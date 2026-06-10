LINE Games、『Ember and Blade』がPlayStation5にて発売決定！ 今年下半期に先立ちアーリーアクセスを公開予定
- Steam、Epic Games Storeに続き、コンソールプラットフォームでの発売が決定
- PlayStation Storeのページオープン＆新規トレーラーを公開
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351919/images/bodyimage1】
[2026-0610] LINE Games (共同代表：チョ･ドンヒョン、ペ･ヨンジン)は、自社開発のプレミアムサバイバーライクの新作『Ember and Blade』をPlayStation5での発売を決定しましたのでお知らせいたします。
『Ember and Blade』のサービス領域をPlayStation5まで拡大することにより、PCプラットフォーム(Steam、Epic Games Store)だけでなく、コンソールプラットフォームを楽しむユーザーも『Ember and Blade』を楽しめるようになりました。
これにあわせ、PlayStation Storeに『Ember and Blade』の公式ページオープンし、発売決定を記念する新規トレーラーを公開しました。
『Ember and Blade』は、死に直面した際に天使と契約を結び、不死身となった主人公｢フェンリクス｣が大悪魔の復活を阻止すべく、異世界で繰り広げられる孤軍奮闘の様子を描いています。ゲーム全般にわたり、落ち着いた色彩が目立つ独創的なグラフィックが適用され、没入感のあるアクションプレイを楽しめます。
このゲームは、絶え間なく押し寄せるモンスターたちと精巧なパターンで武装したボスを相手に迫力ある戦闘を楽しめることが特徴です。また、自由度の高い成長構造で、様々な方法で主人公キャラクターの成長を設定し、複数回プレイの面白さも加わっています。
『Ember and Blade』は、開発段階よりユーザーのフィードバックを積極的に反映し、ゲームの完成度を高めるのに注力しております。さらに、デモ版を常にアップデート、公開しております。
現在追加のブラッシュアップの段階で、今年の下半期にはアーリーアクセス版を公開予定です。正式発売は来年の上半期を予定しております。
PCプラットフォームに続き、PlayStation5でも『Ember and Blade』を発売が決定しとことで快感あふれるアクションを通じて提供できるゲーム体験を最大化できるよう、発売までの残りの期間はさらに開発に人力してまいります。
『Ember and Blade』トレーラーはこちら↓
トレーラー動画： https://www.youtube.com/watch?v=iqdMpH1g2dg
【ゲーム概要】
タイトル ：Ember and Blade
ジャンル ：プレミアムサバイバーライク
料金体系 ：基本プレイ無料（アイテム課金）
プラットフォーム：PC (Steam予定)
Epic Games Store：https://store.epicgames.com/ja/p/ember-and-blade-93d4fe
公式Steamページ： https://store.steampowered.com/app/3470500/Ember_and_Blade/
公式Discord： https://discord.com/invite/tpYyE45ZKA
ティザーページ： https://event.line.games/EmberandBlade/?tc=900010000
PlayStation Store : https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10018062/
コピーライト表記：(c) LINE Games Corporation. All Rights Reserved.
■本リリースに関する問い合わせ
LINE Games Corporation
担当 ：岡崎
メール：dl_jpr@line.games
■会社概要
会社名 ：LINE Games Corporation
共同代表：チョ･ドンヒョン、ペ・ヨンジン
設立年月：2012年10月
住所 ：《韓国本社》
2F, AP Tower, Teheran-ro 218, Gangnam-gu, Seoul, 06221
《日本オフィス》
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-20-3 西新宿髙木ビル７階
事業内容：ゲーム開発・運営・コンサルティング
URL ：https://www.line.games/
LINE Games Corporation(LINE Games、共同代表：チョ･ドンヒョン、ペ･ヨンジン)は、グローバルモバイルメッセンジャープラットフォーム企業のLINEヤフー株式会社(代表 出澤剛)の関係会社であり、ゲーム開発及びパブリッシングなど各分野で多様性と専門性を活かした事業を展開している。
LINE Gamesは、2012年に自社開発のモバイルシューティングゲーム『ドラゴンフライト』を始め、オープンワールドMMORPG『大航海時代 Origin』とモバイルSRPG『創世記戦：阿修羅プロジェクト』、放置型ゲーム『アニマル・バスターズ』などを配信しており、ジャンルとプラットフォームに限定しない開発・配信を通じてグローバルゲーム企業として着実に実績を重ねている。
LINE Gamesは、グローバルユーザー数が2億人を超えるモバイルメッセンジャープラットフォーム｢LINE｣とも多方面で協業を進めており、今後も既存にとらわれない楽しさと独自性を備えたタイトルを届けていく方針だ。
________________________________________
※画面はすべて開発中のものです。
※社名、ロゴマーク、商品名およびサービス名は各社の商標または登録商標です。
