株式会社エーアイ

株式会社エーアイ（本社：東京都文京区、代表取締役社長：廣飯 伸一、証券コード：4388、以下：エーアイ）の子会社であるLapis Liveが取り組むオンラインゲームとのコラボ企画『ドゥームズデイ：ラストサバイバー 最強同盟企画』が5月27日（水）より開始しました。お好きなライバーのリンクからゲームをダウンロードして同盟に参加するだけで、ライバーの戦力をアップさせて応援することができる本企画に、ぜひご参加ください。

「ドゥームズデイ：ラストサバイバー 最強同盟企画」について

『ドゥームズデイ：ラストサバイバー』はゾンビに乗っ取られた近未来世界を舞台に、シェルター（本部）を建設・拡張して戦うゲームです。

本企画ではLapis Liveに所属するライバー同士がポイント数によって対戦します。 6/26（金） 18:00までのコラボ期間内に最も多くのポイントを稼いだライバーが優勝し、優勝ライバーは夢を叶える権利を手にします。

その際、各ライバーの持つ同盟（ギルド）の参加者数等がライバーのポイント＝戦力となるため、応援したいライバーの同盟に参加することで直接ライバーを応援することが可能です。

参加方法- イベントページ（下記URL）にアクセスします。- お目当てのライバーのダウンロードリンクから、ゲームをダウンロードします。- ダウンロード後、専用フォームに入力してライバーの同盟に参加します。

企画中はライバーがゲームをプレイするため、Vライブコミュニケーションアプリ IRIAM(イリアム)

からの音声実況を聴きながら同じ同盟でプレイすることが可能です。同盟に参加することでライバーはゲームを有利に進めることができます。

コラボ期間終了後、合計ポイントに基づいてイベント順位が決定します。

現在、Lapis Liveからは14人のライバーが本企画にエントリー中です。2026年6月上旬の現時点では上位ライバーのポイント数が拮抗しているため、誰が優勝するのか分かりません。お気に入りのライバーを見つけて、ダウンロード＆同盟参加で応援しましょう！

■イベントページURL

https://event.igg.com/celebrity?code=Dean205

■IRIAM HP

https://iriam.com/

■株式会社Lapis Liveについて

VライブコミュニケーションアプリIRIAM（ https://www.live.iriam.com/ ）を展開する、DeNAグループの株式会社IRIAMとオーガナイザー契約を締結しています。

ライバーさんの抱えるそれぞれの困難に真摯に寄り添い、より輝ける方向を指す道しるべとなれる事務所を目標に2021年8月に設立され、2025年4月からエーアイグループの一員となりました。

現在400名以上のライバーが所属し、各種イベントや講習会などを実施、「宝石のような輝きをあなたに」という方針のもとマネジメントに取り組んでいます。

公式HP：https://lapislive.com/

公式X ：https://twitter.com/LapisLive

※掲載されている会社名・製品名・サービス名は各社の商標または登録商標です。