アートホテル大阪ベイタワー この夏“ギャップ”に沼る推し色ビュッフェ 『COLOR PERSONA -Dual stage-』

アートホテル大阪ベイタワー（所在地：大阪府大阪市港区、総支配人：守屋浩二）は、2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで、地上200メートルに位置し、大阪随一の絶景を誇るレストラン『スカイビュッフェ51』にて、「推しにハマる瞬間＝ギャップ」をテーマにした体験型スイーツビュッフェ『COLOR PERSONA -Dual stage-』を開催いたします。





シーズンごとにテーマが変わるスカイビュッフェ51の人気企画『COLOR PERSONA』第二弾となる本企画では、「色にペルソナを持たせる」コンセプトを進化させ、5色それぞれにもうひとつのペルソナを設定。無邪気なのに支配的、優しいのに独占的、冷たいのに誰より甘い――そんな“ギャップ”を、見た目は甘いビジュアルでありながら、中にはスパイスを効かせた味わいを忍ばせるなど、「甘×辛」をコンセプトにしたスイーツで表現します。見た目の印象を裏切る味わいや、思わず心を掴まれるギャップに、推しに沼る瞬間を重ね合わせました。

すでに推しがいる方はもちろん、まだいない方も、ここで思いがけない推しに出会えるかもしれません。

■“ギャップ”に沼る、推し色スイーツ

本企画のスイーツは、「推しにハマる瞬間＝ギャップ」をテーマに、見た目の印象を裏切る味わいや食感で構成しました。

例えば、オレンジは無邪気で明るい存在でありながら、ステージでは一気に支配的な表情へ変わるペルソナをイメージ。そのイメージをスイーツでは、マンゴーを使用したシャルロットで太陽のような明るいビジュアルに仕上げながら、中にはマンゴーとチリのコンフィチュールを忍ばせ、トロピカルな甘さの中にスパイスの刺激を加えることで、見た目とのギャップを表現しています。

また、ライトブルーは冷たい・冷静に見えて、実は誰より甘いというペルソナを設定。鉱石のようなジオード寒天で冷たさや透明感を演出しながら、中には濃厚なチョコレートパウンドケーキを合わせ、クールな見た目からは想像できない甘さを楽しめる一品に仕上げました。

さらに今回は、5色それぞれをイメージしたハート型ケーキもラインアップ。カラーごとに味わいを変え、並べて撮影したり、自分の推しと重ねて楽しんだりと、推し活気分を盛り上げるビジュアルに。思わず写真に収めたくなるような、世界観にもこだわったスイーツを展開します。





■スパイスが引き出す、刺激とギャップのフードメニュー

フードメニューでは、本企画のテーマである「推しにハマる瞬間＝ギャップ」を表現するため、スパイスを使用した料理を中心にラインアップしました。

夏野菜とチョリソーのスパイシーキッシュは、彩り豊かな旬の野菜の旨味とチョリソーのスパイシーな風味を掛け合わせた一品です。さらに、海老と白身魚のトムヤムクンは、魚介の旨みにレモングラスや唐辛子の香りを重ね、酸味と辛味がクセになる味わいに仕上げました。

ただ辛いだけではなく、スパイスによる香りや余韻、後から広がる刺激によって、見た目の印象を裏切る意外性を演出しているのも本企画ならでは。辛いものが苦手な方でも楽しめるよう、そのままでも美味しく味わえるバランスに仕上げながら、別添えのスパイスを加えることで、お好みに合わせてさらに刺激的な味わいへと変化させることも可能です。

スイーツとフード、どちらにも“ギャップ”を散りばめることで、思わず夢中になるような没入感のあるビュッフェ体験を提案します。





【スイーツメニュー】





・強いままでいたいのに





・君以外、興味ない





・その笑顔、反則だから





・君しか見えない





・僕のこと好きでしょ？

他、全15種類

【フードメニュー】

ライブキッチン

●ピッツァ バンビーノ ●カジキのスパイスオーブン焼き レモンクリームソース ●出来立てパスタ キーマカレースパゲティ ●フォーガー（鶏のフォー） ●豚バラの鉄板焼き 韓国風焼肉ソース（ランチ限定） ●アンガス牛のステーキ 黒胡椒ソース（ディナー限定）

ビュッフェ料理

●ローストポークときのこのエスニックマリネ ●中華くらげと胡瓜のバンバンジー ●ジャガイモの冷製スープ 枝豆とコンソメジュレ ●アジのエスカベッシュ カレー風味 ●夏野菜とチョリソーのスパイシーキッシュ ●タッカンマリ（韓国風鶏の水炊き） ●海老と白身魚のカダイフ揚げ ●ガドガド（インドネシア風温野菜のサラダ ピーナッツソース） ●豚肉とパイナップルの甘辛炒め ●海老と白身魚のトムヤムクン 他

【オリジナルカクテル＆モクテル（オプション）】

企画テーマを表現したオリジナルカクテル＆モクテルもご用意。本企画の世界観をさらに引き立ててくれるオリジナルドリンクをお楽しみいただけます。





＜カクテル/各900円＞

・Honey Trap Prince

・Black×Black

・Fallen Emperor ～無邪気な支配～

・Silent Killer ～透明感の奥に～

・Green Mirage

＜モクテル/各700円＞

・Smile Lead

・Tropical Prince

【企画概要】

名称：COLOR PERSONA -Dual stage- （読み：カラーペルソナ －デュアルステージ－）

期間：2026年7月1日（水）～8月31日（月）

場所：スカイビュッフェ51（SKY BUFFET 51）

ランチビュッフェ

時間：11:30～15:00（最終入店時間 13:30）

※入店を5回に分け、各回90分制となります。

※ご予約は下記時間にて承ります。

①11:30～13:00 ②12:00～13:30 ③12:30～14:00 ④13:00～14:30 ⑤13:30～15:00

ディナービュッフェ

時間：17:00～22:00（最終入店時間 20:00）

※入店を7回に分け、各回90分制となります。

※ご予約は下記時間にて承ります。

①17:00～18:30 ②17:30～19:00 ③18:00～19:30 ④18:30～20:00 ⑤19:00～20:30 ⑥19:30～21:00 ⑦20:00～21:30

※8月8日（土）～8月16日（日）は土・日・祝日の料金でのご案内となります。

★GO TO PASS会員様は優待価格でご利用いただけます。

※料金はサービス料（10%）および税金を含みます。 ※子ども料金は5～12歳対象

※食材は、当日の状態、仕入れ状況により変更となる場合がございます。

※写真は全てイメージです。

― 「アートホテル大阪ベイタワー」概要 ―

アートホテル

ビジネスや観光の拠点として、国内の主要都市でさまざまなライフスタイルイベントに対応するフルサービスホテル。結婚式・謝恩会・歓送迎会などの各種パーティーやコンベンションなど、宴会・バンケットホールのほか、オールデイダイニングやレストラン・カフェ・ベーカリーなどを備え、幅広いお客様にご利用いただいております。

※施設により付帯設備は異なります。

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【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日に始動しました。





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