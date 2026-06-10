夏に食べたくなる人気のフルーツがドーナツに！ツヤっとみずみずしい果実感を表現した“冷やしてもおいしい”夏ドーナツ3種が新登場！2026年6月24日（水）より期間限定で販売

クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社

クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：若月 貴子、以下：KKDJ）は、夏に人気のフルーツをテーマに、ツヤっとみずみずしい果実感を表現した夏ドーナツ3種を、2026年6月24日（水）よりクリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗※1で期間限定販売いたします。※1 KKD店舗以外の一部小売店及び催事は対象外。

近年、猛暑の影響などから夏場にはさっぱりとした味わいやフルーツを使用したスイーツへの人気が高まっています。このたび夏限定で販売する新商品は、暑い夏に食べたくなる人気のフルーツ、スイカ・ピーチ・パイナップルをモチーフにした、見た目も本物の果実を思わせるようなデザインにこだわった、味わいも爽やかなドーナツです。本物のフルーツのようなツヤっとしたみずみずしさをナパージュで表現し、冷涼感のある見た目に仕上げました。冷やすことにより、よりフルーティーな味わいをお楽しみいただける、暑い夏にぴったりの新商品です。

『ジューシー スイカ』は、夏の王道フルーツであるスイカの断面をモチーフにした商品です。ふわふわのドーナツをホワイトチョコでコーティングし、さらに真っ赤なスイカ果汁入りの爽やかな甘さのナパージュで包み込みました。チョコチップでスイカの種を、グリーンのコーティングでスイカの皮を描いています。本物のスイカのようなジューシーなドーナツです。

『ジューシー ピーチ』は、ピンク色の見た目も華やかでキュートな、桃を感じるフルーツドーナツです。ふわふわのドーナツをホワイトチョコでコーティングし、さらに華やかな甘さが広がる桃果汁入りのピーチナパージュで包み込みました。仕上げに、バニラがふわっと香るグリーンのコーティングで桃の葉を描いています。ジューシーな桃の甘さを堪能できる商品です。

『パイナップル クリーム』は、本物のパイナップルのような見た目がキュートなパイナップルドーナツです。ホワイトチョコでコーティングしたふわふわのドーナツに、パイナップル果汁入りの甘酸っぱいパイナップルナパージュを重ねました。ホワイトチョコでパイナップルの網目を描き、バニラ風味のグリーンコーティングで葉を描いています。中にはトロピカルな味わいのパイナップルクリームが入っており、見た目も味わいもパイナップルを存分に楽しめるドーナツです。

夏に食べたくなるフルーツの魅力をぎゅっと詰め込んだ、ツヤっとみずみずしい限定ドーナツで、爽やかな夏のドーナツタイムをお楽しみください。

≪参考情報：商品情報≫

『ジューシー スイカ』

【販売期間】2026年6月24日（水）～8月20日（火）予定 ※なくなり次第終了

【販売価格】356円（イートイン363円）

スイカに見立てた夏らしいドーナツ。

ふわっとした生地を、スイカ果汁入りの爽やかな甘さのナパージュと

ホワイトチョコで包みました。

チョコチップはスイカの種、グリーンコーティングはスイカの皮をイメージ。

そのまま食べる？冷やして食べる？

『ジューシー ピーチ』

【販売期間】2026年6月24日（水）～8月20日（火）予定 ※なくなり次第終了

【販売価格】356円（イートイン363円）

ふわふわのリングに、

華やかな甘さが広がる桃果汁入りのピーチナパージュと

ミルキーなホワイトチョコを重ねました。

バニラ風味のグリーンコーティングは桃の葉をイメージ。

夏にぴったりのジューシーな味わいは、冷やして食べるのもおすすめ！

『パイナップル クリーム』

【販売期間】2026年6月24日（水）～7月14日（火）予定 ※なくなり次第終了

【販売価格】378円（イートイン385円）

味も見た目もパイナップル！

ホワイトチョコの上にパイナップル果汁入りの甘酸っぱいナパージュを重ね、

ホワイトチョコの線を描いて。

葉はバニラ風味の緑コーティング。

中にはトロピカルな味わいのパイナップルクリーム入り。

冷やせば、“冷やしパイン”風に！？

※店舗により価格が異なる場合がございます。

※販売方法は予告なく変更になることがございます。予めご了承ください。

※価格は税込み価格です。

※なくなり次第終了となります。