【ファン必見】TV アニメ『夏目友人帳』×九州産交グループサクラマチ クマモト会場オリジナルグッズ情報を一挙解禁！

九州産業交通ホールディングス株式会社

九州産交グループ(熊本市中央区新市街／九州産業交通ホールディングス株式会社 代表取締役社長︓織田 正幸)は、TV アニメ『夏目友人帳』とのコラボレーションプロジェクト「夏目友人帳 in Kumamoto 2026 ～人吉・球磨～」の追加情報を発表いたします。

今回の続報では、本プロジェクトの拠点となる、サクラマチ クマモト(熊本市中央区桜町3 番10 号)でのポップアップストアについてご紹介いたします。

この夏、サクラマチ クマモトで夏目友人帳を楽しみつくそう！

1.本コラボ限定！描き下ろしイラストのオリジナルグッズ

今回のコラボレーションのために描き下ろされた特別なイラストを使用し、定番のアクリルスタンドから日常使いできる便利アイテムまで、コレクションしたくなる種類豊富なラインナップをご用意いたしました。

■開催時期︓ 2026 年7 月1 日(水)～9 月30 日(水) 予定

■開催場所︓ サクラマチ クマモト 1F メインエントランス(予定)

※営業時間・休業日はサクラマチ クマモト営業時間に準じます。

[ご注意事項]

・一部商品につきましては、より多くのお客様にお買い求めいただけるよう、ご購入数を制限させていただく場合がございます。

・会場およびお電話等での商品のお取り置き、お取り寄せはいたしかねます。

・各商品の在庫状況・販売状況に関するお問い合わせにはお答えできません。あらかじめご了承ください。

・営利を目的とした商品の購入および転売行為は固く禁止いたします。

・販売初日など混雑が予想される場合は、安全確保のため入場制限（整理券配布など）を行う可能性がございます。

・深夜・早朝から店舗周辺に並ぶ行為は、近隣住民の方や他のお客様のご迷惑となりますので、固くお断りいたします。

２.【数量限定】熊本、人吉・球磨の旅のお供に。オリジナルクリアカードのノベルティをゲットしよう！

期間中、サクラマチ クマモトのポップアップストアにて、税込5,000 円以上（1 会計につき。合算不可）お買い上げの方に特製クリアカード（ランダム・全6 種）をプレゼント。描き下ろしキャラクターと熊本、人吉・球磨地域の風景を楽しめるオリジナルデザインです。

■配布期間︓ 2026 年7 月1 日（水）～なくなり次第終了

■配布場所︓ サクラマチ クマモト 1F メインエントランス イベント会場内

■お渡し条件︓サクラマチ クマモトポップアップストアにて、お会計時、税込5,000 円以上お買い上

げの方に1 枚お渡しいたします。

※レシート合算不可。1 会計につき、1 枚限り（1 万円分ご購入いただいても1 枚となります）。

※ランダムのためキャラクター（絵柄）はお選びいただけません。

※ポップアップストア会場内およびサクラマチクマモト館内での、お客様同士によるグッズ・ノベルティの「交換（トレード）」や「売買」は、他のお客様のご迷惑となりますので固くお断りいたします。

3.オリジナル柄の紙袋も数量限定で登場！

期間中、サクラマチ クマモトポップアップストアでお買上げの方または、取扱店にてコラボ商品をお買い上げいただいた方を対象に、描き下ろしイラストでデザインしたオリジナル紙袋を1 枚100 円（税込）にて販売いたします。

■販売価格︓1 枚100 円（税込）

■販売場所︓サクラマチ クマモト 1F メインエン

トランス イベント会場およびくまもと

旬彩館、熊本県内一部取扱店

※なくなり次第終了

※サクラマチクマモト ポップアップストアでは料のレジ袋・紙袋のご用意はございません。オリジナル紙袋をご購入いただくか、マイバックのご持参をお願いたします。

4.ほかにもアニメ公式オンラインストアのグッズや人吉・球磨地域のアイテムも販売！

サクラマチ クマモト ポップアップストア内では、夏目友人帳 アニメ公式オンラインストアのグッズや人吉・球磨地域の夏目友人帳グッズなども種類豊富に販売予定。詳しいラインアップはサクラマチ クマモトのSNSで発表いたします。

サクラマチ クマモト 公式SNS

●Instagram ＠sakura_machi_kumamoto

https://www.instagram.com/sakura_machi_kumamoto/

●X ＠SAKURA_MACHI_K

https://x.com/SAKURA_MACHI_K

5.サクラマチ クマモトではニャンコ先生のアナウンスを放送！

期間中、サクラマチ クマモトの館内では、ニャンコ先生（CV：井上和彦さん）による録り下ろしオリジナルアナウンスを放送いたします！ここでしか聴けない特別な声に耳を傾けながら、ぜひ何度もポップアップストアへ足を運んでお買い物をお楽しみください。

▼本情報は特設サイトでもご紹介しております

【夏目友人帳in Kumamoto 2026～人吉・球磨～】

https://sakuramachi-kumamoto.jp/natsumeyujincho2026

※いずれもイメージです。内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。

作品概要

TVアニメ『夏目友人帳』

「月刊LaLa」(白泉社刊)にて連載中、累計1,800万部を突破した大人気コミックを原作としたアニメ作品。小さい頃から妖怪を見ることができた少年・夏目貴志は、祖母レイコの遺産「友人帳」を受け継ぎ、自称用心棒のニャンコ先生と共に、そこに名を縛られた妖怪たちに名を返す日々を送るという、美しく儚き、人と妖の作品。

2008年よりテレビ東京系でTVアニメを放送開始。2024年10月には第七期となる「夏目友人帳 漆」が放送された。

九州産交グループについて

1942年設立、熊本県内をカバーするバス事業を中心とした交通事業(九州産交バス(株)・産交バス(株))の他、観光事業(九州産交ツーリズム(株))、飲食・物販事業(九州産交リテール(株))、不動産事業(九州産交ランドマーク(株))等を中心に11社にて事業展開を行う。

九州産交グループ https://www.kyusanko.co.jp/