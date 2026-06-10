五ゲン主義で学ぶ「はじめての品質対応」基礎セミナー開催

日本アイアール株式会社

アイアール技術者教育研究所は、ゲン主義（現場・現物・現実・原理・原則）を軸に、なぜなぜ分析で根本原因を追求する考え方や「人のせいにしない」分析の進め方、ホウレンソウを通じた部門間連携、DMAICなどのフレームワーク活用までを具体例とともに整理し、品質対応の進め方の初歩を学べる公開セミナーを開催します。

品質不具合への対応は、個人の経験や属人的な判断に依存しやすく、原因が「人」に向かってしまうことで再発防止が形骸化するケースも少なくありません。また、品質保証・品質管理に関わる部門は多岐にわたり、情報共有や連携不足が対応の遅れ・手戻りの増加につながります。基本となる考え方と、組織としての進め方を整理することが、品質向上の土台となります。

セミナー概要

講座詳細

- セミナー名：はじめての品質対応《五ゲン主義と品質対応の進め方初歩》- 形式：オンライン（Zoom LIVE配信/アーカイブ配信）- 次回開催：【LIVE配信】2026/8/5（水）10:00～12:00【アーカイブ配信】2026/8/7～8/21（期間中何度でも受講可能）- 受講料：29,700円（税込）/1名（複数名受講割引あり）- 講師：鈴木 崇司 講師（神上コーポレーション株式会社 代表取締役）

本セミナーでは、品質対応を属人的な対応ではなく、再現性のあるプロセスとして捉えるための基礎を扱います。五ゲン主義（現場・現物・現実・原理・原則）を起点に、事実に基づく問題把握のポイントや、品質保証と品質管理の考え方、他部署連携の重要性を整理します。

あわせて、暫定対策／恒久対策の進め方を踏まえ、なぜなぜ分析を「人のせいにしない」観点で実践できるよう、進め方と整理方法を具体例で解説。DMAICなどのフレームワークも取り上げ、進める順番の意識づけや、部門間連携を支える最新ホウレンソウとコミュニケーションの要点を紹介します。最後に「人・プロセス・仕組み（環境）」の観点から、会社全体としての動き方をまとめます。

セミナープログラム

0. はじめに

- 品質対応とは／心構え 五ゲン主義 1-1. 五ゲン主義／三現主義 1-2. 品質保証と品質管理 1-3. 他部署連携の重要性 1-4. 目指せフロントローディングプロセス導入- 品質対応の対応例／初歩 フレームワークの利用と組合せ方法 2-1. 状況確認：暫定対策／恒久対策 2-1-1. なぜなぜ分析を進めよう（人のせいにしない） 2-1-2. なぜなぜ分析後の整理 2-1-3. なぜなぜ分析で分析してみよう 2-2. 進める順番を意識：DMAICを例に 2-2-1. 事例：ケースネジ不良／インサートナットの利用 2-2-2. 事例：パネル端部外観不良／加工仕様変更によるバラツキ複合原因 2-3. 最新ホウレンソウとは／組織作りとコミュニケーション- まとめ：品質対応で大事なこと（会社全体としてどう動くか） 3-1. 人、プロセス、仕組み（環境）想定対象- 品質保証部に所属しはじめた方- 品質対応が必要な方（品質に関わる業務を担う方、関係部門の担当者など）

※このセミナーの詳細はこちら

https://nihon-ir.jp/seminar/quality-control_basic/

アイアール技術者教育研究所は、製造業向け技術者教育サービス（セミナー、eラーニング、研修、出版）を通じ、現場で役立つ知識・ノウハウの提供を継続してまいります。

日本アイアール株式会社

50年超の実績を有する特許・知財ソリューションの他、技術情報の調査・分析、製造業向け技術者教育、技術系コンテンツ制作など、技術を軸にした専門性の高い実務サービスを幅広く展開しています。



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