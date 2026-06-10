米国株・ETF投資アプリ「ブルーモ」、11種類の公式ポートフォリオを更新

ブルーモ証券株式会社

世界基準の資産運用サービスを展開するブルーモ証券株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：中村仁、以下「ブルーモ証券」）は、米国株・ETF投資アプリ「ブルーモ」の公式ポートフォリオ11種類の構成比率を更新したことをお知らせします。

■ 公式ポートフォリオ構成比率を最新の情報に更新し、市場環境に適した選択肢を提供

米国株・ETF投資アプリ「ブルーモ」では、投資家の皆さまが手軽に資産運用を実行できるよう、専門的な設計に基づき「公式ポートフォリオ」を提供しています。

また、投資したい銘柄と目標比率を設定するだけで、手間のかかる両替・売買・リバランスを代行する「ポートフォリオ投資機能」や、著名投資家の公式ポートフォリオをそのままワンタップでコピーしたり他のユーザーのポートフォリオを参考にできる「ポートフォリオコピー機能」を提供しています。

今回は昨今の米国の金融政策の動向や市場環境の変化に合わせて機関投資家のポートフォリオが変更になったことにより、構成比率を最新のものに更新しました。

ブルーモ証券では今後も市場環境により適した資産運用の選択肢を提供してまいります。

■更新対象となる公式ポートフォリオ

今回は下記の11種類の公式ポートフォリオの構成比率の更新と、一部公式ポートフォリオの表示名を変更しました。

・バークシャーハサウェイ(金融 37%・テクノロジー 24%・生活必需品 16%・エネルギー 14％)

※「ウォーレン・バフェット」から名称変更

・バークシャーハサウェイ現金含む(国債59%・金融 19%・テクノロジー 12%)

※「ウォーレン・バフェット(現金含む)」から名称変更

・株式インデックス & バークシャー(株式インデックス50%・個別株50％)

※「株式インデックス & バフェット」から名称変更

・ビル・ゲイツ(資本財 64%・金融27%)

・Tiger Global(テクノロジー 40%・コミュニケーション・サービス 37%・一般消費財 17％)

・Polen Capital(テクノロジー 41%・金融 18%・ヘルスケア 15%・一般消費財 13％)

・TCI(金融 54%・資本財 36%)

・Himalaya Capital(コミュニケーション・サービス 57%・金融 38%)

・ナンシー・ペロシ(テクノロジー 61%)

・レイ・ダリオ(テクノロジー 46%・一般消費財 8％)

・ビル・アックマン(一般消費財 46%・金融18%・テクノロジー15%)

■米国株・ETF投資アプリ『ブルーモ』について

米国株・ETF投資アプリ『ブルーモ』は、2024年5月に米国株・ETFでの高度な資産運用を手軽に実現できるサービスとして提供を開始しました。

投資したい銘柄と目標比率を設定するだけで、手間のかかる両替・売買、リバランスを代行する「ポートフォリオ投資機能」や、ウォーレンバフェットのような著名投資家のポートフォリオをそのままワンタップでコピーしたり他のユーザーのポートフォリオを参考にできる「ポートフォリオコピー機能」など、最先端でユニークな機能を提供し、多くのユーザーのにご利用いただいています。

米国株・ETF投資アプリ『ブルーモ』：https://bloomo.co.jp/usstocks-etf

■ブルーモ証券について

ブルーモ証券は、「資産運用に自信を。」をスローガンに、誰もが安心して資産を育てられる社会をつくることを目指している、日本発のオンライン証券会社です。

2022年6月の創業後、2023年6月には独立系証券会社としては歴代最速ペースで第一種金融商品取引業者の登録を完了させ、2024年5月にはサービス提供開始、またメガバンク系および独立系VCから累計28.5億円の資金調達を実施しました。今後も、ユーザーに皆様の利便性を向上させる機能拡充と、さらなるグロースに向けた取り組みを推進してまいります。

■ブルーモ証券株式会社 会社概要

商号：ブルーモ証券株式会社

所在地：〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町5-1 FinGATE BASE 404

代表者：代表取締役CEO 中村 仁

設立日：2022年6月9日

事業内容：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3384号

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人資産運用業協会

取引に関する費用とリスクについて：https://about.bloomo.co.jp/risk/

＜公式ウェブサイト＞https://bloomo.co.jp

＜公式SNS＞

X：https://x.com/Bloomo_invest

YouTube：https://www.youtube.com/@bloomo-academy

ブルーモ公式X(@Bloomo_invest)では毎日、米国市場に関する情報を発信しています。