｢明星 一平ちゃん夜店の焼そば やみつき塩だれ味 今だけ! ガーリックマヨネーズ20％増量｣ 6月中旬 順次出荷

発売20周年！「一平ちゃん」の人気メニュー「塩だれ味」が感謝を込めて、ガーリックマヨネーズ20％増量中！

「明星 一平ちゃん夜店の焼そば やみつき塩だれ味 今だけ！ガーリックマヨネーズ20％増量」を2026年6月中旬より数量限定で順次出荷

明星食品株式会社 (社長:豊留昭浩) は、カップ焼そば「明星 一平ちゃん夜店の焼そば やみつき塩だれ味 今だけ!ガーリックマヨネーズ20％増量」を、2026年6月中旬より全国に向けて数量限定で順次出荷します。

塩なのにこってり。今だけ「ガーリックマヨネーズ」増量で、

さらに濃厚、さらにやみつきの味わいに







「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」は「からしマヨネーズ付きカップ焼そば」という新しい切り口に挑戦し、1995年に発売を開始しました。以来、ソースの香ばしさとからしマヨネーズが生み出すこってり感でご好評をいただいています。

「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」ブランドではソース味のほか、「やみつき塩だれ味」「醤油バター明太子味」「関西風お好み焼ソース味」の3品を定番商品として展開しています。中でも、ソース味に次ぐ歴史を持つ「やみつき塩だれ味」は、2006年2月の発売以来、“塩なのにこってり” をコンセプトにした塩焼そばとして、他の塩焼そばとは一線を画す味わいで人気を集めてきました。また、カップ焼そば市場では、ソース味に比べて塩味の商品が暑い時期に支持される傾向があります。

発売20周年を迎える今年は、暑い時期にぴったりな「やみつき塩だれ味」から、ファンの皆さまへの感謝を込めて、「一平ちゃんオリジナルガーリックマヨネーズ」を20％増量※した商品を数量限定で発売します。

ガーリックマヨネーズを増量することで、さらにこってりとした旨みとやみつき感を高めた「明星 一平ちゃん夜店の焼そば やみつき塩だれ味 今だけ!ガーリックマヨネーズ20％増量」を、ぜひお見逃しなく。

※従来品比

■商品特長

麺 : オニオンをねり込んだ、コクと旨みがある麺。

ソース : 豚の旨みをベースにガーリックやブラックペッパーを加え、ごま油で仕上げたコク旨な「一平ちゃんオリジナル塩だれ」。

特製マヨ : 今だけ数量限定で20％増量※中の「一平ちゃんオリジナルガーリックマヨネーズ」。

ふりかけ : ブラックペッパー、あおさ、赤唐辛子。

具材 : キャベツ。

※従来品比

■商品概要