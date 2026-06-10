すべての会議を資産に変える、生成AI時代の録音ツール「いきなりAI 会議レコーダー」6月10日（水）新発売

ソースネクスト株式会社

ソースネクスト株式会社（本社：東京都千代田区三番町3-8 泉館三番町3階 代表取締役社長：松田 憲幸）は、6月10日（水）、弊社サイト上で、録音ツール「いきなりAI 会議レコーダー」（3,980円・税込、ダウンロード版）を発売いたします。

生成AIの業務活用が広がる中、会議の録音データを生成AIに読み込ませることで、議事録やプレゼン資料の作成などに活用できるようになっており、録音データそのものの重要性が高まっております。本製品は、こうした環境の変化を踏まえ、生成AIでの活用を前提に設計された録音ソフトです。予約録音による録り忘れの防止、マイク音声とPC内部音声の分離保存、ノイズキャンセリング、ファイル名の自動付与など、“録音後にそのままAIに渡せる”状態でファイルが完成します。

【 「いきなりAI 会議レコーダー」について 】

本製品は、生成AIを使いこなすビジネスパーソン向けの録音ツールです。あらかじめ予約しておくことで、会議音声の録り忘れを防げます。また、会議中にファイル名の設定ができるため、会議終了後の編集が不要です。会議が終わってすぐに生成AIに音声データを渡せる、生成AI活用に特化した録音ツールです。



【 「いきなりAI 会議レコーダー」の特長 】

■AIに入れることを前提に設計

・マイクとPC音声を区別して保存

マイクの音声とPC内部音声を区別して保存することで、AIがweb会議相手の発言か、自分の発言かを判別できます。また、片方をミュートにもできるので、セミナーの録音などにも便利です。

・高音質で保存

ノイズキャンセリング、オートゲイン・ノーマライズ（音量の最適化）を行なうため、遠くの人の小さい声や、キーボードをたたく音が入っていても安心です。

・保存容量のカスタム設定

保存容量を小さくするためにビットレートを下げておくことも可能です。長い録音ファイルでも、AIが読み込めるサイズで保存ができます。

■録り忘れ・録り逃しを防ぐ

・見失わないフローティングパネル

常に画面の最前面に表示されるため、録音状態の確認や操作がすぐに行なえます。必要に応じて最小化できるため、他の作業とスムーズに並行できます。

・予約機能で録音を準備

会議の時間を設定すると、時間になると自動で録音が開始します。出先で慌ただしいときも、自動で録音されるので安心です。

■録音後の整理までスムーズ

・録音中にファイル名、保存先を設定

ファイル名は日付やweb会議タイトルなどを自動で入れることも、後から手動で編集することも可能です。よく使う名前はタグ登録することで1クリックでファイル名に設定できます。

保存先も、いつもの保存先を登録しておけば1クリックで選択できます。

製品概要

製品名：「いきなりAI 会議レコーダー」

価格：3,980円（税込）

製品内容：PC録音ソフト

開発・販売・サポート：ソースネクスト株式会社

製品情報：https://www.sourcenext.com/product/ikinari-ai/meeting-recorder/

動作環境

対応OS：Windows11 / 10

インストール容量：約100MB

その他：・ご使用にはインターネットによるライセンス認証が必要です

・本製品は1ライセンスあたり3台のパソコンにインストールできます

コピーライト表記について

製品の画面掲載などのコピーライト表記は、下記の通りお願いいたします。

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お客様お問い合わせ先

ソースネクスト・カスタマーセンター

ご購入前相談窓口

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