株式会社Themiss（テミス）、Z世代・ティーン市場を牽引する株式会社HJへグループイン

株式会社Themiss

キャンパスコンテストの運営支援やライブ配信事業を手掛ける株式会社Themiss（本社：東京都港区、代表取締役：板谷 瞭太郎、以下「Themiss」）は、日本最大級のティーン向けイベントやメディア事業を展開する株式会社HJ（本社：東京都渋谷区、以下「HJ」）のグループに参画いたしましたことをお知らせいたします。

今回のMAを通して「中学生・高校生から大学生へのシームレスな世代間キャリアの構築」と「全国規模での若年層マーケティングの最大化」を実現してまいります。

また、本合流に伴い、新たに依田 俊一氏、関根 貴大氏、黒石 幸治氏の3名が取締役に就任し、経営体制をより一層強化してまいります。

■ グループインの背景と目的

HJは、渋谷カルチャーとエンターテインメントを軸に、ファッションショーなどのイベント事業をはじめ、プロダクションや音楽を含むエンタメ事業、出版事業などを展開してます。

一方、Themissは大学におけるキャンパスコンテスト運営支援や、ライブ配信事業などを通じ、大学生層に特化した高い専門性とタレント発掘能力を有しています。この度のグループインにより、「中高校生から大学生へというシームレスな世代間キャリアの構築」と、「全国規模での若年層マーケティングの最大化」を実現します。

■ 新経営体制（役員人事）

本グループインに伴い、以下の通り新たな役員体制となりました。エンターテインメントおよびビジネスの第一線で実績を持つメンバーを迎え、事業の多角化と組織基盤の拡充を図ります。

- 代表取締役： 板谷 瞭太郎- 取締役： 依田 俊一- 取締役： 関根 貴大- 監査役： 黒石 幸治■ 両社取締役よりコメント

板谷 瞭太郎（株式会社Themiss 代表取締役社長）

この度、素敵なご縁によりティーン世代の熱狂を生み出し続けているHJグループへの参画が決定いたしました。これまでのThemissは、大学におけるキャンパスコンテストを中心に、夢を持つ若者たちの『きっかけ作り』という架け橋としての役割にコミットしてまいりました。今後は、そこにHJ社が誇るリアルイベントやタレントパワーを掛け合わせることで、これまでにない爆発的なシナジーが生まれることを確信しています。コンテストで発掘した才能を、その後のプロダクション活動やメディア展開までシームレスにサポートできる一貫した体制を整え、才能ある若者がより大きなステージへと羽ばたける環境づくりを加速させてまいります。今後の展開にぜひご期待ください。

依田 俊一（株式会社Themiss 取締役）

このたび取締役に就任し、Themissの発展に貢献できることを大変光栄に思います。弁護士としての法的知見を活かしながら、ライバーマネジメントおよびオーディション企画の現場に深く関わることで、出演者契約・肖像権・個人情報保護といった実務上の法務課題に即した契約・規程整備を推進してまいります。急速に成長するライバー市場において生じるリーガルリスクを先取りして対処し、タレントと企業双方にとって信頼できる事業環境の構築に尽力してまいります。Themissが法令を遵守し、社会から長く信頼される会社であり続けるよう、規律ある意思決定と透明性の高いガバナンスの実現に全力で取り組みます。

関根 貴大（株式会社Themiss 取締役）

学生時代に大学ミスコンに携わった経験もある私にとって、このたびの取締役就任は個人的にも感慨深いものがあります。PMIおよび事業推進担当として、両社の事業・組織・カルチャーを迅速に統合するとともに、シナジーを一日も早く具体的な成果へと結びつけることが私の最大の責務となります。現場の実態に深く入り込みながら、統合の着実な可視化・実現と事業成長の加速に全力で取り組み、Themissのさらなる発展に貢献してまいります。

黒石 幸治（株式会社Themiss 監査役）

このたびの監査役就任にあたり、Themissの内部統制とガバナンス強化に誠実に向き合ってまいります。事業が成長・拡大するフェーズだからこそ、経営の透明性と信頼性を組織の土台として確実に築くことが不可欠であると考えています。ステークホルダーの皆さまから長期にわたって信任いただける健全な経営体制の構築に向け、チェック機能を適切に発揮しながらThemissの発展に貢献してまいります。

▼会社概要

社名：株式会社HJ

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-22-1 CHビル2F.3F.4F

URL：https://hj-s.co.jp

設立年：2006年2月

資本金：523,924,000円

従業員数：120人

事業内容：メディア事業、プロダクション事業、広告代理事業、イベント事業

社名：株式会社Themiss

本社所在地：東京都港区東麻布1-9-11GROWTH by IOQ 1304号室

URL：https://www.themiss.co.jp

設立年：2020年7月

資本金：1,000,000円

従業員数：15人

事業内容：広告代理事業、オーディション事業、ライブ配信事業、自社サービス事業

▼お問い合わせ先

メール：info@themiss.co.jp

株式会社Themiss

担当：中村