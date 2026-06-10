【東京都・大阪府・兵庫県・香川県】日本調剤 新規開局のお知らせ（2026年6月度）
日本調剤株式会社
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/13551/table/425_1_321825cbfdba60ae6fc9bef1b1106803.jpg?v=202606101251 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/13551/table/425_2_07e3cacffc062e2763df2e25d9dcf7a3.jpg?v=202606101251 ]
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/13551/table/425_3_ad04b06bd091832b68ef28823124f86c.jpg?v=202606101251 ]
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/13551/table/425_4_01cf521943b07d0ae1d57d4f16ec351e.jpg?v=202606101251 ]
日本調剤株式会社 広報部
薬局の新たな価値を提供する日本調剤株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小城 和紀）は、全国規模での調剤薬局出店を積極的に推し進めております。
2026年6月度は下記の通り、東京都1店舗、大阪府1店舗、兵庫県1店舗、香川県1店舗を開局いたしましたのでお知らせします。
【日本調剤 王子薬局】
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/13551/table/425_1_321825cbfdba60ae6fc9bef1b1106803.jpg?v=202606101251 ]
【日本調剤 松原新堂薬局】
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/13551/table/425_2_07e3cacffc062e2763df2e25d9dcf7a3.jpg?v=202606101251 ]
【日本調剤 西宮中央薬局】
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/13551/table/425_3_ad04b06bd091832b68ef28823124f86c.jpg?v=202606101251 ]
【日本調剤 高松中央薬局】
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/13551/table/425_4_01cf521943b07d0ae1d57d4f16ec351e.jpg?v=202606101251 ]
なお、下記の通り1店舗が閉局しておりますので、これにより日本調剤の調剤薬局店舗数は768となります。
【閉局店舗】
閉局日：2026年5月26日（火）
薬局名：日本調剤 白鳥薬局（香川県東かがわ市）
【本ニュースリリースに関するお問い合わせ先】
日本調剤株式会社 広報部
TEL：03-6810-0826
MAIL：pr-info@nicho.co.jp
HP：https://www.nicho.co.jp/