ブランド・ストア『FREUDE by BMW』オリジナル・アイテム販売開始

ビー・エム・ダブリュー株式会社BMWスリーブ付きビアカップBMWスリーブ付きビアカップトートバッグトラベルタグ

ビー・エム・ダブリュー株式会社（代表取締役社長: 上野金太郎）は、東京・麻布台ヒルズにあるBMWブランド・ストア『FREUDE by BMW』オリジナル・アイテムを、本日より販売開始する。

ブランド・ストア『FREUDE by BMW』で販売を開始するオリジナル・アイテムは、トートバッグやトラベルタグ、スリーブ付きビアカップといった、ライフスタイル・アイテム。BMWの世界観を、クルマに触れるだけでなく、日常生活においても“歓び”を感じていただけるアイテムとなっている。

今回販売を開始するオリジナル・アイテムの3種類は全て、BMWに採用されているマテリアルである「ALCANTARA(R)」を採用し、上質感を感じられる仕上がりとなっている。

トートバッグは、A4サイズが収納可能となっており、カラーは、サンドベージュのみの単色展開。機能性と上質感が高次元で両立されている。

トラベルタグは、CHIANTI（レッド）、EMERALD（グリーン）、INFANTA（パープル）、ANDY（イエロー） の4色展開で、「ALCANTARA(R)」に「FREUDE by BMW」を印字されている。オプションで、ネーム刻印をすることも可能で、上質さとブランドアイデンティティを両立させたアイテムとなっている。

そしてBMWスリーブ付きビアカップは、伝統的な鋳物メーカーの「能作」の人気製品である「ビアカップ」に、「ALCANTARA(R)」で製作したBMWオリジナル・スリーブを採用し、上質な手触りを実現した能作とのコラボレーション製品である。

今後もBMWの世界観を、日常生活で感じられるライフスタイル・アイテムを展開していく予定である。

◆販売アイテムならびに全国希望小売価格：

1. BMWスリーブ付きビアカップ：メーカー希望小売価格15,400円（税込）発売日：6月10日

2. トートバッグ： メーカー希望小売価格5,280円（税込） 発売日：6月12日

3. トラベルタグ： メーカー希望小売価格2,640円（税込） 発売日：6月12日

*＋600円でネーム刻印サービスが可能