【大田区東糀谷】再建築不可・連棟「建て替えできない」築古小規模戸建を買取

株式会社フィリアコーポレーション

株式会社フィリアコーポレーション（東京都板橋区 代表取締役：越川直之）は、「再建築不可（未接道）」かつ「連棟（長屋）」という、解体も建て替えもできない築古物件について、買取対応を行った事例を公開いたしました。

▶ https://philia-co.com/purchase/otakuhigashikojiya-saikenchikufuka-kaitori/(https://philia-co.com/purchase/otakuhigashikojiya-saikenchikufuka-kaitori/)

近年増加している空き家問題や、複雑な権利調整といった課題に対し、

新たな対応方法の一例として紹介いたします。

((調査結果の引用・転載についてのお願い))

１.本記事をご利用いただく際は情報の出典元として、

「再建築不可・長屋・連棟・共有持分の買取ならフィリアコーポレーション」を明記してください。

２.webサイトで使用する場合は、出典元として、下記URLを設置してください。

【 https://philia-co.com/purchase/otakuhigashikojiya-saikenchikufuka-kaitori/ 】

【 https://philia-co.com/ (https://philia-co.com/)】

弊社への掲載許可は不要です。

【背景】

総務省の調査によると、日本国内の空き家数は年々増加傾向にあり、

空き家の管理や処分は社会的な課題となっています。

現在、一都三県でも「再建築不可」「共有持分」「長屋連棟」を抱える不動産は、住宅ローンが組めないことや権利調整の難しさから、大手仲介会社でも門前払いされ、売却や処分が進まないケースも多く見られます。

【事例概要】

「再建築不可（未接道）」かつ「連棟（長屋）」という、解体も建て替えもできない築古物件の買取事例です。一般的な市場では価値がつかない物件ですが、既存の建物を活かすリフォーム前提で評価を行いました。

大田区東糀谷の再建築不可かつ連棟

【物件概要】

- 所在地：東京都大田区東糀谷- 交通：最寄駅より徒歩15分- 物件種別：中古戸建（連棟式）- 建物面積：約40平方メートル- 築年数：昭和40年築（築約60年）- 現況：空き家- 特記事項：再建築不可（未接道）、切り離し困難- 取引形態：当社買取

【ご相談の背景と課題】

昭和40年築、建物面積40平方メートル というコンパクトな戸建ですが、売却におけるハードルが山積みの物件でした。まず、建築基準法上の道路に接していない「未接道」のため、現在の建物を壊すと二度と家が建てられない「再建築不可」物件でした。さらに隣の家と壁が繋がっている「連棟」のため、解体（切り離し）をするには隣地の承諾が必要です。しかし、仮に苦労して切り離しても、再建築ができない土地であるため更地にするメリットもありません。「八方塞がりでどうしようもない」と、弊社にご相談をいただきました。

東京都大田区東糀谷

【当社の対応および解決策】

一般的な不動産会社や建売業者は「土地」として評価するため、再建築ができない本物件は「価値ゼロ」もしくは「処分費用がかかるマイナス資産」と判断されます。しかし、弊社は「建物」としての再生可能性に着目しました。築年数は古いものの、柱や基礎はまだ活かせると判断し、解体を前提としない「リフォーム再販用」として買取を行いました。

【担当者より】

本物件のような「未接道の連棟物件」は、住宅ローンがつかない上に、将来的な建て替えもできないため、買い手を見つけるのが最も難しい不動産の一つです。弊社で買取後、内装をフルリフォームし、綺麗に再生させました。販売活動の結果、賃貸よりも持ち家を希望されていたご高齢のお客様に「終の棲家（ついのすみか）」としてご購入いただきました。「安価でコンパクトな持ち家」というニッチな需要とマッチングさせることで、売主様・買主様双方に喜んでいただける結果となりました。どんなに条件が悪い物件でも、視点を変えれば必ず活路はあります。

解体も建て替えもできない築古物件

【今後の展望】

株式会社フィリアコーポレーションでは、深刻化する空き家問題に対し、ITを駆使した透明性の高い査定と、1,000件超の現場経験に基づく現実的な解決策の提供を強化してまいります。

今後は行政や士業との連携をさらに深め、活用が難しい「訳あり不動産」を、地域の安心・安全に繋がる「価値ある資産」へと再生。次世代に負の遺産を残さない、健全な不動産流通のインフラ構築を目指します。

▶株式会社フィリアコーポレーションについて

フィリアコーポレーションは、東京・埼玉・千葉・神奈川エリアを中心に、再建築不可物件や共有持分、長屋・連棟式建物といった、一般的に売却が困難とされる「空き家」「訳あり不動産」の買取・再販を専門とする不動産会社です。

1,000件以上の相談実績と「空き家相談士」の資格を持つ代表自らが、複雑な権利関係や法的制約を丁寧に紐解き、他社で断られた物件にも新たな価値を見出します。

▶会社概要

代表者：代表取締役 越川 直之

事業内容：不動産売買・再生業

所在地：〒175-0093 東京都板橋区赤塚新町1-25-17 メゾンNOWROAD 1階

URL：https://philia-co.com/(https://philia-co.com/)

▶問い合わせ

広報 勝野

press@philia-co.com