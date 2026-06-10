【小学生No.1雑誌】第15回ニコ☆プチモデルオーディション2026開催決定！未来のスターを大募集！

株式会社新潮社

新潮社が発刊する小学生NO.1おしゃれ雑誌『ニコ☆プチ』は、第15回モデルオーディションの募集を2026年6月10日（水）より開始します。応募期間は8月31日（月）まで。今回は動画審査を行わない方式で実施し、より多くの小中学生がチャレンジしやすい形となっています。ニコ☆プチモデルとして活躍するチャンスに加え、キッズ・メンズ部門も同時募集し、幅広い世代・タイプの新たな才能を発掘します。

小学生NO.1おしゃれ雑誌『ニコ☆プチ』によるモデルオーディションが、2026年6月10日（水）よりスタートします。毎年多くの応募者が集まる本オーディションは、ファッションやビューティーを中心に、小学生世代の“今”を感度高く発信するモデルの登竜門です。

これまでに『ニコ☆プチ』は、生見愛瑠さん、香音さんなど、現在も第一線で活躍するモデル・タレントを輩出。さらに、ニコ☆プチモデルとして活動した後、姉妹誌『nicola』へ進級し、永野芽郁さんや林芽亜里さんのように、ティーン世代の憧れとして活躍の場を広げた例も多数あります。小学生からキャリアをスタートし、段階的に活躍のフィールドを広げられる点は、本オーディションの大きな魅力のひとつです。近年は誌面内にとどまらず、WEB・SNS・動画コンテンツと活躍の場を広げながら、次世代のスターが生まれる場となっています。

また、今年は動画審査なしでの実施となり、より多くの応募者と直接会える場となります。これまで以上に応募しやすい形式ですので、ファッションが好き、自分を表現したいという気持ちがあれば、誰でも大きな一歩を踏み出せるチャンスです。

■ 募集概要

応募期間

郵送：2026年6月10日（水）～8月31日（月）必着

WEB応募：2026年6月10日（水）～8月31日（月）23:59まで

■ 応募資格

以下のいずれかに該当する方

１. ニコ☆プチモデル

・身長140cm以上の小学生の女の子

２. キッズモデル

・身長120cm以下の年長～小学2年生の女の子

３. メンズモデル

・身長140cm以上の小学5年生～中学2年生

■ 応募方法

・郵送応募

・WEB応募

いずれの方法でもご応募いただけます。

詳しくは発売中の『ニコ☆プチ夏号』、またはニコ☆プチネットをご確認下さい。

ニコ☆プチネットはこちら :https://www.nicopuchi.jp

『ニコ☆プチ』とは

小学生向けファッション雑誌『ニコ☆プチ』（株式会社新潮社発行）。おしゃれな小学生(高学年)に向け、ファッションを中心に、雑貨・アミューズメントスポット・習いごと・占い・勉強など、彼女たちの興味のある様々な情報を取り上げています。保護者と一緒に楽しんでいただける内容です。2006年9月13日創刊。発行部数約45000部、定価980円。公式サイト『ニコ☆プチネット』（https://www.nicopuchi.jp）でも日々ティーン向け情報を発信しています。『ニコ☆プチネット』は月間約230万PV。過去には飯豊まりえさん、永野芽郁さん、小松菜奈さん、生見愛瑠さん、横浜流星さん、北村匠海さん、板垣李光人さんなどを輩出。

■雑誌データ

【タイトル】ニコ☆プチ（雑誌名） 2026年夏号

【発売日】2026年6月10日（水）

【定価】980円（税込）

【URL】https://www.nicopuchi.jphttps://www.nicopuchi.jp/