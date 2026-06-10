NMB48×阪神高速、初の大型コラボが実現！パーキングエリアとNMB48オフィシャルショップを巡る「NMB48のめっちゃ寄り道日和！」を開催

株式会社オリグレス

「たのしい」を世界中に届けるエンターテインメント・キャピタルの株式会社オリグレス（本社：東京都品川区、代表取締役社長：吉武 優）は、阪神高速道路株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：上松 英司）と協業し、阪神高速の有人パーキングエリア（6か所）にてNMB48とのコラボイベント「NMB48のめっちゃ寄り道日和！」を開催いたします。

阪神高速道路が取り組むパーキングエリア（以下「PA」という。）の新たな楽しみ方の創出と、数々のIPイベントを手掛ける株式会社オリグレスの企画力を融合し、過去のタイアップで得たノウハウを礎に、本プロジェクトで「PAの目的地化」を推進します。

本プロジェクトは、PAを「休憩の場」から、ファンやドライバーが楽しめる「目的地」へと進化させる取り組みとして、地元・大阪を代表するアイドルNMB48とのコラボレーションにより実現しました。

本企画を通じて新たなドライブの楽しみ方を提案してまいります。

イベント概要

開催期間：2026年6月16日（火）～7月20日（月）

開催場所：阪神高速有人パーキングエリア

泉大津PA（海側）、泉大津PA（陸側）、朝潮橋PA、中島PA（神戸方面行）、京橋PA（東行）、京橋PA（西行）

実施内容：PA内装飾（のぼり、等身大パネル）／押印帳PAスタンプラリー／オリジナルボイス／飲食購入特典／オリジナルグッズの販売／オリジナルグッズ購入特典

キャンペーンサイト：https://www.hanshin-exp.co.jp/drivers/hiwayguide/event/2026_payorimichibiyori.html

※期間・実施内容・対象施設は変更となる場合があります。

実施内容

本イベントでは、ご来場いただいた皆さまにお楽しみいただける企画を展開します。

その中から、代表的な実施内容をご紹介します。

■押印帳PAスタンプラリー

今回のイベントのためにメンバーがデザインしたスタンプをPAなどを巡って集めていただくと、コンプリート特典として、抽選で実際に周遊して集めた押印帳に、メンバーが直接サイン（お客さまのニックネーム入り）を書き入れてプレゼントします。

販売価格：1,650円（税込）

スタンプ設置場所（8か所）：泉大津PA3階（海側、陸側）、泉大津PA11階（海側）、中島PA1階（神戸方面行）、朝潮橋PA1階、京橋PA1階（東行）、京橋PA3階（西行）、NMB48オフィシャルショップ

■飲食購入特典

各施設のコラボ特典対象フードを1品ご注文ごとに、「特典コースター（全8種）」をランダムで1枚差し上げます。

対象PA：泉大津PA（海側・陸側）レストラン／朝潮橋PA（環状線方面行）レストラン／京橋PA（東行・西行）レストラン

NMB48とは

東京・秋葉原のAKB48、名古屋・栄のSKE48に続き、大阪に進出。難波（なんば）のNaMBaの頭文字をとって「NMB」である。作詞家でもある秋元康が総合プロデューサーを務める。2010年10月9日より活動開始のアイドルグループ。コンセプトは、「会いにいけるアイドル」。大阪・難波のNMB48劇場にて、歌とダンスとトークから構成される約2時間の公演をほぼ毎日行っている。

【NMB48 公式サイト】

URL：http://www.nmb48.com/

(C)NMB48

コラボ連携先募集

オリグレスが運営するレジャフェスでは、様々な業種の企業・団体と連携を図ることで更なる発展へつなげていきたいと考えております。以下分野で連携にご興味のある企業・団体からのお問い合わせをお待ちしております。

レジャー／エンタメ施設

観光施設

温浴施設

飲食店

旅行会社

商業施設

自治体

お問い合わせ窓口：https://origress.com/contact/

株式会社オリグレス

代表取締役社長：吉武 優

所在地：東京都品川区西五反田3-6-32 TERRACE SITE GOTANDA 3A

資本金：10.87億円

社員数：90名 ※グループ全体

事業概要：「たのしい」を世界中に届ける、唯一無二のエンターテインメント・キャピタル。「エンタメ」×「ファイナンス」×「グループ経営」を強みとし、エンタメ分野の事業を360°広域化して戦略展開。

公式サイト：https://origress.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社オリグレス 広報部

MAIL：lejapass_pr@origress.com