren V3 Proでは、クリエイターの成長に合わせて長く使える1本のマイクを目指しました。配信を始めたばかりの方にはUSB Type-Cによるシンプルなプラグアンドプレイ接続を、さらに高い表現力を求める段階ではXLRによるスタジオ品質の機能を提供します。32bitフロート録音から内蔵DSPに至るまで、すべての要素を、誰でも自然に理想的なサウンドを実現できるよう設計しています。」



スタジオ品質を実現する32bitフロート録音

Seiren V3 Proは、Windows環境においてRazer Synapse経由で32bitフロート録音に対応しています。これはプロフェッショナルなレコーディングスタジオでも採用されている録音方式であり、その高品質な収録体験をあらゆるクリエイターが手軽に利用できるようにしました。

一般的な24bit録音と比べ、32bitフロート録音は大幅に広いダイナミックレンジを実現し、大音量や変化の大きい音源でも音割れ（クリッピング）を抑えながら、細かな音のニュアンスまで忠実に記録します。



その結果、より広い録音余裕度（ヘッドルーム）と優れた音声再現性を実現し、収録後の編集・補正作業の負担を軽減します。



内蔵DSPが実現する、配信品質のサウンド

Seiren V3 Proの中核となるのは、ホストPCに依存せず、マイク本体で直接音声処理を行う先進的な内蔵オーディオDSPです。



AIノイズ除去、コンプレッサー、リミッター、エキスパンダーなどの音声処理機能を本体に搭載しており、プラグインや追加の音声処理を行うことなく、クリアで温かみのある、配信品質のサウンドをマイクから直接出力します。これにより、より手軽に高品質な音声環境を実現します。



USB Type-C／XLRデュアル接続に対応



USB Type-CとXLRのデュアル接続に対応したSeiren V3 Proは、シンプルなプラグアンドプレイのUSB接続から、オーディオインターフェースやミキサーを活用した本格的なXLR環境まで、さまざまなワークフローに柔軟に対応します。



また、カーディオイド指向性を採用した30mmダイナミックカプセルを搭載し、プロフェッショナルな音声表現に求められる、豊かで温かみのある低音と存在感のあるサウンドを実現。50Hz～16kHzの周波数帯域をカバーし、配信や収録に適した高品質な音声を届けます。



スタジオ機材品質の堅牢設計

長期間の使用を想定して設計されたSeiren V3 Proは、振動の影響を抑える音響チューニングを施した亜鉛製ユニボディ構造を採用しています。



さらに、内蔵ショックアブソーバーと着脱可能なポップフィルターを搭載し、操作時の振動音や破裂音（ポップノイズ）を低減。より洗練された、安定した音声収録を実現します。



また、付属の振動低減機構付き可動式アームマウントにより、さまざまな配信・収録環境で最適な位置へ安定して設置することが可能です。



直感的なコントロールと、象徴的なChromaライティング

物理ゲインダイヤルを搭載し、クリエイターは手元で直感的かつ精密に音量レベルを調整できます。また、LEDインジケーター付きのタッチ式ミュートボタンにより、配信中でも瞬時に音声のオン／オフを操作できます。



さらに、Razer Chroma(TM) RGBライティングリングが、ゲインレベル、ミュート状態、入力ピークの状況をリアルタイムで視覚的にフィードバック。Razer Synapseを通じてライティングを自由にカスタマイズでき、配信環境や演出に合わせた自分らしいストリーミング空間を構築できます。



Razer Seiren V3 Proの詳細については、以下をご覧ください。

rzr.to/seiren-v3-pro.(http://rzr.to/seiren-v3-pro)



メディア素材

画像素材のダウンロードは こちら(https://razermis.sharepoint.com/:f:/s/Global-PR-Team/IgAh8gEs7l8sTaeoTpc3mAnKAXBrWntQiu_wBVBpCb-nvJA?e=9Ss8Am) 。



価格・販売情報

Razer Seiren V3 Pro

希望小売価格：249.99米ドル／289.99ユーロ



現在、Razer.com、RazerStore、および世界各国の一部販売店にて販売中です。



※本価格および販売情報はグローバル発表時点の内容です。日本国内での販売価格・発売時期とは異なる場合があります。

■Razerについて

Razer(TM)は、ゲーマーのためにゲーマーによって設立された、世界的な大手ライフスタイルブランド企業で、「For Gamers. By Gamers(TM)」（ゲーマーの為にゲーマーが作る）をスローガンに掲げています。Razerのトリプルヘッド・スネーク (THS)の商標は、世界中のゲーミングコミュニティやeスポーツコミュニティで最も認知されているロゴの一つです。あらゆる大陸にファンを持つRazerは、ハードウェア、ソフトウェア、サービスで構成された、ゲーマーを対象とする世界最大のエコシステムを設計・構築してきました。Razerは、高性能ゲーミング周辺機器やBladeゲーミングノートPCといった、受賞歴のあるハードウェアを提供しています。Razer Chroma RGBやRazer Synapseなどで構成されるRazerのソフトウェアスイートは、カスタマイズ機能や照明効果機能、最適化機能を備え、1億5,000万人以上のユーザーに利用されています。またRazerは、ゲーマー、若者、ミレニアル世代、Z世代向けに、Razer Goldを使用した決済サービスを提供しています。これは、68,000を超えるゲームタイトルで利用できる、世界最大のゲーム決済サービスのひとつです。さらに、この決済サービスに連動した報酬プログラムであるRazer Silverを提供しています。

Razerは、持続可能な未来の実現に取り組んでおり、#GoGreenWithRazer活動（さまざまな取り組みを通じて環境への影響を最小限に抑えるための、10年間のロードマップ）を通じて社会的責任を果たすべく努力しています。

2005年に設立されたRazerは、カリフォルニア州アーバインとシンガポールの2か所に本拠地を構え、ハンブルクと上海に地域統括本部を置き、世界各地の19か所に事業所を展開しています。

■Razer公式リンク

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