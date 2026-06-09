HIKKY、ＳＤＲＳ社と体験型自販機『推しと遊べる自販機』を共同開発

株式会社HIKKY

株式会社HIKKY（以下HIKKY）は、ＳＤＲＳ株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：森益哉、以下「ＳＤＲＳ」）と共同で、次世代型の自動販売機ソリューション『推しと遊べる自販機』を開発し、2026年6月24日（水）から26日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「推し活EXPO」にて、実機を初公開いたします。

開発背景―リアル空間での「体験価値」を最大化

人口減少が加速する日本において、有人接客に依存しない「省人化」への対応は小売・イベント現場の共通課題となっています。自動販売機はその有力な解として再注目されており、扱う商材の多様化とともに「ユニーク自販機」の設置も増加。自販機自体が集客・話題づくりの装置として機能し始めています。同時に、消費者の「体験型消費（コト消費）」へのニーズも高まり、商品を「買う」行為そのものをエンターテインメント化したいというニーズは業種を問わず拡大しています。

こうした背景のもと、VRイベント・XR事業を得意とするHIKKYと、大手自動販売機メーカーのＳＤＲＳが協業。「待つ時間」「買う時間」を「楽しむ時間」へと変えるインタラクティブな体験型自販機を開発しました。今回は4.1兆円規模※の推し活市場を最初のターゲットとして、「推し活EXPO」にて実機を初公開いたします。

※株式会社CDG「第3回 推し活実態アンケート調査」（2026年1月）より

本自販機の特長

◆5ステップでシームレスに完結する、自律型エンタメ体験を提供

自販機の大画面の中からキャラクターがユーザーに話しかけて引き込み、会話しながらミニゲームを楽しめます。

１.推しが呼びかける→２.ミニゲームで遊ぶ→３.景品・デジタルコンテンツ獲得→４.記念撮影→５.SNSシェア、という5ステップの体験フローを1台でシームレスに完結。ゲームのスコアや結果に応じて物理グッズやデジタルコンテンツを獲得できるエンタメ体験を、24時間365日提供します。

◆記念撮影からSNS拡散まで、UGCを自然に生み出す設計

体験の最後にキャラクターと一緒に撮影ができ、撮った写真はQRコードから即座にスマホへダウンロード可能。その場でSNSへ投稿できるため、ユーザーの熱量が高まった状態でのUGC（ユーザー生成コンテンツ）の自然発生を促します。

◆物販・デジタル・体験課金・広告まで、1台で成立する多層的収益モデル

物理グッズやデジタルコンテンツの販売に加え、アーケードゲームの筐体と同様に「体験すること自体」への課金により新たな収益源を確保できます。さらにサンプリング枠や広告プロモーション収益など、デジタルとリアルの掛け合わせによって1台で多層的な収益機会を創出します。

◆柔軟なカスタマイズと、幅広いロケーションへの対応

キャラクターや演出はIPに合わせて柔軟に変更可能なため、長期運用にも対応可能です。さらに屋外設置にも対応しており、マグネットフレームによる筐体ラッピングや、待機画面を活用したデジタル屋外広告メディアとしての運用や、オフィスの受付としての活用方法も。イベント会場・商業施設・駅・POPUPストア・オフィスなど、幅広いロケーションへの展開が可能です。

◆オンデマンドカード印刷機能を実装予定

その場でトレーディングカードなどカード型ノベルティを即時印刷・発行できる機能を、今後実装予定です。

本製品の実機は、2026年6月24日（水）～26日（金）に東京ビッグサイトで開催される「推し活EXPO」のＳＤＲＳ株式会社ブースにて初公開いたします。

また、本自販機のIP企業様のユースケースとして、日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」（運営：17LIVE株式会社）とコラボレーションしたオリジナルラッピングの実機展示、オリジナルのゲームコンテンツをお楽しみいただけます。ご体験いただいた方へ数量限定のノベルティグッズも配布予定です。

これまでにない、推しとの新しいふれあいを生み出すインタラクティブな遊べる自販機を、ぜひ会場でご体感ください。

本イベントへのご来場をご希望の方、本自販機にご興味のある企業様は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせフォーム :https://hikky.co.jp/contact/company/other

【出展概要】

展示会名： ライフスタイルWeek【夏】内 「第5回 推し活EXPO summer」

会期： 2026年6月24日(水)～26日(金) 10:00～18:00

会場： 東京ビッグサイト 東7ホール

展示製品： 推しと遊べる自販機の他、SDRS社のガチャえもん、推し活物販自販機も展示予定です。

展示会公式サイト：https://www.lifestyle-expo.jp/summer/ja-jp/lp/visit/fave.html

【ＳＤＲＳ株式会社について】

ＳＤＲＳ株式会社は、「冷やす・あたためる」をコア技術とし、人々の豊かな生活を支えることを目的に グローバルに事業を展開しています。先端技術の活用により、 環境対応製品の開発に加え、人手不足や物流問題、食料不足やフードロス削減などの社会課題を解決するための事業活動を行っております。

【株式会社HIKKYについて】

株式会社HIKKYは、バーチャルで生まれる文化や創作と最新テクノロジーをかけ合わせて、 誰もがワクワクするような体験の場とコンテンツを提供するXRカンパニーです。

2018年から主催する世界最大級のメタバースイベント「バーチャルマーケット（Vket）」と、XR体験型リアルイベント「Vket Real」の企画運営を主軸に、『バーチャルｘリアル』の新しい価値を創出しています。

代表取締役CEO： 舟越靖

本社：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿一丁目20番22号 三富ビル４F

設立：2018年5月1日

コーポレートサイト：https://www.hikky.co.jp/

法人様向けページ：https://hikky.co.jp/biz