エージェント型Webサイト「Agentic Website by Orizm」の大手企業・複数部門組織向けのガバナンス・セキュリティ機能を強化

ちょっと株式会社Agentic Website by Orizm

ちょっと株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役：小島 芳樹、以下「当社」）は、エージェント型Webサイト「Agentic Website by Orizm」において、大企業・複数部門組織向けに権限管理・承認フロー・ワンタイムパスワードログインの機能の提供を開始しました。

◼︎Agentic Website by Orizmとは

１．AI時代におけるWebサイトの変化

GoogleのAI OverviewsやChatGPTの普及により、ユーザーの検索行動は「AIが要約した回答をその場で得る」形へ移行しています。そのため、企業のWebサイトはAIに理解・引用される情報設計が不可欠になり、Webサイト上でもユーザーはより短時間で的確な答えへ到達することを期待しています。

2．AI時代に企業が求められる対応

従来の情報を網羅的に載せるWebサイトのままでは、企業本来の強みが伝わらず機会損失につながりかねません。これからは以下のような、AIを主体とした設計が重要です。

新しいWeb体験の提供

- AIによる参照・活用を見据えた、構造化された情報の提供- AIがユーザーの課題解決に最適なインターフェイス（グラフ、写真、図解など）で情報を生成・提示- AIがユーザーのニーズを深く理解し、具体的なアクションの完遂をサポート

３．Agentic Website by Orizmとは

AIアシスタントを搭載し訪問者との対話を通じて最適な提案・情報提供をおこなうエージェント型のWebサイトです。「Orizm(https://orizm.com/)」は、このエージェント型Webサイトを実現するためのプラットフォームです。

- 対話型の体験単に情報を掲載するのではなく、ユーザーの質問に応え、商品やサービスを提案する能動的な存在へ。- 24時間稼働見積もりや商談予約へと誘導する「24時間稼働する営業担当」としてWebサイトが機能します。- 情報基盤の再設計単なるチャットボットの設置ではなく、企業の情報資産を構造化し、AIが活用できる形へ再設計します。Agentic Website by Orizm TOP画面AIアシスタントが答える画面

お問い合わせ :https://hs.orizm.com/agentic-contact

◼︎ 複数部門・拠点を持つ大企業の課題

複数部門・複数拠点を持つ大企業からは、Webサイト運用上の以下のような課題がよく挙げられています。

- 担当や部門ごとなど複雑な組織体制に合わせた権限管理ができない- コンテンツ公開前の承認フローがメール・口頭頼りで属人化しており煩雑になっている- CMSを導入したいが、情シス部門のセキュリティ要件を満たせていない

今回の機能追加はこれらの課題を解決し、大企業におけるガバナンスとセキュリティを強化し、スピーディーかつ安全なWebサイト運用を後押しするものです。

◼︎ガバナンスとセキュリティを強化する3つの機能

１．権限管理

ユーザーごと・部門ごとに、コンテンツの編集・閲覧・公開に関する権限を細かく設定できます。担当範囲外のコンテンツにおける誤操作を防ぎ、各担当者が担当の範囲を自律的に更新可能です。

２．承認フロー

コンテンツの公開における、担当者・管理者・法務・広報など複数ステップの承認を1つのプラットフォーム上で設定・管理できます。承認状況はリアルタイムで確認でき、メール・口頭でのやり取りを削減します。



３．ワンタイムパスワードログイン

CMS管理画面へのログイン方式として、メールとパスワードの入力に加え、ワンタイムパスワードによる認証に対応しています。セキュリティ要件に合わせた、従来よりも安全なログイン方法を導入できます。

期待される効果

- 複雑な組織構造・外部パートナーを含む運用環境でも、安全なアクセス管理を実現- 確認・承認作業をプラットフォームに集約することで、コンテンツ公開のリードタイムを短縮- ワンタイムパスワードログインの導入で、情シス部門のセキュリティ要件をクリアし稟議を通しやすくするお問い合わせ :https://hs.orizm.com/agentic-contact

◼︎コンテンツ東京 2026にて、Agentic Website by Orizmをご案内

ブースイメージ

2026年6月17日(水)～19日(金)の 3 日間、東京ビッグサイトで開催される「コンテンツ東京 2026」で、無料で発注先をご紹介するビジネスマッチングサービス「 Ready Crew（レディクル）」（ https://readycrew.jp/ ）を運営するフロンティア株式会社のブースにて、Agentic Website by Orizm をご案内しています。

出展ブースではAIアシスタントを搭載したWebサイトの実演をおこない、導入に向けたご相談や課題ヒアリングもその場で承ります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/45314/table/22_1_953bbde44239febeba5019add88fb2b3.jpg?v=202606101251 ]

▼来場には事前登録が必要です

以下のURLより、来場者バッジをご取得ください。

入場バッジは【こちら(https://www.content-tokyo.jp/tokyo/ja-jp/register.html)】

■ちょっと株式会社について

「テクノロジーをやさしく届ける」をミッションとし、Webサイト制作やWebアプリケーション開発事業および次世代Webサイト構築プラットフォーム「Orizm(https://orizm.com/)」を展開しています。

会社名：ちょっと株式会社

所在地： 東京都中野区中野4-10-2

代表者： 代表取締役 小島 芳樹

事業内容： Webサイト制作・システム開発

設立： 2019年4月1日

URL： https://chot-inc.com/

ちょっと株式会社のプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/45314