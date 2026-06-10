シダックス中伊豆ワイナリーヒルズ株式会社

報道関係者各位 2026年6月10日

中伊豆ワイナリー シャトーT.Sでは、2026年7月18日（土）に、美しい夕焼けに染まったぶどう畑の景色を眺めながら、ワインや食事を楽しむ【SUNSET WINE GARDEN サンセットワインガーデン】を開催いたします。『この美しい夕焼けのぶどう畑を、是非皆様にも見ていただいきたい』というスタッフの思いから、今回開催することとなりました。日常の疲れを癒す開放的で神秘的なひとときを、ご友人やご家族の皆様でごゆっくりお楽しみください。

URL：nakaizuwinery.com/(https://nakaizuwinery.com/)

■ワインに合わせたフードメニューを各種ご用意しております。

お子様向けのメニューもありますので、ご家族皆さまでごゆっくり楽しみいただけます。

イベント詳細

開催日：2026年7月18日（土）

会 場：中伊豆ワイナリーシャトーT.S1階テラス（屋外）

※日傘など熱中症対策のご用意をお願いします。

※雨天の場合は中止となります。

時 間：15:00～20:00（L.O.19:00）

フード＆ドリンク チケット11枚セット

フード＆ドリンクチケット 300円×11枚付きのセットです。

1枚300円チケットが11枚で3,000円と300円分がお得になっています。

チケットはお好きなフードやドリンク（グラスワイン・ノンアルドリンク）と引き換えられます。

金額相当分のチケットでお支払いください。

お一人様 3,000円（税込）

伊豆ワイン各種 ６０分フリーフロー（飲み放題）

伊豆産ワイン数種とノンアルコールドリンクなどが、60分お一人様2,400円でお楽しみいただける、

ワイン好きには嬉しい企画となっております。

グラスワインを３杯以上お飲みになる方は、こちらの方がお得です。

お一人様 60分 2,400円（税込）

ご宿泊をご希望の方は、グランピング施設

「EASE WINDS VILLAGE」をご利用いただけます。

＜宿泊料金｜1泊朝食＞…ご夕食はワインガーデンでお好きなメニューを召し上がっていただく方用のプランです。こちらの宿泊プランは1泊朝食の設定となっております。

■スイートルーム

お一人様 31,460円（税込・入湯税別途150円）／1室4名様利用時

■スタンダードルーム

お一人様 21,835円（税込・入湯税別途150円）／1室4名様利用時

＜宿泊料金｜1泊2食＞…ご夕食もご朝食もついたスタンダードなプランとなります。

■スイートルーム

お一人様 41,635円（税込・入湯税別途150円）／1室4名様利用時

■スタンダードルーム

お一人様 32,010円（税込・入湯税別途150円）／1室4名様利用時

他にもプランがございますので、詳しくはHPでご確認ください。

https://east-winds-village.com/

シャトルバス（修善寺駅から無料でご利用いただけます）

修善寺駅 → シャトーT.S

9:35 10:35 11:35 12:35 14:50 15:40 16:40 17:40

シャトーT.S → 修善寺駅

16:00 17:00 19:00 20:00（※19:00 20:00は臨時便）

※交通状況によりお時間が前後する場合がございます。

※写真はイメージです。

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されております。

※飲酒後の運転はお控えください。

ワイナリーの美しい夕焼けの中で、癒しのひとときをお過ごしください。

皆さまのお越しをお待ちしております。

2000年の「中伊豆ワイナリー シャトーT.S」の開業以来、霊峰“富士”を背景に雄大な伊豆山麓に広がる10ヘクタールのぶどう畑で、“熱い思い”を持ったぶどう栽培、ワイン醸造のプロフェッショナルたちが、“いかに伊豆らしいワインをつくるか”を追求しています。また、ワイナリーにとどまらず、レストランやホテル、グランピング、乗馬場も備えたリゾート施設で、この時期にしか出会えない美しいぶどう畑の風景とともに、数々の体験を通して優雅なひと時をご堪能ください。

中伊豆ワイナリー シャトーT.S 中伊豆EAST WINDS VILLAGE ホテルワイナリーヒル

■中伊豆ワイナリーヒルズ概要

中伊豆ワイナリーヒルズは、ワイン工場のあるぶどう畑が広がる「ワイナリーエリア」と、自家源泉と スポーツ施設を完備した「ホテルエリア」に分かれています。ワイナリーエリアには、乗馬体験ができる牧場やナチュラルウエディングに相応しいチャペルも併設。2022年秋には愛犬と一緒にご宿泊可能なグランピング施設“中伊豆 EAST WINDS VILLAGE”をオープンしました。

所在地：

・中伊豆ワイナリーシャトーT.S〒410-2501 静岡県伊豆市下白岩1433-27

・中伊豆EAST WINDS VILLAGE〒410-2501 静岡県伊豆市下白岩1431-21

・ホテルワイナリーヒル〒410-2501 静岡県伊豆市下白岩1434

アクセス：

１.電車の場合

JR 三島駅から伊豆箱根鉄道で修善寺駅まで約40分。修善寺駅からホテルワイナリーヒルへはタクシーで約10分。中伊豆ワイナリーシャトーT.S、中伊豆EAST WINDS VILLAGEへはタクシーで約15分です。 ※修善寺駅前から無料シャトルバスを運行しています。

２.お車の場合

東名高速道路沼津I.Cから45分。国道136号線から伊豆中央道（有料）経由、 大仁南I.Cを降り、修善寺駅前入り口を通過、中伊豆方面へ3km。上和田バス停を左折してホテルワイナリーヒルへは約5分。中伊豆ワイナリー シャトーT.Sへは約10分

※詳細はこちらをご覧ください。https://nakaizuwinery.com/pages/access

会社概要

社名：シダックス中伊豆ワイナリーヒルズ株式会社

代表者：代表取締役社長 蘆川 聡

設立：2015年4月23日

所在地：東京都調布市調布ヶ丘3-6-3

事業内容：ホテル、飲食店の運営管理業務、結婚式場、貸席、宴会場の運営、

ワインおよび果汁の製造および販売、酒類の販売