※記載されている内容は、2026年6月10日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。
配信元企業：LINE Games Corporation
- PlayStation Storeのページオープン＆新規トレーラーを公開
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351919/images/bodyimage1】
[2026-0610] LINE Games (共同代表：チョ･ドンヒョン、ペ･ヨンジン)は、自社開発のプレミアムサバイバーライクの新作『Ember and Blade』をPlayStation5での発売を決定しましたのでお知らせいたします。
『Ember and Blade』のサービス領域をPlayStation5まで拡大することにより、PCプラットフォーム(Steam、Epic Games Store)だけでなく、コンソールプラットフォームを楽しむユーザーも『Ember and Blade』を楽しめるようになりました。
これにあわせ、PlayStation Storeに『Ember and Blade』の公式ページオープンし、発売決定を記念する新規トレーラーを公開しました。
『Ember and Blade』は、死に直面した際に天使と契約を結び、不死身となった主人公｢フェンリクス｣が大悪魔の復活を阻止すべく、異世界で繰り広げられる孤軍奮闘の様子を描いています。ゲーム全般にわたり、落ち着いた色彩が目立つ独創的なグラフィックが適用され、没入感のあるアクションプレイを楽しめます。
このゲームは、絶え間なく押し寄せるモンスターたちと精巧なパターンで武装したボスを相手に迫力ある戦闘を楽しめることが特徴です。また、自由度の高い成長構造で、様々な方法で主人公キャラクターの成長を設定し、複数回プレイの面白さも加わっています。
『Ember and Blade』は、開発段階よりユーザーのフィードバックを積極的に反映し、ゲームの完成度を高めるのに注力しております。さらに、デモ版を常にアップデート、公開しております。
現在追加のブラッシュアップの段階で、今年の下半期にはアーリーアクセス版を公開予定です。正式発売は来年の上半期を予定しております。
PCプラットフォームに続き、PlayStation5でも『Ember and Blade』を発売が決定しとことで快感あふれるアクションを通じて提供できるゲーム体験を最大化できるよう、発売までの残りの期間はさらに開発に人力してまいります。
『Ember and Blade』トレーラーはこちら↓
トレーラー動画： https://www.youtube.com/watch?v=iqdMpH1g2dg
タイトル ：Ember and Blade
ジャンル ：プレミアムサバイバーライク
料金体系 ：基本プレイ無料（アイテム課金）
プラットフォーム：PC (Steam予定)
Epic Games Store：https://store.epicgames.com/ja/p/ember-and-blade-93d4fe
公式Steamページ： https://store.steampowered.com/app/3470500/Ember_and_Blade/
公式Discord： https://discord.com/invite/tpYyE45ZKA
ティザーページ： https://event.line.games/EmberandBlade/?tc=900010000
PlayStation Store : https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10018062/
コピーライト表記：(c) LINE Games Corporation. All Rights Reserved.
■本リリースに関する問い合わせ
LINE Games Corporation
担当 ：岡崎
メール：dl_jpr@line.games
■会社概要
会社名 ：LINE Games Corporation
共同代表：チョ･ドンヒョン、ペ・ヨンジン
設立年月：2012年10月
住所 ：《韓国本社》
2F, AP Tower, Teheran-ro 218, Gangnam-gu, Seoul, 06221
《日本オフィス》
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-20-3 西新宿髙木ビル７階
事業内容：ゲーム開発・運営・コンサルティング
URL ：https://www.line.games/
LINE Games Corporation(LINE Games、共同代表：チョ･ドンヒョン、ペ･ヨンジン)は、グローバルモバイルメッセンジャープラットフォーム企業のLINEヤフー株式会社(代表 出澤剛)の関係会社であり、ゲーム開発及びパブリッシングなど各分野で多様性と専門性を活かした事業を展開している。
LINE Gamesは、2012年に自社開発のモバイルシューティングゲーム『ドラゴンフライト』を始め、オープンワールドMMORPG『大航海時代 Origin』とモバイルSRPG『創世記戦：阿修羅プロジェクト』、放置型ゲーム『アニマル・バスターズ』などを配信しており、ジャンルとプラットフォームに限定しない開発・配信を通じてグローバルゲーム企業として着実に実績を重ねている。
LINE Gamesは、グローバルユーザー数が2億人を超えるモバイルメッセンジャープラットフォーム｢LINE｣とも多方面で協業を進めており、今後も既存にとらわれない楽しさと独自性を備えたタイトルを届けていく方針だ。
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※画面はすべて開発中のものです。
※社名、ロゴマーク、商品名およびサービス名は各社の商標または登録商標です。
※記載されている内容は、2026年6月10日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。
配信元企業：LINE Games Corporation
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