ビザスク創業者 端羽 英子 初の著書『一次情報を「問う」BtoB企業のためのターゲットドリブン戦略』がAmazonで予約販売開始！2026年6月19日より書店にて発売決定

株式会社ビザスク

190カ国、80万人超のエキスパートネットワークで、ビジネスの調査から実行までを支援する株式会社ビザスク（本社：東京都目黒区、以下 ビザスク）代表取締役CEO 端羽 英子の初の著書『一次情報を「問う」BtoB企業のためのターゲットドリブン戦略』のAmazon予約受付を開始いたしました。

なお、書店での発売日は2026年6月19日（金）です。

予約ページ：https://amzn.asia/d/05PUjKyr(https://amzn.asia/d/05PUjKyr)

◼️BtoB企業のためのターゲットドリブン戦略

BtoB企業の新規事業開発・研究開発・マーケティングの現場では、「誰のどの課題に向き合うべきか」「どの市場を狙うべきか」という問いに対し、多くのビジネスパーソンが日々頭を悩ませています。技術の進歩や事業環境の変化が著しい昨今、ターゲット顧客が直面する最新状況を解像度高く理解し将来の仮説を立てるには、公開情報や過去の取引情報だけでは限界があります。結果として、意思決定のスピードやクオリティに課題を抱える企業も少なくありません。

本書では、そのような課題に向き合う考え方として、「ターゲットを深く理解すること」から始まるターゲットドリブン戦略を紹介しています。国内外80万人超の知見をつなぐナレッジプラットフォーム「ビザスク」上で取引される年間約12万件の知見マッチング（※）は、ターゲットドリブン戦略にどのように活用されているのか。成熟市場でターゲット顧客を捉え直す視点、既存技術の新たな用途を探索する方法、新規事業の仮説検証の進め方など、実務に即した具体的なアプローチを多数の事例とともに解説します。

（※2024年3月～2025年2月実績。海外子会社のマッチング除く）

「一次情報」と「二次情報」を掛け合わせた情報収集や、顧客理解を深めるための“問い”の立て方を体系化した本書は、AIによって情報収集や分析の効率化が進む時代だからこそ、統計データや記事など公開情報だけでは見えない「業界で今まさに何が起きているか」「真に狙うべきターゲット顧客の生の声」といった一次情報を活かした意思決定を行う重要性を伝える一冊です。

◼️書籍概要

タイトル ：一次情報を「問う」BtoB企業のためのターゲットドリブン戦略

著者 ：端羽 英子

発売日 ：2026年6月19日

定価 ：本体1,600円＋税

発売 ：幻冬舎

＜目次＞

第1章：「常識」を疑うところからターゲットドリブンな成長が始まる

第2章：意思決定を加速させる「一次情報」×「二次情報」の掛け算

第3章：成熟市場で成長するためにターゲット顧客を捉え直す

第4章：国、業界、顧客規模・・・顧客属性が変われば新規市場だと考える

第5章：顧客以上に顧客の課題や機会を理解できているか

第6章：質の高い一次情報を最速で集めて「高難度」に挑戦する

◼️著者プロフィール

株式会社ビザスク 代表取締役CEO 端羽 英子

2001年ゴールドマン・サックス証券投資銀行部門に入社。日本ロレアルにて予算立案・管理を経験後、ユニゾン・キャピタルにてPE投資に5年間携わる。2012年3月に株式会社walkntalk（現株式会社ビザスク）を創業し、2013年10月にビザスクを正式リリース。2020年3月に東証マザーズ（現東証グロース）上場。東京大学経済学部卒、マサチューセッツ工科大学にてMBAを取得。

◼️株式会社ビザスクについて

日本最大級のナレッジプラットフォームを活用し、新規事業推進を支援。

「想定顧客に聞ける」BtoB顧客ヒアリングを提供し、実際のニーズに基づく仮説構築および市場性検証を支援。導入は大手企業の新規事業部門・研究開発部門を中心に拡大し、東証プライム上場企業の4社に1社において導入実績を有する。※複数部署での導入も1社扱い（2026年3月時点）

【会社概要】

会社名：株式会社ビザスク

所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ1F・9F

設立日：2012年3月19日

代表者：代表取締役CEO 端羽 英子

証券コード：4490（東証グロース）

URL：https://corp.visasq.co.jp/