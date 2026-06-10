トクティー株式会社、株式会社佐賀銀行と顧客紹介契約を締結！

トクティー株式会社

トクティー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：杉原尚輔）は、人手不足で悩む地域企業を支援するため、株式会社佐賀銀行（本店：佐賀県佐賀市、頭取：坂井 秀明、以下、佐賀銀行）と業務提携（顧客紹介契約）を締結いたしましたことをお知らせいたします。

連携の背景

佐賀県をはじめとする九州エリアにおいて、労働人口の減少に伴う人手不足は、地域企業の持続的な成長を阻む深刻な経営課題となっています。

佐賀銀行は、地域金融機関として「総合コンサルティング機能」を強化しており、資金繰りの支援にとどまらず、お取引先企業が抱える多様な課題の解決に積極的に取り組んでいます。

一方、人手不足は全国的にも益々深刻な問題となっており、特に、建設業、食品製造業、工業製造業、宿泊業、物流・介護業界などでは即戦力となる人材の確保が急務です。これらの業界においては、特定技能人材の活用が大きな解決策の一つとして注目されています。

今般、トクティーは、佐賀銀行と連携し、人材不足に課題を抱える佐賀銀行の取引先企業に対してマッチングプラットフォーム「tokuty」をご案内していくことになりました。両社が連携することで、企業の人材確保を強力に支援し、持続可能な地域経済の発展と地方創生に貢献してまいります。

トクティー代表・杉原のコメント

「この度、佐賀銀行と顧客紹介契約を締結できたこと、大変光栄に存じます。深刻な人手不足に直面する佐賀県内・九州内の中小企業様、中堅企業様に対し、私たちが培ってきた外国人材の採用・定着支援のノウハウを最大限に活かし、最適なマッチングを実現することで、その成長を力強く後押ししたいと考えております。採用からその後の活躍までを一貫して支援し、佐賀・九州経済のさらなる発展に貢献できるよう、全社一丸となって取り組んでまいります。」

■トクティーについて

トクティー株式会社は、2018年8月に設立した、主にノンデスクワーカーの外国人人材採用・労務管理サービスを展開するBtoBtoCグローバルスタートアップ企業です。2021年より、外国人特定技能人材のマッチングプラットフォーム『tokuty』(https://tokuty.jp/)をローンチ。「特定技能人材を採用したい企業」と、弊社が提携する390社超の海外人材会社が『tokuty』上で繋がることで、即戦力の優秀な外国人材を「質良く、素早く、簡単に」採用できるサービスとです。トクティーは特に労働人口減少が深刻な地方部の人手不足を解消することで地方創生に貢献できるよう、一同頑張ってまいります。人材のマッチングソリューションだけではなく、教育サービスのご提供など、在留外国人の方々や雇用主様のストレスを軽減できるようなサービスを今後も拡大してまいります。将来的には、人材を中心に日本とアジアのハブになる企業となれるように、海外にも進出していく予定です。

■会社概要

会社名：トクティー株式会社

代表者： 代表取締役 杉原尚輔

所在地： 東京都港区海岸1-9-18 国際浜松町ビル2F

設立：2018年8月

事業内容： 外国人特定技能人材のマッチングプラットフォーム「tokuty」の開発・運営

コーポレートサイト：https://corp.tokuty.jp/

サービスサイト：https://tokuty.jp/