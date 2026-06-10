すべての会議を資産に変える、生成AI時代の録音ツール「いきなりAI 会議レコーダー」6月10日（水）新発売
ソースネクスト株式会社（本社：東京都千代田区三番町3-8 泉館三番町3階 代表取締役社長：松田 憲幸）は、6月10日（水）、弊社サイト上で、録音ツール「いきなりAI 会議レコーダー」（3,980円・税込、ダウンロード版）を発売いたします。
生成AIの業務活用が広がる中、会議の録音データを生成AIに読み込ませることで、議事録やプレゼン資料の作成などに活用できるようになっており、録音データそのものの重要性が高まっております。本製品は、こうした環境の変化を踏まえ、生成AIでの活用を前提に設計された録音ソフトです。予約録音による録り忘れの防止、マイク音声とPC内部音声の分離保存、ノイズキャンセリング、ファイル名の自動付与など、“録音後にそのままAIに渡せる”状態でファイルが完成します。
【 「いきなりAI 会議レコーダー」について 】
本製品は、生成AIを使いこなすビジネスパーソン向けの録音ツールです。あらかじめ予約しておくことで、会議音声の録り忘れを防げます。また、会議中にファイル名の設定ができるため、会議終了後の編集が不要です。会議が終わってすぐに生成AIに音声データを渡せる、生成AI活用に特化した録音ツールです。
【 「いきなりAI 会議レコーダー」の特長 】
■AIに入れることを前提に設計
・マイクとPC音声を区別して保存
マイクの音声とPC内部音声を区別して保存することで、AIがweb会議相手の発言か、自分の発言かを判別できます。また、片方をミュートにもできるので、セミナーの録音などにも便利です。
・高音質で保存
ノイズキャンセリング、オートゲイン・ノーマライズ（音量の最適化）を行なうため、遠くの人の小さい声や、キーボードをたたく音が入っていても安心です。
・保存容量のカスタム設定
保存容量を小さくするためにビットレートを下げておくことも可能です。長い録音ファイルでも、AIが読み込めるサイズで保存ができます。
■録り忘れ・録り逃しを防ぐ
・見失わないフローティングパネル
常に画面の最前面に表示されるため、録音状態の確認や操作がすぐに行なえます。必要に応じて最小化できるため、他の作業とスムーズに並行できます。
・予約機能で録音を準備
会議の時間を設定すると、時間になると自動で録音が開始します。出先で慌ただしいときも、自動で録音されるので安心です。
■録音後の整理までスムーズ
・録音中にファイル名、保存先を設定
ファイル名は日付やweb会議タイトルなどを自動で入れることも、後から手動で編集することも可能です。よく使う名前はタグ登録することで1クリックでファイル名に設定できます。
保存先も、いつもの保存先を登録しておけば1クリックで選択できます。
製品概要
製品名：「いきなりAI 会議レコーダー」
価格：3,980円（税込）
製品内容：PC録音ソフト
開発・販売・サポート：ソースネクスト株式会社
製品情報：https://www.sourcenext.com/product/ikinari-ai/meeting-recorder/
動作環境
対応OS：Windows11 / 10
インストール容量：約100MB
その他：・ご使用にはインターネットによるライセンス認証が必要です
・本製品は1ライセンスあたり3台のパソコンにインストールできます
コピーライト表記について
製品の画面掲載などのコピーライト表記は、下記の通りお願いいたします。
(C) SOURCENEXT CORPORATION
お客様お問い合わせ先
ソースネクスト・カスタマーセンター
ご購入前相談窓口
https://support.sourcenext.com/fa/support/web/form155.html