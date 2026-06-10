〈Future Style総研〉企業内シンクタンク・インハウスリサーチャー向けコミュニティイベント「In-House Researcher′s Meetup Vol.02」に登壇

日鉄興和不動産株式会社

日鉄興和不動産株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：三輪 正浩、以下「当社」）が運営する総合研究所「Future Style総研」は、2026年6月26日（金）に、人と社会を探索する企業内シンクタンク・インハウスリサーチャーのためのコミュニティイベント「In-House Researcher's Meetup Vol.02」に登壇することをお知らせします。当社からは、Future Style総研の前身となる「リビオライフデザイン総研」や、豊かなシングルライフを探究する「+ONE LIFE LAB」を立ち上げ、現在もFuture Style総研においてさまざまな研究活動を推進する佐藤有希が登壇し、これまでの研究活動やその実践について紹介します。

本イベントでは、博報堂 生活者発想技術研究所 所長の竹内慶氏、オカムラ ワークデザイン研究所 上席研究員であり『WORK MILL with Forbes JAPAN』編集長の山田雄介氏と共に、各研究所が取り組む活動やその社会実装に向けた取り組みについて共有します。

■イベント概要

イベント名：In-House Researcher's Meetup Vol.02

日時 ：2026年6月26日（金）18:30～20:00

会場 ：Unknown Unknown（東京都千代田区神田神保町1-19-1 2F）

主催 ：一般社団法人デサイロ

参加費 ：無料（事前申込制）

参加対象 ：

・企業内シンクタンク、研究所に勤務する方

・自社内で研究所やシンクタンクの設立を検討している方

・企業内でリサーチ活動に従事する方

申し込みフォーム：https://peatix.com/event/5032225/view?k=87438b4a1fe40bd33c4c079b39f248b6d2d4fdd6

■登壇者

・博報堂 生活者発想技術研究所所長 竹内 慶氏

・株式会社オカムラ ワークデザイン研究所 上席研究員／フューチャリスト、WORK MILL with Forbes JAPAN 編集長 山田 雄介氏

・日鉄興和不動産株式会社 Future Style総研 佐藤 有希

・モデレーター：デサイロ代表／Unknown Unknownディレクター 岡田 弘太郎氏

■Future Style総研

設立 ：2025年4月1日

URL ：https://futurestylesoken.jp/

活動内容：Future Style総研は未来から発想するための 研究所です。暮らしや働き方などのさまざまなシーンを未来思考で見つめ、研究し、人生を豊かにする「新しい価値」を生み出すことを目的としています。シングルライフに特化し調査研究を行う「+ONE LIFE LAB」、最新の技術やテクノロジーを他企業と共創する「Co-Creation BASE」などのプロジェクトを推進しています。

運営 ：日鉄興和不動産株式会社