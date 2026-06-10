春と秋の蒲郡・竹島エリアで自然や生き物の美しさを描く　写生コンテスト開催

愛知県

蒲郡観光協会では、小学生未満・小学生・中学生の子どもたちを対象に、愛知県蒲郡市の竹島エリアを題材とした写生コンテストを春と秋の二季にわたって開催します。竹島エリアならではの景色や四季折々の自然、生き物を描いた作品を制作いただくことで、描き手の視点を通じ、地域の魅力を新たに見つめ直す機会を提供します。

優れた作品には市長賞や蒲郡観光協会長賞、竹島賞などの各賞を用意し、ペア食事券や画材などの副賞を贈呈します。さらに、入賞作品はホテル竹島にて各季のミニ展示を行い、年度末には写生展を開催します。

ぜひ本コンテストをきっかけに季節の竹島エリアに足を運び、地域の自然や文化に親しみ、表現する楽しさを味わいながら心に残る素敵な一枚を描いていただければ幸いです。皆さまのご応募を心よりお待ちしております。

■応募要項

＜応募方法＞

応募作品の裏面に、住所・氏名・学年・連絡先（電話番号およびメールアドレス）を記載のうえ、ホテル竹島に持参もしくは下記宛先へ郵送してください。

ホテル竹島（蒲郡観光協会）〒443-0031 愛知県蒲郡市竹島町1-6

＜応募対象＞

小学生未満、小学生、中学生

＜作品条件＞

１.竹島エリアを現地で写生した作品で、季節で移り変わる景色・海や空および水族館の生き物たち、季節の草花や果物そして虫たちや建物などを対象

テーマ例（春）ツツジと竹島、新緑、潮干狩り

（秋）夕景、竹島の紅葉、静けさ、正月など

２.画材：自由（鉛筆・水彩・油絵・色鉛筆など）

３.サイズ指定：四つ切画用紙

４.応募点数：一人１季節１点まで（年間最大２点可）

＜募集期間＞

・春季

作成時期：2026年4月～6月

応募期間：同年4月～7月

・秋期

作成時期：2026年10月～12月（正月風景も可）

応募期間：同年10月～翌年1月

■表彰について

各季：季節賞（春および秋の竹島らしい賞）各季節30点

２季総合：市長賞／蒲郡観光協会長賞/竹島賞（竹島らしさ重視）／審査員特別賞／

協賛社賞（協賛社の協賛品）他に入選10点、佳作20点

（全て季節賞の入賞者より審査いたします）

副賞…ペア食事券、画材、地産品、協賛品など

※表彰式がございます。詳細は入賞者に別途通知します。

※表彰ならびに副賞は蒲郡観光協会（ホテル竹島内）から手渡しさせていただきます。

※年度末に各季のミニ展示として＜蒲郡らしい竹島エリアの写生展＞をホテル竹島にて開催予定です。