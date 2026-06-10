【シェラトン都ホテル大阪】夏こそ旨辛＆至福の贅沢を　人気の「麻辣湯」など「麻辣ビールセット」販売「フォアグラと牛フィレ肉ステーキ丼」は4年ぶりに復活

株式会社近鉄・都ホテルズ

シェラトン都ホテル大阪（所在地：大阪市天王寺区上本町6-1-55）は、2026年7月1日（水）から8月31日（月）までの期間、中国料理 四川にて「麻辣ビールセット」を販売します。

スパイシーな刺激と奥深い旨みが絶妙に調和した麻辣料理にビールのコクと爽快な喉越しが最高に合う、暑い夏におすすめのセットメニューです。唐辛子の刺激的な辛さと花椒の痺れる辛さがクセになる、中国・四川省発祥のスープ「麻辣湯」をはじめ、中国料理 四川の人気メニュー「麻婆豆腐」にアレンジを加えた「麻辣麻婆豆腐焼きそば」など、4種類の麻辣料理をご用意します。

レストラン＆ラウンジ・バー eu（ゆう）では、eu（ゆう）オープン時から人気の「フォアグラと牛フィレ肉のステーキ丼」を4年ぶりに復活販売します。

麻辣ビールセット

麻辣湯（四川ピリ辛スープ）

【販売期間】2026年7月1日（水）～8月31日（月）

【料金】各3,300円

【メニュー】麻辣料理1品 / 搾菜 / 生ビール1グラス

麻辣麻婆豆腐麻辣麻婆豆腐焼きそば麻辣麻婆豆腐丼

■ご予約・お問い合わせ先

シェラトン都ホテル大阪 3階 中国料理 四川

営業時間 11:30～14:30 / 17:00～21:00（L.O.20:30）

TEL 06-6773-1274

Web予約 :https://www.tablecheck.com/shops/osaka-miyako-shisen/reserve

フォアグラと牛フィレ肉ステーキ丼

レストラン eu（ゆう）オープン時から人気の「フォアグラと牛フィレ肉ステーキ丼」が4年ぶりに復活。少し甘めの和風ソースがフォアグラの濃厚なコクと牛フィレ肉の旨みを引き立てる至高の一皿です。

【料金】5,500円

■ご予約・お問い合わせ先

シェラトン都ホテル大阪 2階 レストラン＆ラウンジ・バー eu（ゆう）

営業時間 レストラン 6:30～21:00（L.O.20:30）

ラウンジ 10:00～21:00（L.O.20:30）

バー 17:00～23:00（L.O.22:30 ※フードは20:30）

TEL 06-6773-1302（受付10:00～19:00）

Web予約 :https://www.tablecheck.com/shops/osaka-miyako-eu/reserve

※写真はイメージです。

※表示料金には、消費税およびサービス料（10％）が含まれています。

※仕入れ状況によりメニューを変更する場合があります。

※食物アレルギーをお持ちのお客様は、予め係にお申し出ください。

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シェラトン都ホテル大阪

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1985年10月3日、日本を代表する歴史・文化資産が多数存在する大阪の高台 上町台地に「都ホテル大阪」として開業。交通の要所である近鉄 大阪上本町駅に隣接し、ホテル横より空港リムジンバスが発着。名所や旧跡、繁華街にも近いベストロケーションで、京都・奈良・神戸観光の拠点としてもご利用いただけます。ホテル内には客室574室、レストラン＆バー7店舗（テナント含む）、宴会場24室、チャペルおよび神殿式場、美容室、ブティックなどを備えています。

【ホテル概要】

名称：シェラトン都ホテル大阪（Sheraton Miyako Hotel Osaka）

住所：〒543-0001 大阪市天王寺区上本町6-1-55

電話：06-6773-1111（代表） FAX：06-6773-3322（代表）

社名：株式会社近鉄・都ホテルズ

開業：1985年（昭和60年）10月3日

建物：地上21階 地下2階

客室：574室

交通：近鉄 大阪上本町駅直結、Osaka Metro 谷町線・千日前線 谷町九丁目駅より徒歩約5分

シェラトン都ホテル大阪

公式サイト https://www.miyakohotels.ne.jp/osaka/

Instagram https://www.instagram.com/sheratonmiyakoosaka

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